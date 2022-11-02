Citroen 2022 Kasım fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar

Citroen de 2022 Kasım ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. 2022 model Citroen fiyatlarına baktığımızda fiyatların Ekim ayına göre yüzde 2,5 - 3 civarında zamlandığını görmekteyiz. İşte Citroen 2022 Kasım fiyat listesi:
Geçtiğimiz ay 'Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil' sloganıyla satışa sunulan ancak bayilerde pek bulunamayan Citroen e-C4'ün fiyatı 801.000 TL'ye yükselmiş. Citroen Ami'nin fiyatında ise değişim yok.
2022 model Citroen C3'ün manuel şanzımanlı giriş seviye fiyatı Ekim ayına göre değişmemiş ancak diğer versiyonlarda 9 bin TL artış yaşanmış. Kompakt modelin EAT6 otomatik şanzımanlı versiyonları artık 551.000 TL'den başlıyor. En üst versiyon ise 600 bin TL'ye bir adım daha yaklaşmış.
Fiyat artışı elbette diğer modeller için de geçerli. Citroen C3 Aircross fiyatlarında giriş seviyesinden itibaren ortalama 10 bin TL kadar artış söz konusu. C3 Aircross fiyatı Kasım itibarıyla 623 bin TL'den başlıyor ve 708 bin TL'ye kadar çıkıyor. Citroen C5 Aircross modelinde de Ekim ayına göre 25 bin TL'ye varan fiyat artışları göze çarpıyor.
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