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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı

    Gelecekte tamamen elektrikli araç markası haline getirilmesi planlanan Volvo'da bu amaca yönelik yatırımlar devam ediyor. Şirketin yeni adımı Şanghay'da yeni bir e-motor laboratuvarı açmak oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı
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    Otomotiv sektörü, her gün daha da gelişen elektrikli araç teknolojileri ışığında farklı bir yere doğru evriliyor. Volvo'nun da bu değişimi yakalamak ve tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olmak istediğini biliyoruz.

    İsveçli üretici bu hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, gelecekte üreteceği Volvo modellerinde kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrik motorlarını kullanmak için önemli bir yatırım açıkladı. Bu kapsamda, küresel elektrikli araç pazarının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Çin'in Şanghay kentinde elektrik motoru geliştirmeye yönelik yeni bir laboratuvar açıldı.

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    Volvo'nun Şanghay'daki yeni laboratuvarı geçtiğimiz ay itibariyle faaliyete geçti. Bu laboratuvardaki ana hedef, şirketin SPA 2 modüler araç platformu üzerine inşa edilen tamamen elektrikli ve hibrit modeller için elektrik motoru geliştirmek olacak. Bu konuda halihazırda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Volvo'nun İsveç'in Göteborg şehrinde bir elektrik motoru laboratuvarı daha bulunuyor. Ayrıca Çin ve İsveç'te batarya laboratuvarları da mevcut.

    Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı
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    Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi tasarlayıp geliştirdikleri elektrik motorlarını kullanmak Volvo mühendislerine yeni modellerdeki motor ve diğer elektrikli aktarma organlarını daha iyi optimize etme şansı verecek. Sonuç olarak mühendisler, hem enerji verimliliği hem de genel performansı daha yüksek araçlar geliştirebilecek.

    Volvo, 2025 yılına gelindiğinde küresel çaptaki satışlarının yarısını tamamen elektrikli diğer yarısını da hibrit araçların oluşturmasını hedefliyor. 



    https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/272958/volvo-cars-invests-in-designing-and-developing-electric-motors-in-house Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    Geely alınca herşeyi Geely üstlenmek zorunda değil. Finanse etmesi bile yetiyor zaten. İllaki ana binaları çinde olacak hali yok. Zamanında almayanlar düşünsün. Onun yerine 1 tane modeli alıp kopyalıp 3adet ürettiler sonra noldu bilinmiyor. Onun hesabını soran yok siz hayırdır diye
    Geely alınca herşeyi Geely üstlenmek zorunda değil. Finanse etmesi bile yetiyor zaten. İllaki ana binaları çinde olacak hali yok. Zamanında almayanlar düşünsün....
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler Aldı Diye Çin Malı mı Oldu? Adamın Avrupadaki Tüm Fabrikaları Faal Şekilde Çalışıyor. İşin Kötüsü 5 Milyar Dolar Gibi Bir Paraya Biz Alsaydık Keşke. Gerçi İyikide Almamışız Sonu Saab 9/3 Gibi Olurdu. Ortadan Kaybolurdu
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    korona sürecine rağmen çılgınlar gibi üretim veya araştırma tesisi açıyorlar.
    Neden 1 tanesini gelip bizde açmıyorlar ?
    Rekabetçi kur dedik o kadar.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    E zaten çin almıştı
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Geely alınca herşeyi Geely üstlenmek zorunda değil. Finanse etmesi bile yetiyor zaten. İllaki ana binaları çinde olacak hali yok. Zamanında almayanlar düşünsün. Onun yerine 1 tane modeli alıp kopyalıp 3adet ürettiler sonra noldu bilinmiyor. Onun hesabını soran yok siz hayırdır diye
    1 Yanıt Yanıtla +8
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