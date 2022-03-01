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    2022 Nissan Juke Hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni model yılında Nissan Juke ailesine hibrit versiyon da katılıyor. Yeni Nissan Juke Hybrid, bu yaz Avrupa'da satışa sunulacak. Modelin tasarımında ufak aerodinamik güncellemeler yapılmış.
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    2022 Nissan Juke Hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2019'da örtüsü kaldırılan Nissan Juke, yeni model yılı güncellemesiyle birlikte hibrit motor desteği alıyor. Hibrit seçeneğe sahip 2022 Nissan Juke bu yaz Avrupa'da satışa sunulacak.

    2022 Nissan Juke Hybrid, Renault ile birlikte geliştirilen ve halihazırda Clio ve Captur'da kullanılan hibrit sistemden faydalanacak. Söz konusu sistemde 1.6 litre dört silindirli benzinli motora iki elektrik motoru eşlik ediyor. Benzinli ünite tek başına 93 beygir güç ve 148 Nm tork üretirken, elektrik motoru da 48 beygir güç ve 205 Nm tork ile ona destek oluyor.

    20 beygirlik ikinci elektrik motoru ise yüksek voltajlı marş dinamosu (HSG) görevi görüyor. Juke'un elektrik modunda ilerlemesinden 1.2 kWsa'lik sıvı soğutmalı batarya sorumlu olacak. Nissan, bu küçük bataryaya rağmen şehir içi sürüşlerin yüzde 80'e kadar saf elektrik modunda yapılabileceğinin altını çiziyor. Bu kapsamda Juke, saf elektrik modunda çalışıyor ve 55 km/s hıza kadar bu modda ilerleyebiliyor.

    2022 Nissan Juke Hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2022 Nissan Juke Hybrid'de ön tekerleklere güç veren bir otomatik şanzıman görev yapacak. Nissan, bunun senkromeç yerine çeneli kavrama kullanan düşük sürtünmeli bir otomatik şanzıman olduğunu belirtiyor. Şirkete göre bu şanzıman, dört ileri içten yanmalı motor vitesi ve iki ileri elektrik motoru vitesi arasında geçiş yapabiliyor. Vites geçişlerini iki elektrik motoru kombine şekilde senkronize ediyor.

    Benzinli ünite ve elektrik motorlarının sunduğu toplam güç değeri açıklanmadı ancak Nissan, hibrit sistemin Juke'un 1.0 litre turbo benzinli ünitesine göre yüzde 25 oranında daha fazla güç sunduğunu belirtiyor. Yakıt tüketimi ise şehir içinde yüzde 40, karma kullanımda yüzde 20 daha az. Şirketin açıkladığı verilere göre Juke Hybrid'in karma yakıt tüketimi 5.2 lt/100 km şeklinde olacak.

    Yeni Juke Hybrid'i mevcut versiyonlardan ayırt etmek oldukça zor. Ön panjur ve onun üzerindeki aktif kapakçıklar yeniden tasarlanmış. Nissan'ın yeni logosu karşımıza çıkarken, ön kapılara ve bagaj kapağına da Hybrid rozetleri yerleştirilmiş. Arka spoyler da eskiye göre biraz değişmiş. Yapılan değişimin kozmetik açıdan küçük ancak aerodinamik olarak faydalı olduğu belirtiliyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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