Kia Sportage'ın 230 beygirlik hibrit versiyonu Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni Kia Sportage, ilk etapta hafif hibrit (MHEV) olarak adlandırılan benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulmuştu. Mayıs ayı itibarıyla tam hibrit versiyonlar da devrede. 2022 Kia Sportage Hibrit fiyatları 1.139.900 TL'den başlıyor.
Kia Sportage Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor?
Kia Sportage Hibrit, diğer versiyonlardan farklı olarak Prestige Smart adı verilen bir donanım seviyesiyle satılıyor. Donanımların pek çoğu Prestige seviyesiyle ortak. Ancak 19 inç yerine 18 inç alüminyum alaşım jantlar bulunuyor. Bunun dışında ekstra olarak 8 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve uzaktan akıllı park asistanı özelliği bulunuyor.
2022 model Kia Sportage Hibrit'te 1.6 litre T-GDI ünite, 44.2 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 1.49 kWsa'lik batarya kombinasyonu mevcut. Bu sayede araç 5.500 dev/dak'da 230 beygir güç ve 1.500 - 4.500 dev/dak arasında 350 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Sportage Hibrit'in 4x2 ve 4x4 seçenekleri mevcut.
Sportage Hibrit'in azami hızı 193 km/s. Ortalama yakıt tüketim değerleri de WLTP'ye göre 5,6 lt/100 km (4x2) ve 6,3 lt/100 km (4x4) olarak açıklanmış durumda. 0-100 km/s hızlanma süreleri de sırasıyla 8 ve 8,3 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Hafif hibrit versiyonlarda en kısa süre 9,6 saniye idi.
Son olarak, mayıs ayında pek çok markada fiyatlar arttı. Ancak Sportage fiyat listesine baktığımızda fiyatların değişmediğini ve kampanya ile (hibrit versiyonlar hariç) 20 bin TL indirim yapıldığını görmekteyiz. Bu kapsamda Kia Sportage fiyatı mayıs ayında 729.900 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Yakıt tipi
|Donanım
|Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|749.900 TL
|729.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Cool
|809.900 TL
|789.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Elegance Konfor
|849.900 TL
|829.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Elegance Konfor
|889.900 TL
|869.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Elegance Konfor
|909.900 TL
|889.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Elegance Konfor
|949.900 TL
|929.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|959.900 TL
|939.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|999.900 TL
|979.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Prestige
|1.019.900 TL
|999.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Prestige
|1.059.900 TL
|1.039.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik
|Hibrit
|Prestige Smart
|1.139.900 TL
|-
|Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik 4x4
|Hibrit
|Prestige Smart
|1.179.900 TL
|-
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.