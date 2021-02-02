2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılına ilişkin ilk verileri paylaştı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ivmelenen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021'in Ocak ayında da yükselişini sürdürdü.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.İlginizi Çekebilir 2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu
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Her zaman olduğu gibi 2021'in Ocak ayında da pazarın çoğunluğunu (yüzde 88,1) vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle yüzde 26,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,8 pay, 14.435 adet) oldu.
ODD'nin verilerine göre 2021'in Ocak ayında benzinli otomobil satışları 20.410 adetle yüzde 57,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 9.724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. Ayrıca 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
2021'in Ocak ayında en çok otomobil satan marka Volkswagen oldu. 4.082 adet otomobil satan Alman markayı Toyota, 4.062 adet otomobil satışıyla yakından izledi. Renault 3.624 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Fiat da 3.395 adetle dördüncü sırada yer aldı. En çok otomobil satan 10 marka şöyle:
|Sıra
|Marka
|2021-Ocak (adet)
|2020-Ocak (adet)
|1
|Volkswagen
|4082
|3292
|2
|Toyota
|4062
|2351
|3
|Renault
|3624
|2743
|4
|Fiat
|3395
|2021
|5
|Peugeot
|2677
|1338
|6
|Skoda
|1930
|884
|7
|Opel
|1672
|554
|8
|Honda
|1553
|1101
|9
|Nissan
|1435
|757
|10
|Ford
|1422
|346
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ise Fiat'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 5.044 adet satış ve yüzde 11,53 payla lider olan markayı 4.708 adetle Volkswagen ve 4.300 adetle Toyota izliyor.
|Sıra
|Marka
|2021-Ocak (adet)
|2020-Ocak (adet)
|1
|Fiat
|5044
|3236
|2
|Volkswagen
|4708
|3695
|3
|Toyota
|4300
|2376
|4
|Ford
|4206
|2185
|5
|Renault
|3893
|2914
|6
|Peugeot
|3196
|1756
|7
|Dacia
|2164
|2532
|8
|Skoda
|1930
|884
|9
|Opel
|1848
|605
|10
|Honda
|1553
|1101
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2000 yılında 600 bin civarı araç satılmış ve nüfus 67.8 milyon. Bugün 83.1 milyon nüfus var ve yine 700 bin küsür araç satılıyor. Arada neredeyse 20 milyon fark var ama araç satışımız 1 milyonu dahi bulamadı hala.
Bizle aynı nüfusa sahip ülkelerin araç satış rakamlarına bir bakın bakalım. Bu ülkede 10 sene önce E sınıfı alan adam bugün belki E sınıfı alamaz ama arabasız kalmaz gider D alır C alır B alır illa bir şey alır. Bazı arkadaşlar istiyor ki herkes eşeğe binsin o zaman satışlar düştü desin.