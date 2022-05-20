Elektrikli Mercedes-Benz EQB Türkiye fiyatı ve özellikleri

Türkiye'de satılan tamamen elektrikli SUV modellere 2022 Mercedes-Benz EQB de katıldı. Güncel listeye göre Mercedes EQB'nin fiyatı 1.560.500 TL'den başlıyor. Aracın vergisiz liste fiyatı 823.464 TL.

2022 Mercedes-Benz EQB, özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Mercedes-Benz EQB, içten yanmalı motorlu kardeşi GLB'yi temel alıyor. Yani doğuştan elektrikli araç platformu üzerine geliştirilen bir model değil. Türkiye'ye EQB 350 4MATIC versiyonuyla gelen modelde AMG+ paketi bulunuyor. EQB'nin 5 ve 7 koltuklu versiyonları mevcut. 2 kişilik üçüncü sıra koltuklar opsiyon olarak sunuluyor.

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Elektrikli SUV'da 292 beygir güç ve 520 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede araçta dört tekerlekten çekiş özelliği mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlayan EQB 350 4MATIC'in azami hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. 66,5 kWsa lityum iyon batarya ile donatılan model, WLTP'ye göre tek şarjla 396 - 407 km arasında sürüş menzili sunuyor.

Mercedes-Benz EQB'nin karma enerji tüketimi 19,4 - 18,1 kWsa/100km olarak açıklandı. Elektrikli SUV'da 100 kW'a kadar hızlı şarj desteği mevcut ve bu sayede 32 dakikada tam dolum imkanı mevcut.

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Standart donanımlar

19 inçlik AMG tasarım jantlarla donatılan EQB 350 4MATIC'te Thermotronic iki bölgeli otomatik klima, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, aydınlatmalı kapı eşikleri, ışık ve görüş paketi, bagajda 12V güç çıkışı ve panoramik sunroof gibi standart donanımlar mevcut.

Teknoloji tarafında ise yüksek performanslı LED farlar, otomatik uzun far, aktif fren yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, hız sabitleyici, hız limit yardımcısı, sürücü diz hava yastığı, sürücü dikkat uyarısı, lastik basınç kontrol sistemi gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 10,25 inçlik ekranlar, MBUX multimedya sistemi, Android Auto ve Apple CarPlay ve kablosuz akıllı telefon şarjı da listede.

Son olarak, geri görüş kamerası, aktif park yardımcısı, otomatik kararan sol dış ve iç dikiz aynaları, elektrikli katlanır dış aynalar, keyless-go konfor paketi, eller serbest bagaj açma-kapama ve kör nokta yardımcısı da EQB'de sunulan standart paketler arasında.

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2022 Mercedes EQB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri