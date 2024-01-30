Nissan'ın e-POWER teknolojisi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı

Nissan’ın e-POWER teknolojisini diğer hibrit ve elektrikli otomobillerden farklı kılan, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi. Kendine özgü dinamikleri olan bu araçlar, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor. Bu da tamamen elektrikli zahmetsiz, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.
e-POWER teknolojisindeki benzinli motor ise yalnızca jeneratör görevi görüyor. Elektrikli batarya yeterli güce sahip olduğunda, tekerlekleri tahrik eden elektrik motoru yalnızca bataryadan gelen elektriği kullanarak tam elektrikli sürüş sunuyor.
e-POWER müşterilerinin geri bildirimleri, 100 bin adetlik satış adedine ulaşan e-POWER teknolojisinin ve Nissan’ın ürün planlama ile mühendislik fonksiyonlarının cesur, yenilikçi ruhunun bir kanıtı olduğunu da gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.