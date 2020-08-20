2021 Porsche Taycan bir dizi güncellemeyle geliyor

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Alman otomotiv devi, geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu elektrikli otomobili Porsche Taycan’a 2021 model yılı için bazı güncellemeler getirdi. Tasarımında herhangi bir değişme olmayan 2021 Porsche Taycan, Eylül ayından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak.

Yapılan güncellemeyle birlikte serinin en tepesindeki Taycan Turbo S’in 0-200 km/s hızlanma süresi 0.2 saniye iyileştirildi ve Launch Control özelliğiyle birlikte 9.6 saniyeye düşürüldü. Ayrıca çeyrek mil (400m) süresi de 0.1 saniye gibi küçük bir değişimle 10.7 saniyeye çekildi. Söz konusu modelin enerji tüketimi 28.5 kWh/100 km olarak açıklanmıştı.

2021 Porsche Taycan’ın opsiyon listesinde artık renkli head-up display de bulunuyor. İhtiyaç duyulan tüm bilgiler bu ekran vasıtasıyla sürücünün görüş alanına yansıtılıyor. Taycan’daki head-up display üç bölümden meydana geliyor. Bunları ana bölüm, durum bölümü ve telefona gelen çağrılar, sesli kontrol komutları gibi bilgilerin gösterildiği geçici içerik bölümü olarak sıralamak mümkün.

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2021 model yılı itibariyle, adaptif havalı süspansiyon ile alınan Porsche Taycan modellerinde Smartlift fonksiyonu standart olarak geliyor. Söz konusu fonksiyon, kasisler ve garaj girişi gibi gerekli hallerde aracın yerden yüksekliğini otomatik olarak artırarak sürücünün işini kolaylaştırıyor. Otoyol sürüşlerinde de devrede olan Smartlift fonksiyonu, sürüş koşullarına göre aracın yüksekliğini optimum seviyede tutarak mümkün olan en iyi verimlilik ve konfor düzeyini yakalamaya odaklanıyor.

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22 kW’lık dahili AC şarj ünitesi de yeni güncellemeyle birlikte 2021 Porsche Taycan’ın opsiyon listesine dahil olan ekipmanlar arasında. Bu ünite ile bataryaların şarj olma süresi standart olarak sunulan 11 kW üniteye kıyasla yarı yarıya düşüyor. Söz konusu ekipmanın yıl sonu itibariyle opsiyon listesine gireceği belirtiliyor.

Porsche Taycan ailesi OTA yani uzaktan güncelleme özelliğine sahip. Alman marka da bu özellik kapsamında müşterilerine bazı fonksiyonları sonradan satın alarak güncelleme ile aracına ekleme imkanı sunuyor. Bu fonksiyonlar aylık abonelik veya ücretin tamamını verip satın alma şeklinde otomobile eklenebiliyor. Örneğin; Adaptif hız sabitleyici özelliğine sahip modellere güncelleme ile Aktif Şerit Takip Asistanı ve Porsche InnoDrive özelliklerini eklemek mümkün. Bu özelliklerin aylık aboneliği 19.50 euro, tamamen satın almak için istenen ücret ise 808 euro.

2021 Porsche Taycan’da bulunan yeni özelliklerden biri de Battery Preservation teknolojisi. Pil ömrünü uzatmayı ve güç kaybını düşürmeyi hedefleyen bu sistem, sürücü yolculuğa daha uzun bir ara vermek istediğinde uygun şarj istasyonlarındaki şarj kapasitesini 200 kW civarına ayarlıyor. Konsolun merkezindeki ekrandan aktif edilebilen bu özellik, sürücü aracını daha kısa sürede şarj etmek isterse devre dışı bırakılabiliyor ve aracın 270 kW’a varan kapasitede şarj olması sağlanıyor.

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