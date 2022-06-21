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    Yeni Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Türkiye fiyatı ve özellikleri

    4.0 litre V8 motoru, üç katmanlı kumaş tavanı ve 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkatleri üzerine çeken 2022 Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+'ın dudak uçuklatan fiyatı ve özellikleri haberimizde
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    2022 Mercedes-AMG SL 63 4MATIC Plus Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl Ekim ayında örtüsü kaldırılan yeni Mercedes-AMG SL, agresif tasarımıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni 2022 Mercedes-AMG SL fiyatı 11.575.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Vergisiz fiyatı 3 milyon TL civarında olan modele %220 ÖTV uygulanıyor.

    SL 63 4MATIC+ versiyonuyla gelen agresif modelde 585 beygir güç ve 800 Nm tork üreten, silindir kapatma fonksiyonuna sahip 4.0 litre V8 ünite bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlayan modelin son hızı 315 km/s olarak karşımıza çıkıyor. Sportif modelde AMG Active Ride Control süspansiyon sistemi, sınırlı kaydırmalı AMG diferansiyel, arka aks yönlendirme sistemi ve AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren sistemi gibi özellikler yer alıyor.

    2022 Mercedes-AMG SL 63 4MATIC Plus Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Yeni AMG SL 63 4MATIC+ donanımları

    Metal tavan yerine üç katmanlı siyah kumaş tavana geçiş yapan 2022 Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+'ın diğer özelliklerine baktığımızda 21 inç çok kollu jantlar ve onların arasından seçilebilen sarı kaliperleri görüyoruz. İç mekanda ise 12.3 inç dijital gösterge paneli, 11.9 inç eğimi ayarlanabilen multimedya ekranı, MBUX multimedya sistemi, Burmester surround ses sistemi, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, acil durum çağrı sistemi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu gibi teknolojiler göze çarpıyor.

    İki bölgeli otomatik klima sistemi, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar, 64 renkli ambiyans aydınlatması gibi özelliklerin de listede olduğu 2022 Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+'ın güvenlik tarafında ise Digital Light, adaptif uzun far yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, aktif fren yardımcısı, hız sabitleyici, trafik levhaları yardımcısı, arka yan hava yastıkları, Pre-Safe sistemi, konsantrasyon kaybı yardımcısı ve Magic Vision Control cam yıkama sistemi gibi teknolojiler göze çarpıyor.

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