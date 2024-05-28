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    Avrupa'da hibrit otomobillere yönelik talep artıyor

    Avrupa Birliği ülkelerinde Ocak-Nisan döneminde 3.7 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirilirken, hibrit otomobillere yönelik ilginin giderek arttığı görülüyor.
    Avrupa'da hibrit otomobillere yönelik talep artıyor Tam Boyutta Gör
    2024'ün ilk dört ayında (Ocak-Nisan) Avrupa Birliği ülkelerindeki sıfır otomobil satışları geçen yıla göre artış gösterdi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 3.7 milyon adet oldu.

    Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde satışlar güçlü bir artış gösterdi. Özellikle Almanya ve İspanya'da yüzde 7,8 büyüme görülürken bu oran Fransa'da yüzde 7, İtalya'da ise yüzde 6,1 olarak karşımıza çıkıyor. 

    Nisan ayı itibarıyla geleneksel benzin ve dizel motorlu otomobillerin pazar payı yüzde 48,9'a geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 53'e yakındı. Hibrit otomobillerin payında ise neredeyse 5 puanlık dikkat çekici bir yükselme söz konusu. 

    Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli araçlara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Hibrit otomobil satışları Nisan ayında yüzde 33,1 artışla 265.992 adede çıkmış durumda. En güçlü artış ise yüzde 48,1 ile Fransa'da karşımıza çıkıyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil satışları ise geçen ay yüzde 3,7 artışla 62.148 adede ulaşmış.

    %100 elektrikli otomobil satışları da geçen ay yüzde 15'e yakın artışla 108.552 adet oldu. Bu durumda Fransa ve Belçika'daki yüzde 45,2 ve 41,6'lık artışın etkisi büyük. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 12 civarında stabil seyrediyor. Ocak-Nisan döneminde ise Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 441.992 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da yüzde 6,4 büyüme anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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