Elektrikli Lexus RZ 450e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Toyota bZ4X ve Subaru Solterra'nın ardından aynı platformu (e-TNGA) paylaşan Lexus RZ de gün yüzüne çıktı. RZ 450e versiyonuyla tanıtılan elektrikli SUV, kendine has tasarımı ve daha lüks özellikleriyle kardeşlerinden ayrılıyor.

Lexus RZ 450e, özellikleriyle neler sunuyor?

Lexus RZ 450e, 4805 mm uzunluğa, 1895 mm genişliğe, 1635 mm yüksekliğe ve 2850 mm aks mesafesine sahip. Dinamik silüeti ve keskin hatlarıyla dikkat çeken modelde standart olarak 18 inç jantlar kullanılmış ancak üst paketlerde 20 inç seçenekler de mevcut. İnce farlar L şekilli gündüz LED'leriyle kombine edilmiş. Arka bölümde ise artık moda haline gelen, boydan boya uzanan LED stoplar ve köşelerdeki iki kanattan oluşan spoyler dikkat çekiyor.

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Yeni Lexus RZ 450e'nin iç mekanı da oldukça modern ve diğer iki kardeşinden daha farklı tasarıma sahip. Burada ilk dikkatimizi çeken detay, standart direksiyon simidinin yanı sıra opsiyon olarak sunulan, uçaklardaki lövyeye benzeyen direksiyon oluyor. Kelebek şekilli bu direksiyonun yanında ise 14 inçlik büyük bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Havalandırma menfezleri konsolun en üst kısmında bulunuyor. Motor start-stop düğmesi de ilginç bir şekilde onların hemen yanına konumlandırılmış.

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Elektrikli RZ 450e, standart olarak iki elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Öndeki motor 204 beygir, arkadaki ise 109 beygir güç üretiyor. Bu sayede toplamda 313 beygir güç ve 435 Nm tork açığa çıkıyor. Lexus RZ 450e, aynı zamanda şirketin Direct4 dört tekerlekten çekiş kontrolüne sahip ilk model olma özelliği taşıyor. Bu elektronik sistem, ön ve arka akslardaki tork dağılımını yüzde 0'dan 100'e milisaniyeler içerisinde değiştirebiliyor.

Lexus RZ, bu güç aktarma sistemiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor. Elektrikli SUV'un azami hızı ise 160 km/s ile sınırlı. Araçta 96 hücreli 71.4 kWsa'lik batarya paketi bulunuyor. Lexus'un tahminlerine göre bu batarya, RZ'nin WLTP'ye göre tek şarjla 400 kilometreden fazla yok kat etmesi için yeterli. Bunun yanı sıra 18 kWsa/100 km'nin altında bir enerji tüketiminden söz ediliyor.

Yeni Lexus RZ 450e, güvenlik tarafında 'Lexus Safety System+ 3.0' ile donatılmış. Bu kapsamda araçta ön çarpışma önleyici sistem ve dinamik radar hız sabitleyici gibi özellikler mevcut. Bunun yanı sıra, öndeki kameradan beslenerek direksiyonu kontrol eden proaktif sürüş asistanı ve güvenli çıkış gibi özellikler de güvenlik teknolojileri arasında.

Lexus RZ 450e için online rezervasyonlar açılmış durumda. Fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Elektrikli SUV'un ülkemize gelmesi ise 2023'ün ilk çeyreğini bulacak.

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Elektrikli Lexus RZ 450e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri