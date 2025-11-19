Giriş
    Epic Games'te "Black Friday" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

    Epic Games Store'da "Black Friday" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 2 Aralık 2025. işte Epic Games'te indirime giren oyunlar...

    Epic Games'te 'Black Friday' indirimleri başladı: İşte oyunlar Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Black Friday" İndirimleri başladı. Battleifled 6'dan Alan Wake 2'ye ve Need for Speed Unbound'a kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

    Epic Games'te "Black Friday" indirimleri başladı

    Epic Games'te başlayan "Black Friday" indirimleri 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL'den 689,50 TL'ye, Alan Wake 2 1.278 TL'den 383,40 TL'ye, Need for Speed Unbound ise 1.399 TL'den 167,99 TL'ye düştü. Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Dead Space  dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. 

    Epic Games Store başlayan "Black Friday" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz

    Oyun Eski fiyatı İndirimli Fiyatı
    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL 689,50 TL
    Alan Wake 2 1.278 TL 383,40 TL
    Need for Speed Unbound Palace Edition 1.399 TL 167,99 TL
    Battlefield 6 Phantom Edition 3.059,99 TL 3.599,99 TL
    Ready or Not: Digital Deluxe Edition 969 TL 581,40 TL
    Dying Light: The Beast Deluxe Edition 2.008 TL 1.606,40 TL
    HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket 769 TL 346,05 TL
    Dying Light Definitive Edition 984 TL 196,80 TL
    Sifu Digital Deluxe Edition 451 TL 112,75 TL
    Assassins Creed Valhalla: Complete Edition 3.499 TL 699,80 TL
    Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.499 TL 374,85 TL
    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

