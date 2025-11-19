Epic Games'te "Black Friday" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te "Black Friday" indirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Black Friday" indirimleri 2 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL'den 689,50 TL'ye, Alan Wake 2 1.278 TL'den 383,40 TL'ye, Need for Speed Unbound ise 1.399 TL'den 167,99 TL'ye düştü. Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby, STAR WARS Jedi: Fallen Order, Dead Space dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var.
Epic Games Store başlayan "Black Friday" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz
|Oyun
|Eski fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1.379 TL
|689,50 TL
|Alan Wake 2
|1.278 TL
|383,40 TL
|Need for Speed Unbound Palace Edition
|1.399 TL
|167,99 TL
|Battlefield 6 Phantom Edition
|3.059,99 TL
|3.599,99 TL
|Ready or Not: Digital Deluxe Edition
|969 TL
|581,40 TL
|Dying Light: The Beast Deluxe Edition
|2.008 TL
|1.606,40 TL
|HITMAN Suikast Dünyası Deluxe Paket
|769 TL
|346,05 TL
|Dying Light Definitive Edition
|984 TL
|196,80 TL
|Sifu Digital Deluxe Edition
|451 TL
|112,75 TL
|Assassins Creed Valhalla: Complete Edition
|3.499 TL
|699,80 TL
|Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|2.499 TL
|374,85 TL