2022 Fiat Egea fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

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Döviz kuru ve artan maliyetlerin etkisiyle mayıs ayında iki kez zamlanan Fiat Egea fiyatları haziranda bir kez daha yükseldi. Fiat'ın 2022 Haziran ayına ilişkin fiyat listesine göre Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 329.900 TL oldu.

Haziran zammıyla birlikte Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonun fiyatı 303.900 TL'den 329.900 TL seviyesine çıktı. Egea Sedan'ın en ucuz dizel versiyonu olan Easy 1.3 M.jet 95 HP ise 455.900 TL'ye doğru büyük bir sıçrama yaşadı. Mayıs ayında bu versiyonun kampanyalı satış fiyatı 402.900 TL seviyesindeydi.

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Egea'nın dizel otomatik kombinasyonu mayıs ayında en ucuz 489.900 TL iken aynı versiyonun fiyatı haziran 2022'de 524.900 TL'ye yükselmiş durumda. 1.5 litre 130 beygirlik motora sahip Egea Hibrit'in en uygun fiyatlı Easy donanım seviyesi de 574.900 TL'ye yükseldi. Mayıs ayında bu fiyat 529.900 TL idi.

Mayıs ayında en çok satılan modellerden biri olan Egea Cross'un başlangıç fiyatı 400 bin TL sınırına yaklaştı. Egea Cross'un Street 1.4 Fire 95 HP versiyonu haziran ayı itibarıyla 383.900 TL'den başlıyor. Egea Cross'un en pahalı versiyonu olan Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT ise 653.900 TL kampanyalı satış fiyatına sahip.

2022 Haziran Fiat Egea Sedan fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Easy 1.4 Fire 95 HP 303.900 TL 329.900 TL Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 316.700 TL 365.500 TL Easy 1.3 M.Jet 95 HP 402.900 TL 455.900 TL Easy 1.3 M.Jet 95 HP Plus Paketli 440.900 TL 471.900 TL Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 489.900 TL 524.900 TL Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 529.900 TL 574.900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP 330.900 TL 380.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 458.900 TL 488.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP 489.900 TL 519.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 519.900 TL 556.900 TL Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 549.900 TL 596.900 TL Lounge 1.4 Fire 95 HP 378.900 TL 434.900 TL Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 488.900 TL 520.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 549.900 TL 588.900 TL Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 579.900 TL 628.900 TL

2022 Haziran Fiat Egea Cross fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Street 1.4 Fire 95 HP 359.900 TL 383.900 TL Street 1.3 M.Jet 95 HP 457.900 TL 487.900 TL Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 514.900 TL 549.900 TL Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 554.900 TL 599.900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP 380.900 TL 402.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 477.900 TL 509.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 534.900 TL 571.900 TL Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 574.900 TL 621.900 TL Lounge 1.4 Fire 95 HP 430.900 TL 458.900 TL Lounge 1.0 Firefly 100 HP 474.900 TL 504.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 564.900 TL 603.900 TL Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 604.900 TL 653.900 TL

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2022 Haziran Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT (yeni) - 581.900 TL Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (yeni) - 631.900 TL Lounge 1.0 Firefly 100 HP 479.900 TL 514.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 569.900 TL 613.900 TL Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 609.900 TL 663.900 TL

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2022 Haziran Fiat Egea HB fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Street 1.4 Fire 95 HP 325.900 TL 368.900 TL Street 1.3 M.Jet 95 HP 442.900 TL 472.900 TL Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 509.900 TL 544.900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP 363.900 TL 390.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 462.900 TL 494.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 529.900 TL 566.900 TL Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 569.900 TL 616.900 TL

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2022 Fiat Egea zamlandı: İşte Fiat 2022 Haziran fiyat listesi