Yeni Nissan Juke'un detayları ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarımı

Nissan Juke'un en dikkat çekici değişikliklerinden biri, tamamen elektrikli araç haline gelmesi olacak. Japon otomobil devi 2030 yılına kadar Avrupa pazarında içten yanmalı motorları terk etmeyi planlıyor ve bu doğrultuda 19 yeni elektrikli model geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa Juke da bunlardan biri olacak.
Auto Express'e göre yeni Juke'un tasarımı Nissan'ın Hyper Punk konsept otomobilini temel alacak. Bu da aracın dış görünüm olarak daha cesur ve çarpıcı bir tarza sahip olacağı anlamına geliyor. Gelelim tasarımı ve dönüşümü ile heyecan yaratan aracın platform ve motor gibi diğer önemli detaylarına.
Micra ve Renault 5 ile aynı platformu paylaşacak
Elektrikli Nissan Juke'un Micra ve Renault 5 hatchback modelleri gibi CMF-BEV platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Boyutları mevcut Juke ile benzer kalacak, yani yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda olacak. Ancak yeni elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde iç mekanın daha geniş ve ferah olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.