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    2021'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu: Apple şaşırtmadı

    2021 yılının sona ermesi ile birlikte yılın en çok satan telefon modelleri belli oldu. Yeni paylaşılan Counterpoint Research raporuna göre Apple satışlarda ilk 5'e yerleşti.
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    2021 yılının en çok satan akıllı telefonları açıklandı
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    Teknolojik cihazlar hakkında istatistiksel analizler paylaşan Counterpoint Research, küresel akıllı telefon satışlarını takip ederek 2021 yılının en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı.

    iPhone modelleri ilk 5’e yerleşti

    Paylaşılan listeye göre, 2021’in en çok satan akıllı telefonu yüzde 2,9 pay ile Apple iPhone 12 oldu. Şirketin daha büyük bir ekran boyutu ile gelen iPhone 12 Pro Max modeli ise yüzde 2,2 pay ile ikinci sıraya yerleşirken, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan ve küresel satışların yüzde 2,1’ini oluşturan iPhone 13 üçüncü oldu. Listenin devamında ise dördüncü sırada iPhone 12 Pro, beşinci sırada iPhone 11 ve sekizinci sırada 2020 yılında tanıtılan iPhone SE 2020 modeli yer alıyor.

    Listenin ilk 5’ini oluşturan iPhone modelleri ile büyük bir satış başarısına ulaşan Apple’ın 40 milyon iPhone 12, 30 milyon iPhone 12 Pro Max ve her biri 27 ila 29 milyon olmak üzere iPhone 13, 12 Pro ve 11 satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Apple modellerini takip eden Samsung, uygun fiyatlı Galaxy A12 modeli ile yüzde 2’lik bir pay elde ederek altıncı sıraya yerleşti.

    Çin, Hindistan ve Asya Pasifik bölgelerinde yüksek satış rakamlarına ulaşan Xiaomi ise, ilk on listesinde Redmi 9A ve Redmi 9 modelleri ile sırasıyla yedinci ve onuncu oldu.

    İşte 2021'in en çok satan akıllı telefonları:

    1. Apple iPhone 12   /  %2.9
    2. Apple iPhone 12 Pro Max  /  %2.2
    3. Apple iPhone 13  /  %2.1
    4. Apple iPhone 12 Pro  /  %2.1
    5. Apple iPhone 11  /  %2.0
    6. Samsung Galaxy A12  /  %2.0
    7. Xiaomi Redmi 9A  /  %1.9
    8. Apple iPhone SE 2020  /  %1.6
    9. Apple iPhone 13 Pro Max  /  %1.3
    10. Xiaomi Redmi 9  /  %1.1
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