Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılı ocak-mart dönemine ilişkin karnesini paylaştı. Buna göre satışlar ilk çeyrekte yüzde 59.7 oranında büyüdü ve 198 bin 660 adet seviyesine yükseldi.

Yılın ilk çeyreğine otomobil özelinde bakıldığında satışlarda yüzde 57 artış gözlendi. Söz konusu dönemde 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 70.3 oranında artarak 42 bin 196 adet seviyesinde yükseldi.

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ODD'nin açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı. Buna göre, Mart ayında toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, yılın üçüncü ayında 76 bin 357 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları da 20 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti.

ODD'den yapılan açıklamada otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.8 arttığı belirtildi. Otomobil pazarı da 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.6 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21.8 arttı.

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Böylece, 2021 Mart'ın kayıtlara geçen toplam pazar büyüklüğü, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Verilen bilgiye göre, Mart ayında son 10 yılın rekorunun kırılmasında pandemi döneminde bireysel araç sahipliğinin artması ve markaların kampanyaları etkili oldu.

ÖTV'de yeni sistem çağrısı

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde değişiklik beklediklerini kaydeden ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "ÖTV artışlarının geceden sabah değil, biraz zaman verilerek yapılmasını doğru buluyoruz. En azından bizlere bir ay önceden haber verilirse stoklarımızı ona göre düzenleriz. Yükselen kurlar neticesinde ÖTV matrahlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, ÖTV sadece matrah olarak değil, yeni nesil otomobilleri kapsayacak yepyeni bir sistem şeklinde ele alınmalı. 1992'den beri aynı ÖTV sistemini kullanıyoruz, bunu yeni gerçeklere uygun hale getirmemiz gerekli" dedi.

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