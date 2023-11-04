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    Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarımı

    Japon otomobil devi Nissan yeni nesil Juke'ta radikal değişikliklere imza atacak. Önümüzdeki yıllarda sahneye çıkması beklenen model, elektrikli araç haline gelecek ve daha çarpıcı bir tasarım sunacak
    Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Yeni üçüncü nesil Nissan Juke hakkında bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Crossover'ın 2025 veya 2026'da gözler önüne çıkması bekleniyor. Araçta radikal değişiklikler göreceğiz. Auto Express internet sitesi modelin muhtemel tasarımını gözler önüne seren ilk görselleri paylaştı.

    Nissan Juke'un en dikkat çekici değişikliklerinden biri, tamamen elektrikli araç haline gelmesi olacak. Japon otomobil devi 2030 yılına kadar Avrupa pazarında içten yanmalı motorları terk etmeyi planlıyor ve bu doğrultuda 19 yeni elektrikli model geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Juke da bunlardan biri olacak.

    Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör

    Auto Express'e göre yeni Juke'un tasarımı Nissan'ın Hyper Punk konsept otomobilini temel alacak. Bu da aracın dış görünüm olarak daha cesur ve çarpıcı bir tarza sahip olacağı anlamına geliyor. Gelelim tasarımı ve dönüşümü ile heyecan yaratan aracın platform ve motor gibi diğer önemli detaylarına.

    Micra ve Renault 5 ile aynı platformu paylaşacak

    Elektrikli Nissan Juke'un Micra ve Renault 5 hatchback modelleri gibi CMF-BEV platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Boyutları mevcut Juke ile benzer kalacak, yani yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda olacak. Ancak yeni elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde iç mekanın daha geniş ve ferah olacağı belirtiliyor.

    Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım Tam Boyutta Gör
    Renault 5'in elektrikli versiyonu 136 beygir gücünde bir motor ve 40 ve 52 kWh kapasiteli bataryalarla donatılacak. Menzili ise 400 km'ye kadar çıkacak. Yeni Nissan Juke'un da aynı güç aktarma organlarına sahip olması muhtemel. Bununla birlikte aracın çift motorlu bir versiyonunu da görebiliriz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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