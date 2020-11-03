Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı

Tam Boyutta Gör

Otomotiv sektörü, her gün daha da gelişen elektrikli araç teknolojileri ışığında farklı bir yere doğru evriliyor. Volvo'nun da bu değişimi yakalamak ve tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olmak istediğini biliyoruz.

İsveçli üretici bu hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Şirket, gelecekte üreteceği Volvo modellerinde kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrik motorlarını kullanmak için önemli bir yatırım açıkladı. Bu kapsamda, küresel elektrikli araç pazarının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Çin'in Şanghay kentinde elektrik motoru geliştirmeye yönelik yeni bir laboratuvar açıldı.

İlginizi Çekebilir

Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi

Ayrıca Bkz. "Yüksek fiyatlara rağmen otomobil satışlarındaki artış sürüyor"

Volvo'nun Şanghay'daki yeni laboratuvarı geçtiğimiz ay itibariyle faaliyete geçti. Bu laboratuvardaki ana hedef, şirketin SPA 2 modüler araç platformu üzerine inşa edilen tamamen elektrikli ve hibrit modeller için elektrik motoru geliştirmek olacak. Bu konuda halihazırda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Volvo'nun İsveç'in Göteborg şehrinde bir elektrik motoru laboratuvarı daha bulunuyor. Ayrıca Çin ve İsveç'te batarya laboratuvarları da mevcut.

Tam Boyutta Gör

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi tasarlayıp geliştirdikleri elektrik motorlarını kullanmak Volvo mühendislerine yeni modellerdeki motor ve diğer elektrikli aktarma organlarını daha iyi optimize etme şansı verecek. Sonuç olarak mühendisler, hem enerji verimliliği hem de genel performansı daha yüksek araçlar geliştirebilecek.

Volvo, 2025 yılına gelindiğinde küresel çaptaki satışlarının yarısını tamamen elektrikli diğer yarısını da hibrit araçların oluşturmasını hedefliyor.

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/272958/volvo-cars-invests-in-designing-and-developing-electric-motors-in-house

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.