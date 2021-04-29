2021 Skoda Fabia'nın konsol tasarımı ortaya çıktı

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Yeni nesil 2021 Skoda Fabia henüz resmi olarak tanıtılmadı fakat Çekyalı üreticinin belli aralıklarla paylaştığı ipuçları sayesinde kompakt hatchback ile ilgili birçok şeyi öğrendik. Şirket bu kez de yeni Fabia'nın konsol tasarımına ilişkin bir çizim paylaştı.

Paylaşılan çizime baktığımızda 2021 Skoda Fabia'daki konsol tasarımının Octavia'dakine benzediğini görebiliyoruz. Üstelik iki kollu direksiyonun tasarımı büyük kardeşiyle birebir aynı. Bu direksiyonun hemen arkasındaysa daha önce belirtildiği gibi 10.2 inç dijital gösterge panelini görüyoruz. Konsolun merkezindeyse standart olarak 6.8 inç olarak gelen ya da opsiyonel olarak 9.2 inç boyutuna yükseltilebilen multimedya ekranı bulunuyor.

Yeni Fabia'da konsolun merkezindeki hava menfezleri bu alandaki tasarımla uyumlu görünecek şekilde köşeli olarak tasarlanmış. Kenarlardaki hava menfezleriyse yuvarlak şekle sahip. Klima kontrollerine baktığımızda döner düğmelerin de dahil olduğu fiziksel tuşlar görüyoruz. Orta konsoldaysa vites kolunun hemen önünde bir boşluk görünüyor. Üst paketlerde bu alanda kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi bulunacak. Ayrıca geleneksel el freni kolu da varlığını sürdürüyor.

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Yeni Skoda Fabia'nın dış tasarım çizimleri paylaşıldı

2021 Skoda Fabia'nın MQB-A0 platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Bu da kompakt modelin selefine kıyasla daha büyük ölçülere sahip olmasını sağlarken, daha ferah bir yaşam alanı ve fazladan 50 litre bagaj hacmi kazandıracak. Kabindeki depolama alanlarının da artırıldığı yeni Fabia'da 12 tanesi tamamen yeni olmak üzere toplamda 43 adet Simply Clever çözümü sunulacak. Öte yandan bu platformun bir getirisi olarak yarı otonom sürüş sistemi Travel Assist gibi sürüş asistanları da yeni Fabia'da kendine yer bulacak.

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Yeni nesil Fabia'da sunulacak motor seçenekleri daha önce açıklanmıştı. Beş farklı seçeneğe yer verilen yelpazenin giriş seviyesinde üç silindirli 1.0 MPI atmosferik motor yer alıyor. 65 bg ve 80 bg olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip bu motor 90 Nm tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Bir üst kademede iki farklı 1.0 litre TSI motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu üç silindirli turbo motorlardan ilki 95 beygir ve 175 Nm tork üretiyor. İkinci seçenek ise 110 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. İlk seçenek sadece 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, daha güçlü olan 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

2021 Skoda Fabia'nın en üst kademesinde ise dört silindirli 1.5 TSI ünite mevcut. 150 beygir ve 250 Nm tork üreten bu motor yalnızca 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor. Görüldüğü üzere seçenekler arassında dizele yer verilmemiş.

Kompakt model 4 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak ve bu yılın sonlarına doğru satışa sunulmuş olacak.

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