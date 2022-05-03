Audi ve Porsche, Formula 1'e katılacak

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Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilerin ardından Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess, iki premium markası olan Audi ve Porsche ile yakın gelecekte Formula 1'e katılacaklarını açıkladı. Audi ve Porsche, muhtemelen sürdürülebilir sentetik yakıta odaklanan yeni teknik düzenlemeler getirilmesi beklenen 2026'da katılacaklar.

Yeni takımlar kurulmayacak

Diess, Formula 1'den elde edebilecekleri kazançların katılma maliyetlerine çok daha fazla olacağını bu yüzden bu kararın karlı bir girişim olabileceğini belirtti. Görüşmelerin iki premium markanın yönetim kurulu arasında ilerlediğini ve özellikle potansiyel reklam kazançlarının ikna edilme konusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

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Hem Porsche hem de Audi'nin Formula 1'e yeni takımlar olarak girmeleri değil mevcut takımlarla ortak olmaları bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Porsche, potansiyel olarak %50 hisse satın alma konusunda Red Bull ile görüşmelerde bulundu. McLaren ve Aston Martin de potansiyel ortaklar olarak gösteriliyor.

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