2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılına ilişkin ilk verileri paylaştı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ivmelenen Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021'in Ocak ayında da yükselişini sürdürdü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

Her zaman olduğu gibi 2021'in Ocak ayında da pazarın çoğunluğunu (yüzde 88,1) vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle yüzde 26,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,8 pay, 14.435 adet) oldu.

ODD'nin verilerine göre 2021'in Ocak ayında benzinli otomobil satışları 20.410 adetle yüzde 57,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 9.724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3.292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. Ayrıca 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2021'in Ocak ayında en çok otomobil satan marka Volkswagen oldu. 4.082 adet otomobil satan Alman markayı Toyota, 4.062 adet otomobil satışıyla yakından izledi. Renault 3.624 adet otomobil satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Fiat da 3.395 adetle dördüncü sırada yer aldı. En çok otomobil satan 10 marka şöyle:

Sıra Marka 2021-Ocak (adet) 2020-Ocak (adet) 1 Volkswagen 4082 3292 2 Toyota 4062 2351 3 Renault 3624 2743 4 Fiat 3395 2021 5 Peugeot 2677 1338 6 Skoda 1930 884 7 Opel 1672 554 8 Honda 1553 1101 9 Nissan 1435 757 10 Ford 1422 346

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ise Fiat'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 5.044 adet satış ve yüzde 11,53 payla lider olan markayı 4.708 adetle Volkswagen ve 4.300 adetle Toyota izliyor.

Sıra Marka 2021-Ocak (adet) 2020-Ocak (adet) 1 Fiat 5044 3236 2 Volkswagen 4708 3695 3 Toyota 4300 2376 4 Ford 4206 2185 5 Renault 3893 2914 6 Peugeot 3196 1756 7 Dacia 2164 2532 8 Skoda 1930 884 9 Opel 1848 605 10 Honda 1553 1101

