Nissan'ın e-POWER teknolojisi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı

Bugüne kadar Avrupa’da e-POWER teknolojisiyle donatılmış 65.367 adet Qashqai ve 34.663 adet X-Trail modeli satıldı. Türkiye’de ise 5.810 adet Qashqai e-POWER ve 1.636 adet X-Trail e-POWER satışı gerçekleştirildi.

Nissan’ın e-POWER teknolojisini diğer hibrit ve elektrikli otomobillerden farklı kılan, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi. Kendine özgü dinamikleri olan bu araçlar, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor. Bu da tamamen elektrikli zahmetsiz, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

e-POWER teknolojisindeki benzinli motor ise yalnızca jeneratör görevi görüyor. Elektrikli batarya yeterli güce sahip olduğunda, tekerlekleri tahrik eden elektrik motoru yalnızca bataryadan gelen elektriği kullanarak tam elektrikli sürüş sunuyor.

Daha fazla güç gerektiğinde, jeneratör elektrik motoruna güç sağlamak ve bataryayı şarj etmek için elektrik üretiyor. Ayrıca, mümkün olan her an güç rejenerasyonu gerçekleşiyor ve araç hareketinden elde edilen enerji de bataryaya geri gönderiliyor.

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e-POWER müşterilerinin geri bildirimleri, 100 bin adetlik satış adedine ulaşan e-POWER teknolojisinin ve Nissan’ın ürün planlama ile mühendislik fonksiyonlarının cesur, yenilikçi ruhunun bir kanıtı olduğunu da gösteriyor.

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Nissan'ın e-POWER sistemi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı