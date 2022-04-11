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    Yeni Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Geniş bir aile otomobili olmanın yanında arazi sürüşüne de odaklanan yeni 2022 Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain'in tasarımı, özellikleri ve Türkiye fiyatı haberimizde:
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    2022 Mercedes C-Serisi All-Terrain Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında örtüsü kaldırılan yeni Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain, yüksek sürüşlü bir aile otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Yeni C-Serisi All-Terrain, Türkiye'de 1.387.000 TL fiyat etiketine sahip. Otomobilin vergiler hariç fiyatı 652 bin TL civarında.

    2022 Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain fiyat listesi
    Model Fiyat
    Yeni C 200 4MATIC All-Terrain 1.387.000 TL

    Yeni C Serisi All-Terrain özellikleriyle neler sunuyor?

    C 200 4MATIC All-Terrain versiyonuyla karşımıza çıkan modelin dış ve iç mekanında Avantgarde tasarım konsepti kullanılmış. Yerden yüksekliği, özel tamponları, motor altı koruması ve siyah plastik eklentileriyle off-road karakterini yansıtan modelde adından da anlaşılacağı üzere dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak geliyor.

    2022 Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain, kalbindeki motoru sedan kardeşiyle paylaşıyor. 1.5 litre turbo benzinli ünite tek başına 204 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 9 ileri oranlı otomatik şanzımanla kombine edilen motora gerekli durumlarda 15 kW güç ve 200 Nm tork ile destek olan EQ Boost teknolojisi de yeni C-Serisi All-Terrain'in özellikleri arasında.

    2022 Mercedes C-Serisi All-Terrain Türkiye fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    C 200 4MATIC All-Terrain'de 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 11.9 inç merkezi multimedya ekranı bulunuyor. Gelişmiş MBUX özellikleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi özellikler de listede. Bunun dışında iç mekanda THERMATIC iki bölgeli otomatik klima sistemi, ısıtmalı, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, USB paketi ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de görmekteyiz.

    Güvenlik ve teknoloji tarafına baktığımızda ise LED yüksek performanslı farlar, aktif fren desteği, aktif şerit takip yardımcısı, Hold fonksiyonuna sahip hız sabitleyici ve sınırlayıcı, konsantrasyon kaybı yardımcısı, orta konsol hava yastığı, geri görüş kamerası ve aktif park yardımcısı gibi donanımlar karşımıza çıkıyor. Bu arada, run-flat lastiklerle çevrili 18 inçlik jantlarla donatılan C 200 4MATIC All-Terrain'de panoramik cam tavan da mevcut. 

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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