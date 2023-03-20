Peugeot Türkiye: "Araç geliyor ama yetmiyor"

Tam Boyutta Gör Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan yeni Peugeot 408'in lansmanında pazarla ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Reyhanoğlu, 2023 yılında geçen yıla paralel bir pazar beklediklerini dile getirdi.

Bayilerdeki araç bulma sorunlarını nedenleri ile sıralayan Gülin Reyhanoğlu, uzun zamandır ötelenen bir talep olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda araç bulamama sebebi biraz onunla alakalı. Pandeminin başından beri aslında devam eden bir süreç bu. Öncelikle ham maddedeki, çipteki ve üretimdeki eksiklikler, şimdi de lojistiğin getirdiği bir takım eksiklikler var. Hem perakende tarafta hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor. Geçtiğimiz yıla göre de ocak-şubat döneminde yüzde 87 oranında daha fazla araç getirdik ama yine de yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olmasıdır."

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"Tedarik sıkıntısı 2023'ün ikinci yarısında azalır"

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru üretimdeki sıkıntıların çözüldüğünü fakat tedarik sorunları yaşadıklarını da belirten Reyhanoğlu, 2022'nin son 3.5 ayında lojistik tarafında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Reyhanoğlu, "Lojistik sektöründeki krizlerin etkisiyle araçlarımız gecikmeli olarak geldi. Bu sorunlar kısmen yine hayatımızda olacak ama artık bizim araç getirmemizi veya büyümemizi engelleyecek boyutta olmayacağını söyleyebilirim. Her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz" tahmini paylaştı.

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