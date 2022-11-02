Citroen 2022 Kasım fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

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Citroen de 2022 Kasım ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. 2022 model Citroen fiyatlarına baktığımızda fiyatların Ekim ayına göre yüzde 2,5 - 3 civarında zamlandığını görmekteyiz. İşte Citroen 2022 Kasım fiyat listesi:

Geçtiğimiz ay 'Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil' sloganıyla satışa sunulan ancak bayilerde pek bulunamayan Citroen e-C4'ün fiyatı 801.000 TL'ye yükselmiş. Citroen Ami'nin fiyatında ise değişim yok.

2022 model Citroen C3'ün manuel şanzımanlı giriş seviye fiyatı Ekim ayına göre değişmemiş ancak diğer versiyonlarda 9 bin TL artış yaşanmış. Kompakt modelin EAT6 otomatik şanzımanlı versiyonları artık 551.000 TL'den başlıyor. En üst versiyon ise 600 bin TL'ye bir adım daha yaklaşmış.

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Fiyat artışı elbette diğer modeller için de geçerli. Citroen C3 Aircross fiyatlarında giriş seviyesinden itibaren ortalama 10 bin TL kadar artış söz konusu. C3 Aircross fiyatı Kasım itibarıyla 623 bin TL'den başlıyor ve 708 bin TL'ye kadar çıkıyor. Citroen C5 Aircross modelinde de Ekim ayına göre 25 bin TL'ye varan fiyat artışları göze çarpıyor.

2022 Kasım Citroen C4 fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel Feel 623.000 TL 638.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Feel Bold 702.000 TL 722.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Shine 753.000 TL 768.000 TL 1.2 PureTech 155 HP EAT8 Shine Bold 786.000 TL 801.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 757.000 TL 772.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine 808.000 TL 823.000 TL

2022 Kasım Citroen e-C4 fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım e-C4 100 kW Shine Bold 786.000 TL 801.000 TL

2022 Kasım Citroen C3 Aircross fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel 612.000 TL 623.000 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Feel Bold 652.000 TL 662.500 TL 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Shine 703.000 TL 713.500 TL 1.5 BlueHDi 120 HP EAT6 Feel Bold 697.000 TL 708.000 TL

2022 Kasım Citroen C3 fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel 461.000 TL 461.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold 542.000 TL 551.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business 557.000 TL 566.000 TL 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine 572.000 TL 581.000 TL

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2022 Kasım Citroen C5 Aircross fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Feel Bold 935.000 TL 960.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine 999.000 TL 1.024.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Shine Bold 1.033.000 TL 1.054.000 TL 1.6 PureTech 180 HP EAT8 Shine Bold 1.033.000 TL 1.054.000 TL

2022 Kasım Citroen C-Elysee fiyat listesi Versiyon 2022 Ekim 2022 Kasım 1.5 BlueHDi 100 HP 6 ileri manuel Feel 507.000 TL 507.000 TL 1.5 BlueHDi 100 HP 6 ileri manuel Feel Bold 519.000 TL 519.000 TL

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Citroen 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar