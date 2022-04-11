2022 MG ZS, benzinli motorlarıyla Türkiye'de: Bagajında elektrikli bisikletle geliyor

Tam Boyutta Gör 2022 model MG ZS, yenilenen tasarımı ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Üstelik ZS Luxury, bagajındaki katlanabilir elektrikli bisiklet çözümüyle birlikte geliyor.

2022 MG ZS fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat MG ZS 1.5 5MT 106 PS Comfort 449.000 TL MG ZS 1.0T 6AT 111 PS Luxury 579.000 TL

2022 MG ZS, özellikleriyle neler sunuyor?

Elektrikli araçlara geçiş hızlanırken şehir-içindeki park ve trafik sorununa çözümler de gelişiyor. Elektrikli bisiklet, scooter gibi pratik çözümler yaygınlaşırken MG’nin yeni modeli ZS işte bu yeni akıma uygun bir çözümle piyasaya çıkıyor. ZS kullanıcıları kalabalık şehir içi trafiğine girmeden uygun yere park edip bagajlarındaki e-bisiklet ile işlerini halledebilecekler. MG ZS sahipleri 55 km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet sayesinde hem ekonomi hem zaman hem de sağlık kazanırken şehrin göbeğinde yaşanan park sıkıntısından ve trafikte kilitlenme stresinden kurtulacaklar.

2017 yılından beri dünyada 500.000’in üzerinde müşteriyle buluşan, 4.323 mm uzunluğu ile sınıfının en büyük modeli olan ZS, geniş iç hacmi ve sportif tasarımı ile MG ailesinin Türkiye’deki en yeni üyesi oluyor. 448 litrelik bagaj kapasitesiyle dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ZS, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline sahip.

Tam Boyutta Gör

Motor seçenekleri

General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Hafif yapısıyla performans ve tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik versiyon, 106 HP güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip.

MG ZS 1,5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10,9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 6,6 litre. 1,0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan 100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre.

MG ZS donanım seviyeleri

Comfort ve Luxury isimli iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan MG ZS'de Apple Carplay ve Android Auto desteğine sahip 10.1 inçlik dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüğü ve kolay kullanımıyla standart olarak geliyor. Bunun yanında Luxury donanımında dijital gösterge paneli de standart olarak yer alıyor. Dijital klima yine her iki donanımda da standart sunulurken, anahtarsız giriş ve çalıştırma için Luxury donanımı tercih etmek gerekiyor. Hız sabitleyici ise hem Comfort hem de Luxury donanım listesinde mevcut.

Ek olarak Luxury donanımında sunulan deri koltuklar sürücü tarafında elektrikli olarak ayarlanabilirken hem sürücü hem de yolcu tarafında yer alan ısıtma özelliği lüks algısını kuvvetlendiriyor. Dış donanımda ise elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilen yanı aynalar her iki donanımda da standart olarak yer alırken, yine standart olan LED gündüz sürüş farları ZS’in modern görünümünü kuvvetlendiriyor. Otomatik yanan farlar hem Comfort hem de Luxury donanımda konforu artırırken, arka park sensörleri de şehir için manevralarda kolaylık sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Benzinli 2022 MG ZS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri