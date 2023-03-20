Peugeot Türkiye: "Araç geliyor ama yetmiyor"

Bayilerdeki araç bulma sorunlarını nedenleri ile sıralayan Gülin Reyhanoğlu, uzun zamandır ötelenen bir talep olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Şu anda araç bulamama sebebi biraz onunla alakalı. Pandeminin başından beri aslında devam eden bir süreç bu. Öncelikle ham maddedeki, çipteki ve üretimdeki eksiklikler, şimdi de lojistiğin getirdiği bir takım eksiklikler var. Hem perakende tarafta hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor. Geçtiğimiz yıla göre de ocak-şubat döneminde yüzde 87 oranında daha fazla araç getirdik ama yine de yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olmasıdır."
"Tedarik sıkıntısı 2023'ün ikinci yarısında azalır"
Geçtiğimiz yılın sonuna doğru üretimdeki sıkıntıların çözüldüğünü fakat tedarik sorunları yaşadıklarını da belirten Reyhanoğlu, 2022'nin son 3.5 ayında lojistik tarafında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Reyhanoğlu, "Lojistik sektöründeki krizlerin etkisiyle araçlarımız gecikmeli olarak geldi. Bu sorunlar kısmen yine hayatımızda olacak ama artık bizim araç getirmemizi veya büyümemizi engelleyecek boyutta olmayacağını söyleyebilirim. Her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz" tahmini paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)