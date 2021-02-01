2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1.0 TSI Style - 1.0 eTSI DSG Style Plus)

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Geçtiğimiz haftalarda yeni Seat Leon ile ilgili ilk fiyat bilgisi gelmiş fakat yalnızca 1.5 TSI ACT 130 HP S&S FR versiyonunun fiyatı açıklanmıştı. Yeni 2021 Seat Leon'un diğer versiyonlarıyla ilgili fiyatlar da gelmeye başladı.

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2021 Seat Leon fiyat listesine baktığımızda FR'a ek olarak artık Style ve Style Plus isimli donanımları da görebiliyoruz. Giriş seviyesinde yer alan Style donanım seviyesi 110 beygirlik 1.0 litre TSI motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Diğer seçenek ise henüz listedeki ilk otomatik seçenek olan 1.0 litre eTSI ve DSG kombinasyonu. 2021 Seat Leon'un bu kombinasyonu da Style Plus donanımıyla tercih edilebiliyor.

Yeni 2021 Seat Leon güncel fiyat listesi (1 Şubat)

Model Net Fiyat Satış Fiyatı YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style 117.327 TL 209.000 TL YENİ LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus 129.757 TL 231.000 TL YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR 129.775 TL 231.500 TL

2021 Seat Leon'un donanım seviyelerine baktığımıda Style donanım seviyesinde EcoLED ön/arka farlar, arka park sensörleri, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8,25 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi ve şerit takip asistanı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Leon Style Plus seviyesinde ise buna ek olarak Full Link teknolojisi, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve Style konfor paketi (ön kol dayama, üç bölgeli otomatik klima) bulunuyor.

2021 Seat Leon FR versiyonunda ise 17 inç gri alüminyum alaşımlı jantlar, full LED mercekli ön farlar, dinamik LED sinyalli 'Infinite LED' arka farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik renkli multimedya ekranı ve üç bölgeli otomatik klima gibi donanımlar mevcut.

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