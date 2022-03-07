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    Nissan Qashqai e-Power bu yaz satışa çıkacak: Peki e-Power sistemi nasıl çalışıyor?

    2022 Nissan Qashqai'nin e-Power seçeneği bu yazın sonlarına doğru aileye eklenecek. Qashqai e-Power'da bulunan 1.5 litre üç silindirli benzinli motor sadece elektrik üretmek için kullanılıyor.
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    2022 Nissan Qashqai e-Power'ın detayları açıklandı
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    Yeni nesil Nissan Qashqai, kaputun altında hafif hibrit ve e-Power olmak üzere iki farklı sistem barındırıyor. Yenilenen SUV ilk olarak hafif hibrit sistemle satışa sunuldu. e-Power ise bu yaz Avrupa'da piyasaya sürülecek.

    Nissan Qashqai e-Power özellikleri

    Japon üretici, satışa sunulmadan önce yeni 2022 Nissan Qasqhai'nin e-Power sistemi hakkında bazı bilgiler paylaştı. Qashqai, Avrupa'da e-Power ile satışa sunulan ilk Nissan modeli olacak. Söz konusu sistem temelde Note modelindeki e-Power sistemine dayanıyor ancak Qashqai'deki yapıda bu iş için geliştirilen üç silindirli 1.5 litre turbo benzinli ünite kullanılıyor.

    2022 Nissan Qashqai'deki içten yanmalı motor tek başına 156 beygir güç üretiyor ancak bu güç tekerleklere ulaşmıyor. Çünkü bu motor aslında elektrik üreten bir jeneratör olarak görev yapıyor. Bir inverter vasıtasıyla dönüştürülen enerji, mevcut sürüş senaryosuna göre bataryaya veya doğrudan elektrik motorunun kendisine iletilebiliyor. Tekerleklere güç veren elektrik motoru ise 188 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor.

    2022 Nissan Qashqai e-Power'ın detayları açıklandı
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    Nissan, e-Power sisteminin avantajını içten yanmalı motorun optimum devir ve en iyi sıkıştırma oranında çalışması olarak açıklıyor. Bu da şirkete göre geleneksel bir içten yanmalı motora göre CO2 salımını azaltırken yakıt verimliliğini artırıyor. Ayrıca düşük motor sesi nedeniyle daha konforlu bir sürüş vadediliyor.

    Qashqai'deki içten yanmalı motor, Infiniti'den aşina olduğumuz bir özelliğe, değişken sıkıştırma oranına sahip. Sıkıştırma oranı 8:1 ve 14:1 arasında değişiyor. Bu da o anki güç talebine göre piston strokunun uzunluğunu değiştiren bir mekanizmanın hareketiyle mümkün oluyor. Düşük güç talebinde sıkıştırma oranı yükseliyor ve sistem verim odaklı çalışıyor. Motorün güç çıkışını artırmak için de sıkıştırma oranı düşürülüyor. Bu geçişler sürücünün müdahalesini gerektirmeden gerçekleşiyor.

    Son olarak, Nissan mühendisleri 'Linear Tune' adını verdikleri özel bir sistem geliştirmiş. Benzinli motorun hızının Qashqai'nin yol hızıyla aynı doğrultuda olması için geliştirilen bu sistem, araç hızlandığında elektrik motorunun enerji talebini karşılamak için benzinli motorun hızını da kademeli olarak artırıyor. Böylece motor devrinin aniden yükselmesi fakat aracın hızında aynı orantıda artış olmaması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Nissan'ın paylaştığı verilere göre 2022 Nissan Qashqai e-Power'ın karma yakıt tüketimi 5.3 lt/100 km. CO2 emisyonu ise 119 gr/km olarak açıklandı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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