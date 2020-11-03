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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler

    Toyota'nın kendi evi Japonya'da sattığı üst orta sınıf sedan modeli Toyota Crown, 2021 model yılı için yenilendi. Dış tasarımı aynı kalan modeldeki yenilikler iç mekan ve teknoloji tarafında.
    1 hf.
    6,4b
    1
    19
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler
    Tam Boyutta Gör

    Üst orta sınıf sedan modeli Toyota Crown'ı bundan iki yıl önce yeni jenerasyona kavuşturan Japon marka, şimdi de 2021 model yılı için araç üzerinde bazı güncellemeler yaptı.

    2021 Toyota Crown'ın dış tasarımında yeni renkler dışında bir değişiklik yok. Kapıyı açıp iç mekana geçtiğimizde ise özellikle konsolun orta bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Daha önce konsolun merkezini kaplayan iklimlendirme kontrolleri ve onun kenarlarındaki dikey hava menfezleri artık yok. Onun yerine alt bölümünde fiziksel düğmeler de barındıran 12.3 inçlik TFT dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş.

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    Yeniden tasarlanarak küçültülen orta hava menfezleri de söz konusu ekranın hemen altına konumlandırılmış. Artık daha az yer kaplayan klima kontrolleri de sürüş esnasında daha kolay erişilebilecek bir bölümde bir araya toplanmış. Ayrıca orta konsolda da küçük tasarım değişiklikleri mevcut. Bunun dışında Crown'daki üç kollu direksiyon simidi, karbon trim ve döşeme seçenekleri aynı şekilde varlığını sürdürüyor.

    2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler
    Tam Boyutta Gör

    Toyota Safety Sense güvenlik paketindeki teknolojilerin en yeni versiyonuyla donatılan 2021 Toyota Crown'ın adaptif hız sabitleme sistemi yenilenmiş. Gündüz/gece yaya algılama ve gündüz bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleyici sistemle de donatılan 2021 Toyota Crown'ın kaputu altında 241 beygirlik 2.0 litre turbo dört silindirli motor bulunuyor.

    Bunun yanında iki farklı hibrit seçenek de mevcut. 222 beygir ve 354 beygir güce sahip olan hibrit versiyonlarda sırasıyla 2.5 litre benzinli ve 3.5 litre V6 üniteler bulunuyor. Japonya'da satışa sunulan 2021 Toyota Crown'ın fiyatı 4,899,000 yen ile 7,393,000 yen (393.897 TL - 594.387 TL) arasında değişiyor.



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    ilkerinanç

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    30 dakika önce
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    47 dakika önce
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    Cihat_, (Cihat ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2.5 3.5 Hacimli motorları görünce gözüme vergi kaçtı





    Hemen küçük bir hesap;



    2.5 versiyonu ( motor hacminin 2.4 olduğunu farz ediyorum) %150 ÖTV + %18kdv



    300.000*2.50=750bin TL



    750.000*1.18= 885 bin TL(baz versiyonu)





    3.5 versiyonu %220ötv %18kdv;



    450.000*3.20= 1 milyon 440bin TL.



    1.440,000*1.18 = 1 milyon 699 bin TL.





    Edit: hesap düzeltildi
    2.5 3.5 Hacimli motorları görünce gözüme vergi kaçtı [resim] Hemen küçük bir hesap; 2.5 versiyonu ( motor hacminin...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Cihat_,
    Hesaplar yanlış olmuş kardeş.



    %150 için 2.5 ile %220 için 3.2 ile çarpacaksın.



    Birde araçların gümrük girişlerine göre hesap yapacaksınız. Japonya satış fiyatları üzerindeki kdv ve karı düşmek lazım. Tahmini 250 bin ve 450 bindir.



    250000*2.5*1.18 *1.15(kar)= 848125



    450000*3.2*1.18*1.15(kar)= 1954080
    Hesaplar yanlış olmuş kardeş. %150 için 2.5 ile %220 için 3.2 ile çarpacaksın. Birde araçların gümrük girişlerine göre hesap y...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    nForcer (Ömer Yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crown = Corona

    O nedenle Toyota Corona'nın ruhani devamı oluyor bu araç.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Araba "Parçala Behçet" gibi duruyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu araçların uzunluk teker çapı oranı niye böyle yav. Çok acayip duruyor tekerler aracın üzerinde.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Direksiyondaki isaretin Maserati ile alaksı yok. Krallık tacını simgeler. Crown dan anlasılabilir sanırım. 3.5 lt v6 motor hibrittir 100 km de 5lt civarı yakar. Bende 2015 i var 2500cc 180 bg ve 6lt yakıyor normal modda.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3.5 V6 atmosferik olamaz. Ya kompresör yada turbodur.Yoksa 8.000 RPM çevirmesi gerekir.
    Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ülkemizde corolla bile lüks. 20 yaşındaki corolla'ya 80 bin lira istiyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2.0 turbo ve Toyota, gerçekten şaşkınım.

    Onun dışında iyi olmuş araç.

    Yine de direksiyonda ki Maserati özentiliği anlamsız.

    Ayrıca 3.5 V6 ve 354hp'de skandal 2021'e girmek üzere olduğumuz şu günlerde, tüketimi zaten 20-25 litre civarı olacak klasik Japon V6 atmosferikleri gibi.
    Yanıtla +1
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hastasıyım bu arabanın 🥺 Passat daha iyi diyenler çıkar şimdi acayip yakışıklı 🥺
    Yanıtla +2
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    Compengineer06 (Okan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muazzam görünüyor.
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    Cihat_, (Cihat ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2.5 3.5 Hacimli motorları görünce gözüme vergi kaçtı





    Hemen küçük bir hesap;



    2.5 versiyonu ( motor hacminin 2.4 olduğunu farz ediyorum) %150 ÖTV + %18kdv



    300.000*2.50=750bin TL



    750.000*1.18= 885 bin TL(baz versiyonu)





    3.5 versiyonu %220ötv %18kdv;



    450.000*3.20= 1 milyon 440bin TL.



    1.440,000*1.18 = 1 milyon 699 bin TL.





    Edit: hesap düzeltildi
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cihat_,
    Hesaplar yanlış olmuş kardeş.



    %150 için 2.5 ile %220 için 3.2 ile çarpacaksın.



    Birde araçların gümrük girişlerine göre hesap yapacaksınız. Japonya satış fiyatları üzerindeki kdv ve karı düşmek lazım. Tahmini 250 bin ve 450 bindir.



    250000*2.5*1.18 *1.15(kar)= 848125



    450000*3.2*1.18*1.15(kar)= 1954080
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    6411 kez okundu.
    15 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 toyota crown ve
    3 etiket daha lüks sedan Otomobil Bilim ve Teknoloji
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