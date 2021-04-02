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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı

    Açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı. İşte detaylar:
    02 Nisan 2021, 12:46 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    38

    Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılı ocak-mart dönemine ilişkin karnesini paylaştı. Buna göre satışlar ilk çeyrekte  yüzde 59.7 oranında büyüdü ve 198 bin 660 adet seviyesine yükseldi.

    Yılın ilk çeyreğine otomobil özelinde bakıldığında satışlarda yüzde 57 artış gözlendi. Söz konusu dönemde 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 70.3 oranında artarak 42 bin 196 adet seviyesinde yükseldi.

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    ODD'nin açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı. Buna göre, Mart ayında toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, yılın üçüncü ayında 76 bin 357 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları da 20 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı

    ODD'den yapılan açıklamada otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.8 arttığı belirtildi. Otomobil pazarı da 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.6 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21.8 arttı.

    Ayrıca Bkz. ""Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir""

    Böylece, 2021 Mart'ın kayıtlara geçen toplam pazar büyüklüğü, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Verilen bilgiye göre, Mart ayında son 10 yılın rekorunun kırılmasında pandemi döneminde bireysel araç sahipliğinin artması ve markaların kampanyaları etkili oldu.

    ÖTV'de yeni sistem çağrısı

    Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde değişiklik beklediklerini kaydeden ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "ÖTV artışlarının geceden sabah değil, biraz zaman verilerek yapılmasını doğru buluyoruz. En azından bizlere bir ay önceden haber verilirse stoklarımızı ona göre düzenleriz. Yükselen kurlar neticesinde ÖTV matrahlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, ÖTV sadece matrah olarak değil, yeni nesil otomobilleri kapsayacak yepyeni bir sistem şeklinde ele alınmalı. 1992'den beri aynı ÖTV sistemini kullanıyoruz, bunu yeni gerçeklere uygun hale getirmemiz gerekli" dedi.



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    ozay06 (ozay 06) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Satış rakamlarının arttığı her başlığın olmazsa olmazları Hiç değişmez

    1-Filodur onlar filodur Gerçek kullanıcı değiller
    2-Yalan söylüyorlar inanmayın
    3-Almayın fiyatlar düşecek
    4-Kim alıyor bu arabaları
    5-Bu ay şundan şundan dolayı böyle gözüktü ama diğer aylarda çakılacak

    vs vs vs vs
    Satış rakamlarının arttığı her başlığın olmazsa olmazları Hiç değişmez 1-Filodur onlar filodur Gerçek kullanıcı değiller 2-Yalan söylüyorlar inanmay...
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    emrz (Emir Koz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millet manyakca almaya devam ediyor. Normalde herhangi bir ulkede boyle bir arac fiyati olsa insanlar tepki koyar almaz, bizde fiyati ne olursa olsun satiliyor. Şöyle bir ortamda devlet neden ÖTV düşürsun aksine yükseltir, nasilsa satiliyor. Olan orta ve dar gelirli vatandaşa oluyor.
    Millet manyakca almaya devam ediyor. Normalde herhangi bir ulkede boyle bir arac fiyati olsa insanlar tepki koyar almaz, bizde fiyati ne olursa olsun satiliyor....
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    2 Yanıt Yanıtla +68
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    1
    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mevduat faizi çöp, döviz baskılanıyor coin riskli,ev alsan kiracı bulmak dert verdiği kirada az oluyor evin fiyatına göre

    zengin veya birikmiş parası olan ne yapsın? değeri ilerde artıcak malları alıyor o da araba oluyor genelde.



    Mesela ötv zammı gelmeden önce ferrari alan biri bir günde 7milyon tl kazanmış,porsche taycan alan biri minimum 500bin tl kazanmış böyle kazandıran birşey varmı?

    döviz ℅20 artıyorsa arabalar ℅50 artıyor gerçek kur ithal arabalarda belli ediyor kendini.
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    T TyRunG (Berk Irma) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oranlar gerçekten çok iyi.
    Ama maalesef Türkçenin ve matematiğin iyi kullanımıyla bu tip rakamlar çıkması normal.



    Ocak-Mart 2011 - 181.631 adet
    Ocak-Mart 2021 - 198.660 adet
    10 yıl öncekine göre artış oranı %9 civarı.

    2011 sadece Mart ayı satışı 78.248 adet
    2021 sadece Mart ayı satışı 96.428 adet
    10 yıl öncekine göre artış oranı %23 civarı.

    2011 yılı Türkiye nüfus 73.000.000 kişi
    2021 yılı Türkiye nüfus 83.000.000 kişi
    10 yıl öncekine göre artış oranı %13 civarı.

    Detaylara bakarsak hafiften alt segmentlerin satışı daha fazla olmuş.
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    ozanbey86 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlarla araba alan adama saygım sonsuz böyle devam
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    Oğuzhaan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen sokağa çıkma yasağı varken markete gidiyordum, malum herkes evde, arabalarda evlerin önünde. 1-2 araç k

    hariç yeni 20 21 model araç yok. Olanlar da ticaret yapanların vs. Bu ülkede herkes beyaz veya mavi yaka değil, ticaretten kazanan kazanıyor, ben buna bağlıyorum bu satışları.
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    KaSaTuRa. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herhalde arabayı alanlar da sarıp sarmalayıp evlere gizlediler.

    D ve E segmenti sıfır arabaya rastlamak için tüm gün İstanbul’u dolaşmak gereken ortamda şu uydurma habere inananı da tebrik etmek lazım.

    Filolar segment düşürerek araç yeniledi o kadar. Vatandaşın sıfır araç aldığı yok.
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    B beyinsis 1 hf. ( Mesaj Silindi ) KaSaTuRa.
    o yüzden her taraf passat. kaldı ki orta gelirlinin aracı c sınıfıdır zaten ama uygun fiyatlı görünce orta gelirli de alıyor passat, superb vs. takmışsınız dilinize bir filo, filo. millet alıyor kardeşim. durumu kötü olan da 2. el alıyor, birşey alamazsa, samara, favorit alıyor, yine alıyor. herkeste var araba artık. ha asgari ücretle geçinen bir kesim var onların durumu sıkıntılı. 3-5bin maaşla araba alanları da görüyorum gerçekten aldıkları araçlar ucuz, nasıl alabiliyorlar bilmem ama onlar da bir şekilde alabiliyor.
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rapor harici alan alabilen yok kesinlikle algı haberi gidin bayilere bakın bizzat yerinde görün sıfır satış var mi yok mu diye
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    O Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekonomik kriz var. Yaeahh
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    Romanitas (efe ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fakir ülkelerde gelir dağılımı bozuktur. Ya mok gibi parası olanlar yada aç kalanlar halk ekmek önünde kuyruk yapanlar vardır.

    Fakir bir ülkeyiz bu tarz şeylere şaşmayın.
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    babadol (Talat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir araba için yıllarca köle gibi kredi ödemeye devam edin, alın da bu düzeni asla değiştiremeyin.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. ( Mesaj Silindi ) babadol
    Şimdi alabiliyorsan al yakında krediyi geç ruhunu satsan araba alamayabilirsin.
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    Homerius (huseyin omer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    alsatcilar ve galericiler forevaa
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