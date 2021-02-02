Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar

    ODD'nin verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2021'in Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 büyüdü. Peki bu dönemde en çok hangi markalar otomobil sattı. İşte detaylar:
    02 Şubat 2021, 12:00 (2 hf.)
    2,5b
    1
    39
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılına ilişkin ilk verileri paylaştı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ivmelenen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021'in Ocak ayında da yükselişini sürdürdü.

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

    Her zaman olduğu gibi 2021'in Ocak ayında da pazarın çoğunluğunu (yüzde 88,1) vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle yüzde 26,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,8 pay, 14.435 adet) oldu.

    2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar
    Tam Boyutta Gör

    ODD'nin verilerine göre 2021'in Ocak ayında benzinli otomobil satışları 20.410 adetle yüzde 57,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 9.724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. Ayrıca 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

    2021'in Ocak ayında en çok otomobil satan marka Volkswagen oldu. 4.082 adet otomobil satan Alman markayı Toyota, 4.062 adet otomobil satışıyla yakından izledi. Renault 3.624 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Fiat da 3.395 adetle dördüncü sırada yer aldı. En çok otomobil satan 10 marka şöyle:

    Sıra Marka 2021-Ocak (adet) 2020-Ocak (adet)
    1 Volkswagen 4082 3292
    2 Toyota 4062 2351
    3 Renault 3624 2743
    4 Fiat 3395 2021
    5 Peugeot 2677 1338
    6 Skoda 1930 884
    7 Opel 1672 554
    8 Honda 1553 1101
    9 Nissan 1435 757
    10 Ford 1422 346

    Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ise Fiat'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 5.044 adet satış ve yüzde 11,53 payla lider olan markayı 4.708 adetle Volkswagen ve 4.300 adetle Toyota izliyor.

    Sıra Marka 2021-Ocak (adet) 2020-Ocak (adet)
    1 Fiat 5044 3236
    2 Volkswagen 4708 3695
    3 Toyota 4300 2376
    4 Ford 4206 2185
    5 Renault 3893 2914
    6 Peugeot 3196 1756
    7 Dacia 2164 2532
    8 Skoda 1930 884
    9 Opel 1848 605
    10 Honda 1553 1101


    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
    9 sa.
    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine başlamış millet fiyatlar düşmüyor ama araba satışları artıyor diye. Bu arkadaşlara göre sanırım düşüşün anlamı Yılda 1000 adet satması falan. Bizim nüfusumuza oranla diğer ülkelere baktığımızda zaten kendi kendine cevap veriyor veriler. Verileri okumak önemli.

    2000 yılında 600 bin civarı araç satılmış ve nüfus 67.8 milyon. Bugün 83.1 milyon nüfus var ve yine 700 bin küsür araç satılıyor. Arada neredeyse 20 milyon fark var ama araç satışımız 1 milyonu dahi bulamadı hala.

    Bizle aynı nüfusa sahip ülkelerin araç satış rakamlarına bir bakın bakalım. Bu ülkede 10 sene önce E sınıfı alan adam bugün belki E sınıfı alamaz ama arabasız kalmaz gider D alır C alır B alır illa bir şey alır. Bazı arkadaşlar istiyor ki herkes eşeğe binsin o zaman satışlar düştü desin.
    Yine başlamış millet fiyatlar düşmüyor ama araba satışları artıyor diye. Bu arkadaşlara göre sanırım düşüşün anlamı Yılda 1000 adet satması falan. Bizim nüfusum...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    basartenk (basar tenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar arttıkça satışlar artıyor, ben olsam daha vergi çakarım :)
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SevenDeadlySins (Uğur ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yazık hala bu ülkede volkswagen alanlar var adamlar ülkemizle dalga geçti, her satılan bir volkswagen dişariya giden bir döviz ülkemizin döviz açiği var
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    G GeneralJJ (Mesut Yildirim) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence devletin yerli üretim otomobillere ya ötv ya da kredi desteği verip dövizin ülkeden çıkışını en aza indirmemeli yoksa bu kadar faize rağmen yeteri kadar düşmeyen doları daha da yukarı cekecektir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    temelreiss (Tarih-i Kadim) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu millet Fordun değerini bilmiyor hala gidip sacma sapan markalara paralarını harcıyor. Hele ki ticari araçlarda bir numara olan modeller, ihracat rekoru kıran modellere sahipken... Oyuncak plastigiyle yapılmış araçlara binmeye devam edin. Nede olsa Ford Lordlarin markasıdır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V volga tuygun (tuygun habora) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzun " Sözcü almayın " dedi Sözcü'nün satışları arttı,
    " Wolksvagen'leri değiştirin dedi, 1 numaraya çıktılar :))))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    electrun (test test) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabloya bakinca ocak ayinin kazanani belli ama asil kazanan toyota ve pejo olmus sanki artislarina bakilinca. Vw golf satmadi, herkes mi polo, troc aldi yahu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C coviden (Fuat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Son 3 yılı beraber değerlendirelim. Buyurun;



    2018 yılında yapılan ÖTV indirimi ile araş satışı orada yazıyor.

    2019 yılını es geçiyorum.

    2020 yılına gelirsek, sözde salgın var ve ülke neyin içinde olduğu belli değil iken satılan rakama bakın



    Sakın bana firmalar, filolar aldı felan demeyin.



    Kıraathane, kahve ortamında, Aile içinde galyana gelen dayılardan tutunda, sansar gitti üçkeatçılar ülke daha da kötüye gider düşüncesi ile sermayesini vasıtaya yatırmış.



    Vurgalamak istediğim şey bu insanlar ile aynı havayı sokuyoruz. Bu tamamen ekonomik olarak saçmalıktır !!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    vw fiattan fazla satmış hahahahaha @commandx
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C commandx (uğur yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Büyük başarı vw için. Zil takıp oynasaydın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SevenDeadlySins (Uğur ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yazık hala bu ülkede volkswagen alanlar var adamlar ülkemizle dalga geçti, her satılan bir volkswagen dişariya giden bir döviz ülkemizin döviz açiği var
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Takeshi Kovacs 2 hf. ( Mesaj Silindi ) SevenDeadlySins
    Diğer marka araçları alınca para içerde mi kalıyor?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cihat_, (Cihat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Forumda gömülen Volkswagenin birinci olmasına ne demeli :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zeytinkoy (Barış Özyurt) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil zaruri ve alternatifi olmayan ihtiyaçtır. Fiyatları çok artsa da satışlar belli bir rakamın altına inemez.

    Satışlarda radikal bir düşme yok ama şu bir geçek ki insanlar artık düşük segment, ucuz araçlara yöneliyor.

    Eskiden E-segmentte deli gibi E60, F10, W212 , A6 satılıyordu. Simdi bu segmentler eskisi gibi satılmıyor. Mercedes C, BMW-3 ve A4 satışları da yerlerde.

    Fiyatlar arttıkça satışlar çok düşmüyor ama segmentler düşüyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G GENÇ_EFENDİ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neden en çok aralık ayında satış oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hakanhan68 2 hf. ( Mesaj Silindi ) GENÇ_EFENDİ
    yıl sonu şirketler vergiden düşmek için yapılır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2502 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2021 ocak otomobil satışları, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha türkiye otomobil pazarı odd Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Koronavirüs partiküllerini yok eden maske geliştirildi 2 hf. 5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı 2 hf. Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek 2 hf. Ücretsiz FIFA oyunu FIFA Online 4, Türkiye'ye geliyor 2 hf. Vodafone ve Nokia'dan 100 Gigabit internet sözü: Testler tamamlandı 2 hf. Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu 2 hf. SpaceX'in ilk uzay turisti belli oldu: Milyarder Jared Isaacman tek başına kapsül kiraladı 2 hf. Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor? 2 hf. Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu 2 hf. House of The Dragon'ın müziklerini Game of Thrones'un müzikleri yapan Ramin Djawadi üstlenecek 2 hf. Hyundai yöneticileri Apple ile çalışmaya endişeli bakıyor 2 hf. VAIO markası 18 Şubat'ta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtacak 2 hf. PlayStation 5'in fiyatı 7.499 TL'ye düşürüldü! 2 hf. Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak 2 hf. PlayStation 5'in disksiz sürümünün Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! 2 hf. Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama 2 hf. PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Sağlık Bakanlığı hastanelere "mutasyon tespit kiti" yolladı 2 hf. Elon Musk’ın Neuralink projesi bu yıl insan deneylerine başlayabilir 2 hf. Sadece Amerika'da satılan PS5'lerin %15'i tekrar satılıyor; karaborsacılar inanılmaz kazanıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar Sonraki Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı 2 hf. Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı 2 hf. Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor 2 hf. GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı 2 hf. Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime 2 hf. Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi 2 hf. Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı 2 hf. Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor 2 hf. Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız