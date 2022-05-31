Yeni Land Rover Defender 130, sekiz koltuklu uzun gövdesiyle tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

İkonik arazi aracı Defender'ın halefi olarak 2019'da tanıtılan yeni nesil Land Rover Defender ailesi yeni bir versiyona kavuştu. Halihazırda satılan 90 ve 110 isimli versiyonların yanına dahil olan yeni Defender 130, uzun gövdesiyle 8 koltuk opsiyonu sunuyor.

2022 Land Rover Defender 130'un ölçülerine baktığımızda aks mesafesinde 110'a göre herhangi bir değişim (3022mm) görmüyoruz. Ancak arka tekerleklerden sonraki kısmın 340 mm uzatılmasıyla SUV'un toplam uzunluğu 5358 mm'ye çıkarılmış. Böylece arka tarafta üçüncü sıra koltuklara ve küçük bir bagaj bölmesine yetecek kadar geniş bir alan oluşturulmuş.

Yeni DeLorean Alpha5 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Defender 130'un üçüncü sıra koltuklarının arkasında 389 litre bagaj hacmi sunuluyor. Ancak ikinci ve üçüncü sıra koltuklar düz bir zemin oluşturacak biçimde katlanabiliyor. Böylelikle büyük SUV'un bagaj hacmi 1232 litre (3. sıra katlı halde) ve hatta 2291 litreye kadar çıkarılabiliyor. En arkadaki yolcular koltuk ısıtma özelliğinin yanı sıra uzatılan panoramik cam tavanın da tadını çıkarabiliyor. Bunun yanı sıra 130 versiyonuna özel dört bölgeli klima kontrolleri de opsiyon listesinde.

Tam Boyutta Gör

Defender 90-110-130

Yeni Defender 130'un uzun gövdesini ekstra koltuklarla tercih etmek istemeyenler için 5 koltuklu konfigürasyon da mevcut. Bu düzende arkadaki koltuklar aktif haldeyken 1329 litre gibi büyük bir bagaj hacmi söz konusu. Arka koltukların katlanması ile bu alan 2516 litreye çıkıyor.

Land Rover, yeni Defender 130'a özel 'Sedona Kırmızı' gövde rengini de devreye almış. Bunun yanı sıra 11.4 inçlik büyük multimedya ekranı ile konfor ve arazi sürüş yeteneğini geliştiren havalı süspansiyon sistemi de tüm versiyonlarda standart. Kaputun altında ise Avrupa'da ilk etapta üç farklı hafif hibrit motor karşımıza çıkıyor:

D300 dizel: 295 beygir güç ve 650 Nm tork

P300 benzin: 300 beygir güç ve 470 Nm tork

P400 benzin: 400 beygir güç ve 550 Nm tork

2022 Land Rover Defender 130'un başlangıç fiyatı ABD'de 68 bin dolar olarak açıklandı. Defender modelleri Türkiye'de de satılıyor ve mevcuttaki Defender 110'un başlangıç fiyatı 3.461.826 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2022 Land Rover Defender 130 tanıtıldı: İşte özellikleri