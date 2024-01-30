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    Anlık Bildirim

    Nissan'ın e-POWER teknolojisi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı

    Avrupa pazarına sunulduğu Eylül 2022’den bu yana Nissan’ın yenilikçi e-POWER teknolojisi 100.000’den fazla müşteriye ulaştı.                                           
    Nissan'ın e-POWER sistemi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı
    Bugüne kadar Avrupa’da e-POWER teknolojisiyle donatılmış 65.367 adet Qashqai ve 34.663 adet X-Trail modeli satıldı. Türkiye’de ise 5.810 adet Qashqai e-POWER ve 1.636 adet X-Trail e-POWER satışı gerçekleştirildi.

    Nissan’ın e-POWER teknolojisini diğer hibrit ve elektrikli otomobillerden farklı kılan, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi. Kendine özgü dinamikleri olan bu araçlar, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor. Bu da tamamen elektrikli zahmetsiz, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

    e-POWER teknolojisindeki benzinli motor ise yalnızca jeneratör görevi görüyor. Elektrikli batarya yeterli güce sahip olduğunda, tekerlekleri tahrik eden elektrik motoru yalnızca bataryadan gelen elektriği kullanarak tam elektrikli sürüş sunuyor.

    Nissan'ın e-POWER sistemi Avrupa'da 100 bin adetlik satışa ulaştı
    Daha fazla güç gerektiğinde, jeneratör elektrik motoruna güç sağlamak ve bataryayı şarj etmek için elektrik üretiyor. Ayrıca, mümkün olan her an güç rejenerasyonu gerçekleşiyor ve araç hareketinden elde edilen enerji de bataryaya geri gönderiliyor.

    e-POWER müşterilerinin geri bildirimleri, 100 bin adetlik satış adedine ulaşan e-POWER teknolojisinin ve Nissan’ın ürün planlama ile mühendislik fonksiyonlarının cesur, yenilikçi ruhunun bir kanıtı olduğunu da gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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