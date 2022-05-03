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    Kia Sportage'ın 230 beygirlik hibrit versiyonu Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

    Yeni Kia Sportage'ın hibrit versiyonu da listelere girdi. 'Prestige Smart' donanım seviyesiyle tercih edilebilen 2022 Sportage Hibrit'in fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. İşte detaylar:
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    2022 Kia Sportage Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikeri
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    Yeni Kia Sportage, ilk etapta hafif hibrit (MHEV) olarak adlandırılan benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulmuştu. Mayıs ayı itibarıyla tam hibrit versiyonlar da devrede. 2022 Kia Sportage Hibrit fiyatları 1.139.900 TL'den başlıyor.

    Kia Sportage Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor?

    Kia Sportage Hibrit, diğer versiyonlardan farklı olarak Prestige Smart adı verilen bir donanım seviyesiyle satılıyor. Donanımların pek çoğu Prestige seviyesiyle ortak. Ancak 19 inç yerine 18 inç alüminyum alaşım jantlar bulunuyor. Bunun dışında ekstra olarak 8 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve uzaktan akıllı park asistanı özelliği bulunuyor. 

    2022 model Kia Sportage Hibrit'te 1.6 litre T-GDI ünite, 44.2 kW güç üreten bir elektrik motoru ve 1.49 kWsa'lik batarya kombinasyonu mevcut. Bu sayede araç 5.500 dev/dak'da 230 beygir güç ve 1.500 - 4.500 dev/dak arasında 350 Nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Sportage Hibrit'in 4x2 ve 4x4 seçenekleri mevcut.

    Sportage Hibrit'in azami hızı 193 km/s. Ortalama yakıt tüketim değerleri de WLTP'ye göre 5,6 lt/100 km (4x2) ve 6,3 lt/100 km (4x4) olarak açıklanmış durumda. 0-100 km/s hızlanma süreleri de sırasıyla 8 ve 8,3 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Hafif hibrit versiyonlarda en kısa süre 9,6 saniye idi.

    Son olarak, mayıs ayında pek çok markada fiyatlar arttı. Ancak Sportage fiyat listesine baktığımızda fiyatların değişmediğini ve kampanya ile (hibrit versiyonlar hariç) 20 bin TL indirim yapıldığını görmekteyiz. Bu kapsamda Kia Sportage fiyatı mayıs ayında 729.900 TL'den başlıyor.

    Mayıs 2022 Kia Sportage fiyat listesi
    Versiyon Yakıt tipi Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 749.900 TL 729.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool 809.900 TL 789.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor 849.900 TL 829.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor 889.900 TL 869.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor 909.900 TL 889.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor 949.900 TL 929.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 959.900 TL 939.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 999.900 TL 979.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige 1.019.900 TL 999.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige 1.059.900 TL 1.039.900 TL
    Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik Hibrit Prestige Smart 1.139.900 TL -
    Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik 4x4 Hibrit Prestige Smart 1.179.900 TL -

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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