2022 Fiat Egea fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

- 2022 Haziran Fiat Egea Sedan fiyat listesi
- 2022 Haziran Fiat Egea Cross fiyat listesi
- 2022 Haziran Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi
- 2022 Haziran Fiat Egea HB fiyat listesi
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Döviz kuru ve artan maliyetlerin etkisiyle mayıs ayında iki kez zamlanan Fiat Egea fiyatları haziranda bir kez daha yükseldi. Fiat'ın 2022 Haziran ayına ilişkin fiyat listesine göre Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 329.900 TL oldu.
Haziran zammıyla birlikte Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonun fiyatı 303.900 TL'den 329.900 TL seviyesine çıktı. Egea Sedan'ın en ucuz dizel versiyonu olan Easy 1.3 M.jet 95 HP ise 455.900 TL'ye doğru büyük bir sıçrama yaşadı. Mayıs ayında bu versiyonun kampanyalı satış fiyatı 402.900 TL seviyesindeydi.
Egea'nın dizel otomatik kombinasyonu mayıs ayında en ucuz 489.900 TL iken aynı versiyonun fiyatı haziran 2022'de 524.900 TL'ye yükselmiş durumda. 1.5 litre 130 beygirlik motora sahip Egea Hibrit'in en uygun fiyatlı Easy donanım seviyesi de 574.900 TL'ye yükseldi. Mayıs ayında bu fiyat 529.900 TL idi.
Mayıs ayında en çok satılan modellerden biri olan Egea Cross'un başlangıç fiyatı 400 bin TL sınırına yaklaştı. Egea Cross'un Street 1.4 Fire 95 HP versiyonu haziran ayı itibarıyla 383.900 TL'den başlıyor. Egea Cross'un en pahalı versiyonu olan Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT ise 653.900 TL kampanyalı satış fiyatına sahip.
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Easy 1.4 Fire 95 HP
|303.900 TL
|329.900 TL
|Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli
|316.700 TL
|365.500 TL
|Easy 1.3 M.Jet 95 HP
|402.900 TL
|455.900 TL
|Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli
|440.900 TL
|471.900 TL
|Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|489.900 TL
|524.900 TL
|Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|529.900 TL
|574.900 TL
|Urban 1.4 Fire 95 HP
|330.900 TL
|380.900 TL
|Urban 1.3 M.Jet 95 HP
|458.900 TL
|488.900 TL
|Urban 1.6 M.Jet 130 HP
|489.900 TL
|519.900 TL
|Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|519.900 TL
|556.900 TL
|Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|549.900 TL
|596.900 TL
|Lounge 1.4 Fire 95 HP
|378.900 TL
|434.900 TL
|Lounge 1.3 M.Jet 95 HP
|488.900 TL
|520.900 TL
|Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|549.900 TL
|588.900 TL
|Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|579.900 TL
|628.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Street 1.4 Fire 95 HP
|359.900 TL
|383.900 TL
|Street 1.3 M.Jet 95 HP
|457.900 TL
|487.900 TL
|Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|514.900 TL
|549.900 TL
|Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|554.900 TL
|599.900 TL
|Urban 1.4 Fire 95 HP
|380.900 TL
|402.900 TL
|Urban 1.3 M.Jet 95 HP
|477.900 TL
|509.900 TL
|Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|534.900 TL
|571.900 TL
|Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|574.900 TL
|621.900 TL
|Lounge 1.4 Fire 95 HP
|430.900 TL
|458.900 TL
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP
|474.900 TL
|504.900 TL
|Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|564.900 TL
|603.900 TL
|Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|604.900 TL
|653.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT (yeni)
|-
|581.900 TL
|Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (yeni)
|-
|631.900 TL
|Lounge 1.0 Firefly 100 HP
|479.900 TL
|514.900 TL
|Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|569.900 TL
|613.900 TL
|Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|609.900 TL
|663.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Street 1.4 Fire 95 HP
|325.900 TL
|368.900 TL
|Street 1.3 M.Jet 95 HP
|442.900 TL
|472.900 TL
|Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|509.900 TL
|544.900 TL
|Urban 1.4 Fire 95 HP
|363.900 TL
|390.900 TL
|Urban 1.3 M.Jet 95 HP
|462.900 TL
|494.900 TL
|Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT
|529.900 TL
|566.900 TL
|Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|569.900 TL
|616.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.