2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler

Üst orta sınıf sedan modeli Toyota Crown'ı bundan iki yıl önce yeni jenerasyona kavuşturan Japon marka, şimdi de 2021 model yılı için araç üzerinde bazı güncellemeler yaptı.
2021 Toyota Crown'ın dış tasarımında yeni renkler dışında bir değişiklik yok. Kapıyı açıp iç mekana geçtiğimizde ise özellikle konsolun orta bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Daha önce konsolun merkezini kaplayan iklimlendirme kontrolleri ve onun kenarlarındaki dikey hava menfezleri artık yok. Onun yerine alt bölümünde fiziksel düğmeler de barındıran 12.3 inçlik TFT dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş.İlginizi Çekebilir DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri
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Yeniden tasarlanarak küçültülen orta hava menfezleri de söz konusu ekranın hemen altına konumlandırılmış. Artık daha az yer kaplayan klima kontrolleri de sürüş esnasında daha kolay erişilebilecek bir bölümde bir araya toplanmış. Ayrıca orta konsolda da küçük tasarım değişiklikleri mevcut. Bunun dışında Crown'daki üç kollu direksiyon simidi, karbon trim ve döşeme seçenekleri aynı şekilde varlığını sürdürüyor.
Toyota Safety Sense güvenlik paketindeki teknolojilerin en yeni versiyonuyla donatılan 2021 Toyota Crown'ın adaptif hız sabitleme sistemi yenilenmiş. Gündüz/gece yaya algılama ve gündüz bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleyici sistemle de donatılan 2021 Toyota Crown'ın kaputu altında 241 beygirlik 2.0 litre turbo dört silindirli motor bulunuyor.
Bunun yanında iki farklı hibrit seçenek de mevcut. 222 beygir ve 354 beygir güce sahip olan hibrit versiyonlarda sırasıyla 2.5 litre benzinli ve 3.5 litre V6 üniteler bulunuyor. Japonya'da satışa sunulan 2021 Toyota Crown'ın fiyatı 4,899,000 yen ile 7,393,000 yen (393.897 TL - 594.387 TL) arasında değişiyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Hemen küçük bir hesap;
2.5 versiyonu ( motor hacminin 2.4 olduğunu farz ediyorum) %150 ÖTV + %18kdv
300.000*2.50=750bin TL
750.000*1.18= 885 bin TL(baz versiyonu)
3.5 versiyonu %220ötv %18kdv;
450.000*3.20= 1 milyon 440bin TL.
1.440,000*1.18 = 1 milyon 699 bin TL.
Edit: hesap düzeltildi
%150 için 2.5 ile %220 için 3.2 ile çarpacaksın.
Birde araçların gümrük girişlerine göre hesap yapacaksınız. Japonya satış fiyatları üzerindeki kdv ve karı düşmek lazım. Tahmini 250 bin ve 450 bindir.
250000*2.5*1.18 *1.15(kar)= 848125
450000*3.2*1.18*1.15(kar)= 1954080