Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus)

    Şubat ayı itibariyle 2021 Seat Leon'un diğer versiyonlarıyla ilgili fiyatlar da gelmeye başladı. Yeni Leon 1.0 TSI Style ve 1.0 eTSI DSG Style Plus versiyonlarının fiyatları da açıklandı.
    01 Şubat 2021, 22:15 (2 hf.)
    43,8b
    1
    85
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus)
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda yeni Seat Leon ile ilgili ilk fiyat bilgisi gelmiş fakat yalnızca  1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR versiyonunun fiyatı açıklanmıştı. Yeni 2021 Seat Leon'un diğer versiyonlarıyla ilgili fiyatlar da gelmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

    2021 Seat Leon fiyat listesine baktığımızda FR'a ek olarak artık Style ve Style Plus isimli donanımları da görebiliyoruz. Giriş seviyesinde yer alan Style donanım seviyesi 110 beygirlik 1.0 litre TSI motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Diğer seçenek ise henüz listedeki ilk otomatik seçenek olan 1.0 litre eTSI ve DSG kombinasyonu. 2021 Seat Leon'un bu kombinasyonu da Style Plus donanımıyla tercih edilebiliyor.

    Yeni 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1 Şubat)

    Model Net Fiyat Satış Fiyatı
    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style 117.327 TL 209.000 TL
    YENİ LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus 129.757 TL 231.000 TL
    YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR 129.775 TL 231.500 TL

    2021 Seat Leon'un donanım seviyelerine baktığımıda Style donanım seviyesinde EcoLED ön/arka farlar, arka park sensörleri, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8,25 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi ve şerit takip asistanı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Leon Style Plus seviyesinde ise buna ek olarak Full Link teknolojisi, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve Style konfor paketi (ön kol dayama, üç bölgeli otomatik klima) bulunuyor.

    2021 Seat Leon FR versiyonunda ise 17 inç gri alüminyum alaşımlı jantlar, full LED mercekli ön farlar, dinamik LED sinyalli 'Infinite LED' arka farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik renkli multimedya ekranı ve üç bölgeli otomatik klima gibi donanımlar mevcut.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Legolas Greenleaf (Fırat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paketleri nasıl ayarladılarsa insan işin içinden çıkamıyor. Normalde tüm araç modellerinde bir üst paket olan, bir alt paketin gerek iç gerekse dış ve güvenlik özelliklerini kapsar, üzerine artı sunar. Ama adamlar bildiğin özel olarak araç ürettirip getirmişler. Tabi sebebi %50'lik dilimde kalarak, PSA'nın saçmaladığı yerde öne çıkmak ki bayağı da çıkacak gibiler.

    Kendimce opsiyonel donanımları karşılaştırma adına bir tablo hazırladım. Dileyen yararlansın ve tek bakışta görebilsin diye buraya da ekliyorum. Renkli olanlar her ikisinde de opsiyonel olduğu için motor farkını da göz ardı edersek Style Plus öne çıkıyor gibi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Paketleri nasıl ayarladılarsa insan işin içinden çıkamıyor. Normalde tüm araç modellerinde bir üst paket olan, bir alt paketin gerek iç gerekse dış ve güvenlik ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aca-n 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Net fiyat -Satış fiyatı şeklinde haber girilmesi çok hoşuma gitti. Devlete ne kadar kazandırdığımızı bilmek güzel oluyor.
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rasputin13 (A T) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stokçuların gözü yaşlı. Bir an önce eski kasayı elimden çıkarsam da style dsgyi 265den satışa koysam diye kuduruyorlar.
    Günümüze göre avantajlı fiyat diyebilirim sadece.
    Stokçuların gözü yaşlı. Bir an önce eski kasayı elimden çıkarsam da style dsgyi 265den satışa koysam diye kuduruyorlar. Günümüze göre avantajlı fiyat diyebi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (58) Yorum Yaz Forumda Gör
    6
    balcis 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    videoda gördüm 298'e geliyormuş fr'ın sunroof'lusu. youtube'da görebilirsiniz kocaeli keleşler'de çekilmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D drserhatym (Serhat ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam malesef onlarin sucu yok biz kendimiz yapıyoruz kendimize. Ikinci el 2016 model araca 220 bin isteniyor hal boyle olunca sifir almak daha mantikli gorunuyor. Yoksa gercekleri konusmak gerekirse turkiye ekonomisinde 230 bin tl cok buyuk rakam
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D drserhatym (Serhat ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslar ben 1.0 style plus icin kapora gonderdm 231.500 lira arac ucreti üzerine 6 bin tl kuafor ucreti istendi diger bayilerde de durum boyle midir acaba
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S samtual (Samet B.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) drserhatym
    Yapmayın etmeyin, şu kan emicilere böyle bedava para kaptırmayın.
    Aracın şu an ki kurla değeri 210bin tl...
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ovrclds (kaan gzl) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geçenlerde bende fr için gittim , tabiki araç yok tu ama 1 adet 1.0 style plus olduğunu, onu opsiyonlayabileceğini, acele etmem gerektiğini söyledi danışman arkadaş, baya bir niyetlendim, fotoğraflara bakıp kendimi kandırmaya, ikna etmeye çalıştım ama kesinlikle fr ın bıraktığı o güzel sportif leon algısı oluşmadı bende, hatta eşime gösterdiğimde, style plus otomatik olmasına rağmen o bile fr dan yana kullandı tercihini, zevkler ve renkler tabiki kişisel öğeler ama o style daki koltuk kumaşı resmen arabayı basit ve kalitesiz göstermiş, hayalet ekran, büyük multimedya, fr direksiyon, led far ve stoplar 17 jant lar resmen iki aracı birbirinden tamamen farklı araçlar yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tayf_10 (Tayfun Uludağ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ovrclds
    Hocam hangi bayide 1.0 style plus vardi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carser 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O değil de bayilerde araç var mı ? alsatçılar sahibindene koymus bile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S snrdmrbs (soner demirbaş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak ettiğim bir konu var, mesela 1.0 ile 1.5 motor arasında fabrikasyon çıkış olarak ne kadar maliyet farkı var? Sanziman değişimini (otomatik-manuel) tolare edebiliyor mu?

    Asıl amacım şu ki yeni Fr'i inceledim ve çok beğendim ama dijital ekran ve büyük multimedya ekranı olmayınca albenisi zayıflıyor. İlerleyen süreçte style plus için de dijital ekran ve büyük multimedya görebilir miyiz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D drserhatym (Serhat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet kesinlikle lef sinyaller ve hayalet ekran olmaliydi ama distribütöre kizamiyorm vergi sistemi malum. Belki yilin ikinci yarisinda doviz kuru gerilerse style pluslara da kevcut fiyatlarda hayalet ekran eklenebilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr_gorunmez (Gökhan Görünmez) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fr gibi afili durmuyor ama fiyat bandına göre güzel araç kesinlikle
    bende 236 bin e otomatik style plus ayırtmıştım ikinci araç olarak eşime ama son anda fikrim değişti iptal ettim opsiyonu

    b sınıfı otomatik 1.0 turbo clio touch 177500 e mantıklı geldi ikinci araç olarak hem 60 bin kredi (0.82 Den ) avantajı oldu
    hem de üstüne 59 bin daha vermem gerekmedi

    alanlarada hayırlı olsun çok mantıklı araç
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D drserhatym (Serhat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-seat-2021-leon-style-plus-otomatik-sifir-km-903558413/detay



    Beklenen style plus tam olarak bu
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkolo88 (Berk Basoglu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) drserhatym
    Fr yanında ne yazık ki çok sıradan geliyor bana ! Arka led ve bir hayalet ekran o kadar değiştiriyorki bu arabayı cidden bunlarsız almanın hiçbir anlamı yok gibi. Yinede gerçekten çok güzel bir tasarımı var. Dün yolda beyaz fr görmüştüm. Çok havalı duruyordu. Gece arka stoplarla muhteşem

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alpert86 (Alper ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Style plus ta hayalet ekran yok ve mutimedya ekranı da Fr daki gibi 10 inch tam dokunmatik değil. Ambiyans aydınlatma ve kör nokta uyarı sistemi de yok. Fr a göre + olarak kablosuz şarj ve geri görüş kamerası var. Ben Fr la plus arasında çok gittim geldim ama otomatik vitesin rahatlığı için Fr ın güzel donanımlarından vazgeçtim. ST Mart/Nisan da teslim dedi, bakalım ne zaman gelecek araçlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    43753 kez okundu.
    38 kişi, toplam 58 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 seat leon ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri yeni leon 2021 seat leon fiyat listesi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar 2 hf. Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'dan yeni görseller paylaşıldı 2 hf. Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı 2 hf. Google Stadia'nın oyun geliştirme stüdyoları kapatılıyor 2 hf. GameStop olayının ardından Wolf of Wall Street ve The Big Short'un izlenme rakamları fırladı 2 hf. Netflix'ten Sonic animasyon dizisi geliyor: Sonic Prime 2 hf. Osteoartrit tedavisinde kullanılabilecek enjeksiyon geliştirildi 2 hf. Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu zaman yolculuğu temalı filmden görseller paylaşıldı 2 hf. Nintendo Switch satışları patlama yaptı: PSP ve PS3'ü geçmek üzere 2 hf. Apple, iCloud şifrelerine erişim için bir Chrome uzantısı yayınladı 2 hf. Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu 2 hf. Huawei, Xiaomi, SMIC dahil 90 Çinli şirket, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmek için çalışacak 2 hf. Popüler roguelike oyun Dungeon of the Endless, mobil cihazlara geliyor 2 hf. God of War PS5 güncellemesi resmen duyuruldu: Yarın geliyor 2 hf. Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Aruba ESP yapay zekası; sunuculardaki muhtemel sorunları önceden tahmin ediyor 2 hf. Türkiye'deki F-16'ların yapısal yenileme çalışmaları başladı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli uydu fırlatma tesisi açıklaması 2 hf. MediaTek ilk kez Apple saflarında 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus) Sonraki Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! 2 hf. Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası 2 hf. LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo 2 hf. 3000 TL altı telefon önerileri! (2021) 2 hf. Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor 2 hf. AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir 2 hf. Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı! 2 hf. Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı 2 hf. 2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı 2 hf. MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor 2 hf. Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı 2 hf. RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM 2 hf. Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı! 2 hf. PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak 2 hf. POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro 2 hf. Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı 2 hf. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız