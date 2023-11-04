Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarımı

Tam Boyutta Gör Yeni üçüncü nesil Nissan Juke hakkında bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Crossover'ın 2025 veya 2026'da gözler önüne çıkması bekleniyor. Araçta radikal değişiklikler göreceğiz. Auto Express internet sitesi modelin muhtemel tasarımını gözler önüne seren ilk görselleri paylaştı.

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Nissan Juke'un en dikkat çekici değişikliklerinden biri, tamamen elektrikli araç haline gelmesi olacak. Japon otomobil devi 2030 yılına kadar Avrupa pazarında içten yanmalı motorları terk etmeyi planlıyor ve bu doğrultuda 19 yeni elektrikli model geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Juke da bunlardan biri olacak.

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Auto Express'e göre yeni Juke'un tasarımı Nissan'ın Hyper Punk konsept otomobilini temel alacak. Bu da aracın dış görünüm olarak daha cesur ve çarpıcı bir tarza sahip olacağı anlamına geliyor. Gelelim tasarımı ve dönüşümü ile heyecan yaratan aracın platform ve motor gibi diğer önemli detaylarına.

Micra ve Renault 5 ile aynı platformu paylaşacak

Elektrikli Nissan Juke'un Micra ve Renault 5 hatchback modelleri gibi CMF-BEV platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Boyutları mevcut Juke ile benzer kalacak, yani yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda olacak. Ancak yeni elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde iç mekanın daha geniş ve ferah olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Renault 5'in elektrikli versiyonu 136 beygir gücünde bir motor ve 40 ve 52 kWh kapasiteli bataryalarla donatılacak. Menzili ise 400 km'ye kadar çıkacak. Yeni Nissan Juke'un da aynı güç aktarma organlarına sahip olması muhtemel. Bununla birlikte aracın çift motorlu bir versiyonunu da görebiliriz.

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Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım