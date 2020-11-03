Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı

Otomotiv sektörü, her gün daha da gelişen elektrikli araç teknolojileri ışığında farklı bir yere doğru evriliyor. Volvo'nun da bu değişimi yakalamak ve tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olmak istediğini biliyoruz.
İsveçli üretici bu hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, gelecekte üreteceği Volvo modellerinde kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrik motorlarını kullanmak için önemli bir yatırım açıkladı. Bu kapsamda, küresel elektrikli araç pazarının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Çin'in Şanghay kentinde elektrik motoru geliştirmeye yönelik yeni bir laboratuvar açıldı.İlginizi Çekebilir Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi
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Volvo'nun Şanghay'daki yeni laboratuvarı geçtiğimiz ay itibariyle faaliyete geçti. Bu laboratuvardaki ana hedef, şirketin SPA 2 modüler araç platformu üzerine inşa edilen tamamen elektrikli ve hibrit modeller için elektrik motoru geliştirmek olacak. Bu konuda halihazırda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Volvo'nun İsveç'in Göteborg şehrinde bir elektrik motoru laboratuvarı daha bulunuyor. Ayrıca Çin ve İsveç'te batarya laboratuvarları da mevcut.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi tasarlayıp geliştirdikleri elektrik motorlarını kullanmak Volvo mühendislerine yeni modellerdeki motor ve diğer elektrikli aktarma organlarını daha iyi optimize etme şansı verecek. Sonuç olarak mühendisler, hem enerji verimliliği hem de genel performansı daha yüksek araçlar geliştirebilecek.
Volvo, 2025 yılına gelindiğinde küresel çaptaki satışlarının yarısını tamamen elektrikli diğer yarısını da hibrit araçların oluşturmasını hedefliyor.
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/272958/volvo-cars-invests-in-designing-and-developing-electric-motors-in-house Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Neden 1 tanesini gelip bizde açmıyorlar ?
Rekabetçi kur dedik o kadar.