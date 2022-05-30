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    Yeni DeLorean Alpha5 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Coupe stili gövdesi ve martı kanat kapılarıyla Geleceğe Dönüş filminin ikonik modele selam gönderen yeni Alpha5, modern tasarımı ve elektrikli güç aktarma sistemiyle günümüze ayak uyduruyor.
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    Yeni DeLorean Alpha5 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Uzun süredir ipucu görselleriyle karşımıza çıkan yeni DeLorean Alpha5 yarın tanıtılacak ancak şirket kısa süre önce otomobilin görsellerini paylaştı ve özellikleriyle alakalı bazı bilgiler verdi. Alpha5, geleceğe dönüş filminin ikonik otomobili DMC-12'yi günümüze uyarlayan bir tamamen elektrikli otomobil olarak karşımızda.

    DeLorean Alpha5, özellikleriyle neler sunuyor?

    Italdesign tarafından tasarlanan yeni Alpha5, coupe stili gövdesi, martı kanat kapıları ve arka camındaki panjurlarla ikonik DMC-12'nin DNA'sını taşıdığını belli etse de genel tasarım olarak çok daha modern bir görünüme sahip. Eski modelin aksine daha yuvarlak ve kaslı hatlara sahip olan Alpha5'in ön bölümünde çizgi şeklindeki ince farlar dikkat çekiyor.

    Profilden bakıldığında türbine benzeyen büyük tekerlekleriyle oldukça dinamik görünen modelin şarj girişi sürücü tarafındaki ön çamurluk üzerine konumlandırılmış. Siyah sütunlar, yan aynalar ve tavanın gövde rengiyle kontrast oluşturduğu otomobilin arka tarafı da boydan boya uzanan LED stoplar, dikey hava kanalları ve arka difüzör ile sportif bir görünüm sunuyor.

    DeLorean Alpha5 ölçüleri

    • Uzunluk: 4995mm
    • Genişlik: 2044mm
    • Yükseklik: 1370mm
    • Aks mesafesi: 2300mm

    Yeni DeLorean Alpha5 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    İç mekan

    Aerodinamik gövde ve arka kanat gibi aktif parçalar sayesinde hava sürtünme katsayısı 0.23 olan DeLorean Alpha5, martı kanat kapıların yukarı kalkmasıyla erişilen kabinde dört kişilik geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Konsol ve kapı içlerinin bir bütün gibi göründüğü alanda üç kollu direksiyonun hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranına yer verilmiş. Çift katlı orta konsolun üst kısmında multimedya ekranı ve diğer kontrollere yer verilirken, alt kısım da kablosuz şarj ünitesi gibi özelliklere ayrılmış.

    DeLorean Alpha5'in teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı. Otomobilde kullanılan elektrik motorlarının gücünü bilmesek de 0'dan 96 km/s hıza (60 mph) 2.99 saniyede, 141 km/s'e de 4.35 saniyede çıktığını biliyoruz. Azami hız da elektronik olarak 241 km/s ile sınırlandırılmış. 100 kWsa'lik büyük bir batarya paketiyle donatılan aracın sürüş menzili EPA ölçümlerine göre 483 kilometre olarak açıklandı. Üstelik bu değerler giriş seviyesindeki performans versiyonu için geçerli. Yani ilerleyen süreçte daha güçlü versiyonlar da gelebilir.

    Yarınki dijital tanıtımda yeni DeLoeran Alpha5 ile ilgili daha fazla detay öğreneceğiz. Söz konusu otomobilden sadece 88 adet üretilecek. Üretimin 2024'te başlaması planlanıyor. Üstelik DeLorean'ın planları bununla sınırlı değil. Ardından V8 motorlu bir coupe gelecek. İşler planlandığı gibi giderse bir elektrikli sedan ve hidrojen yakıtlı SUV da listede.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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    27 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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    elektrikli araçlar, delorean ve
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