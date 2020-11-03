2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler

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Üst orta sınıf sedan modeli Toyota Crown'ı bundan iki yıl önce yeni jenerasyona kavuşturan Japon marka, şimdi de 2021 model yılı için araç üzerinde bazı güncellemeler yaptı.

2021 Toyota Crown'ın dış tasarımında yeni renkler dışında bir değişiklik yok. Kapıyı açıp iç mekana geçtiğimizde ise özellikle konsolun orta bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Daha önce konsolun merkezini kaplayan iklimlendirme kontrolleri ve onun kenarlarındaki dikey hava menfezleri artık yok. Onun yerine alt bölümünde fiziksel düğmeler de barındıran 12.3 inçlik TFT dokunmatik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş.

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Yeniden tasarlanarak küçültülen orta hava menfezleri de söz konusu ekranın hemen altına konumlandırılmış. Artık daha az yer kaplayan klima kontrolleri de sürüş esnasında daha kolay erişilebilecek bir bölümde bir araya toplanmış. Ayrıca orta konsolda da küçük tasarım değişiklikleri mevcut. Bunun dışında Crown'daki üç kollu direksiyon simidi, karbon trim ve döşeme seçenekleri aynı şekilde varlığını sürdürüyor.

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Toyota Safety Sense güvenlik paketindeki teknolojilerin en yeni versiyonuyla donatılan 2021 Toyota Crown'ın adaptif hız sabitleme sistemi yenilenmiş. Gündüz/gece yaya algılama ve gündüz bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleyici sistemle de donatılan 2021 Toyota Crown'ın kaputu altında 241 beygirlik 2.0 litre turbo dört silindirli motor bulunuyor.

Bunun yanında iki farklı hibrit seçenek de mevcut. 222 beygir ve 354 beygir güce sahip olan hibrit versiyonlarda sırasıyla 2.5 litre benzinli ve 3.5 litre V6 üniteler bulunuyor. Japonya'da satışa sunulan 2021 Toyota Crown'ın fiyatı 4,899,000 yen ile 7,393,000 yen (393.897 TL - 594.387 TL) arasında değişiyor.

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