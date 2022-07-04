2022'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- 2022'nin ilk yarısında en çok satılan otomobiller
- 2022 Haziran'da en çok satılan otomobiller
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ODD'nin verilerine göre Türkiye'deki sıfır otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında yüzde 10 civarında geriledi. Peki hem söz konusu dönemde hem de Haziran özelinde en çok satılan otomobiller hangileri oldu?
2022'nin ilk yarısında en çok satılan otomobillerin başında her zaman olduğu gibi Türkiye'de üretilen modeller geliyor. Egea Sedan, 28.850 adet ile ilk yarıda liderliği korurken Renault Clio da 22.816 adet ile ikinci sırada yer alıyor. İlk beş sıraya baktığımızda Dacia Duster'ın tek ithal model olarak boy gösterdiğini görüyoruz.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|28.850
|2.
|Clio HB
|22.816
|3.
|Corolla
|16.783
|4.
|Duster
|12.957
|5.
|Megane Sedan
|11.155
|6.
|Egea Cross
|11.002
|7.
|Taliant
|7.676
|8.
|i20
|7.371
|9.
|Bayon
|6.803
|10.
|Polo
|5.851
Haziran özelindeki satışlarda da ilk iki sıra değişmiyor. Devamında ise Megane Sedan ve Egea Cross'un ikişer basamak yükseldiğini görüyoruz. Egea Sedan, 9.486 adet satış ile Clio arasındaki genel farkın büyük kısmını sadece Haziran ayında elde etmiş. Corolla ve Duster ise Haziran ayını 2 bin adetlerle kapatmış.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|9.486
|2.
|Clio HB
|5.712
|3.
|Megane Sedan
|3.734
|4.
|Egea Cross
|3.711
|5.
|Corolla
|2.718
|6.
|Duster
|2.145
|7.
|i20
|1.792
|8.
|Taliant
|1.688
|9.
|3008
|1.516
|10.
|Passat
|1.466
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