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    Audi ve Porsche, Formula 1'e katılacak

    VW Grubu CEO'su Herbert Diess, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin alınmasının beklendiği 2026'da Audi ve Porsche ile Formula 1'e girmeyi planladıklarını söyledi.     
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    Audi ve Porsche, Formula 1'e katılacak
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    Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerin ardından Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess, iki premium markası olan Audi ve Porsche ile yakın gelecekte Formula 1'e katılacaklarını açıkladı. Audi ve Porsche, muhtemelen sürdürülebilir sentetik yakıta odaklanan yeni teknik düzenlemeler getirilmesi beklenen 2026'da katılacaklar.

    Yeni takımlar kurulmayacak

    Diess, Formula 1'den elde edebilecekleri kazançların katılma maliyetlerine çok daha fazla olacağını bu yüzden bu kararın karlı bir girişim olabileceğini belirtti. Görüşmelerin iki premium markanın yönetim kurulu arasında ilerlediğini ve özellikle potansiyel reklam kazançlarının ikna edilme konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

    Hem Porsche hem de Audi'nin Formula 1'e yeni takımlar olarak girmeleri değil mevcut takımlarla ortak olmaları bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Porsche, potansiyel olarak %50 hisse satın alma konusunda Red Bull ile görüşmelerde bulundu. McLaren ve Aston Martin de potansiyel ortaklar olarak gösteriliyor.

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    C
    Command-01 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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