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ODD'nin verilerine göre Türkiye'deki sıfır otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında yüzde 10 civarında geriledi. Peki hem söz konusu dönemde hem de Haziran özelinde en çok satılan otomobiller hangileri oldu?

2022'nin ilk yarısında en çok satılan otomobillerin başında her zaman olduğu gibi Türkiye'de üretilen modeller geliyor. Egea Sedan, 28.850 adet ile ilk yarıda liderliği korurken Renault Clio da 22.816 adet ile ikinci sırada yer alıyor. İlk beş sıraya baktığımızda Dacia Duster'ın tek ithal model olarak boy gösterdiğini görüyoruz.

2022'nin ilk yarısında en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 28.850 2. Clio HB 22.816 3. Corolla 16.783 4. Duster 12.957 5. Megane Sedan 11.155 6. Egea Cross 11.002 7. Taliant 7.676 8. i20 7.371 9. Bayon 6.803 10. Polo 5.851

Türkiye'deki otomobil satışları 2022'nin ilk yarısında %10 azaldı 5 sa. önce eklendi

Haziran özelindeki satışlarda da ilk iki sıra değişmiyor. Devamında ise Megane Sedan ve Egea Cross'un ikişer basamak yükseldiğini görüyoruz. Egea Sedan, 9.486 adet satış ile Clio arasındaki genel farkın büyük kısmını sadece Haziran ayında elde etmiş. Corolla ve Duster ise Haziran ayını 2 bin adetlerle kapatmış.

2022 Haziran'da en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 9.486 2. Clio HB 5.712 3. Megane Sedan 3.734 4. Egea Cross 3.711 5. Corolla 2.718 6. Duster 2.145 7. i20 1.792 8. Taliant 1.688 9. 3008 1.516 10. Passat 1.466

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2022'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan otomobiller