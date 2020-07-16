2021 Nissan Ariya elektrikli SUV, markanın yeni logosuyla birlikte tanıtıldı

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Uzun süredir hakkında parça parça bilgiler edindiğimiz ve teaser görselleriyle karşılaştığımız Nissan Ariya sonunda resmi olarak tanıtıldı. Elektrikli SUV, Japon markanın 20 ayda 10 yeni model stratejisinin en önemli parçalarından biri.

Yeni Nissan Arıya, motor ve batarya kombinasyonu bazında dört farklı versiyonla satışa sunulacak. Giriş seviyesinde bulunan arkadan itişli modelde 215 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve onu besleyen 65 kWh batarya paketi bulunuyor. Söz konusu modelin 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamladığını ve 160 km/s maksimum sürate sahip olduğunu belirten Nissan, Japonya’daki testlere göre tam dolu batarya ile 450 kilometre menzil vadediyor.

Yeni Nissan Ariya elektrikli SUV’un ikinci versiyonu da arkadan itişli fakat bu versiyondaki motor 239 beygir güç üretiyor ve 90 kWh kapasiteli daha büyük bir bataryadan besleniyor. Nissan Ariya’nın bu versiyonu da 160 km/s maksimum sürate sahip fakat 0-100 km/s hızlanma süresi 7.6 saniye olarak açıklandı. Söz konusu versiyonun vadettiği menzil ise tam 610 kilometre.

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Yeni Nissan Ariya’nın dört tekerlekten çekişli versiyonları da mevcut. İlk model yine 65 kWh’lık bataryaya sahip fakat bu kez aracın ön ve arka aksında toplamda 335 beygir güç ve 560 Nm tork üreten birer elektrik motoru kullanılmış. Japon marka, dört tekerlekten çekişli bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamladığını ve maksimum 200 km/s sürat yapabildiğini açıkladı. Bu versiyonun sunduğu sürüş menzili ise 430 kilometre.

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Son olarak, Nissan Ariya ailesinin en tepesinde 90 kWh bataryaya ve toplamda 389 beygir güç ve 600 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip bir başka dört tekerlekten çekişli versiyon bulunuyor. Maksimum hızı 200 km/s ve 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye olarak açıklanan bu en güçlü versiyonun sunduğu menzil de 580 kilometre.

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Nissan Ariya’nın tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yıl tanıtılan konsept modele fazlasıyla sadık kalındığını görüyoruz. Markanın “Timeless Japanese Futurism” isimli yeni tasarım anlayışı ile tasarlanan elektrikli SUV’un ön bölümünde 3D efektine sahip kalkan şeklinde ızgara, ince farların altından başlayıp ızgaranın kenarlarını saran LED gündüz farları ve Nissan’ın yeni logosu dikkat çekiyor. 19 ve 20 inçlik aerodinamik jantların üzerine oturtulabilen aracın arka bölümünde ise alçalan tavanı daha da uzun gösteren bir spoyler ve boydan boya uzanan stop grubu göze çarpıyor.

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Yeni Nissan Ariya’nın iç mekanı da oldukça modern ve yenilikçi detaylara sahip. A sütunu hizasından dümdüz aşağı doğru inen konsolda bir bütün gibi görünen 12.3’er inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları bulunuyor. Kabindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise konsolun merkezindeki kontroller. Örneğin klima kontrollerinin yapıldığı alanda fiziksel düğmeler yerine dokunmaya duyarlı tuşlar kullanılmış. Normalde görünmez olan bu tuşlar, araç çalıştığı anda aydınlatılarak kendini belli ediyor. Aynı detay sürücü ve ön yolcu arasındaki orta konsolda da mevcut.

Nissan Ariya, markanın ProPILOT 2.0 adını verdiği güvenlik paketi kapsamında ProPILOT Remote Park gibi birçok sürücü asistan sistemiyle donatılmış. Belirli durumlarda direksiyonun hakimiyetini sürücüden devralarak trafiğin yükünü azaltan sistem, yedi kamera, beş milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sonar mesafe sensörü ile destekleniyor.

Nissan Ariya, önümüzdeki yılın ortalarında Japonya’da satışa sunulacak. Elektrikli SUV’un başlangıç fiyatı 5 milyon Yen (yaklaşık 320 bin TL) olarak belirlenmiş. 2021 yılının sonunda ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin pazarlarına giriş yapacak.

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