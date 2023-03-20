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    Peugeot Türkiye: "Araç geliyor ama yetmiyor"

    Bayilerdeki araç bulma sorunuyla ilgili konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, hem perakende hem filo tarafında ötelenmiş talep olması nedeniyle gelen araçların yetmediğini belirtti.
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    Peugeot Türkiye: 'Araç geliyor ama yetmiyor' Tam Boyutta Gör
    Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan yeni Peugeot 408'in lansmanında pazarla ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Reyhanoğlu, 2023 yılında geçen yıla paralel bir pazar beklediklerini dile getirdi.

    Bayilerdeki araç bulma sorunlarını nedenleri ile sıralayan Gülin Reyhanoğlu, uzun zamandır ötelenen bir talep olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    "Şu anda araç bulamama sebebi biraz onunla alakalı. Pandeminin başından beri aslında devam eden bir süreç bu. Öncelikle ham maddedeki, çipteki ve üretimdeki eksiklikler, şimdi de lojistiğin getirdiği bir takım eksiklikler var. Hem perakende tarafta hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor. Geçtiğimiz yıla göre de ocak-şubat döneminde yüzde 87 oranında daha fazla araç getirdik ama yine de yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olmasıdır."

    "Tedarik sıkıntısı 2023'ün ikinci yarısında azalır"

    Geçtiğimiz yılın sonuna doğru üretimdeki sıkıntıların çözüldüğünü fakat tedarik sorunları yaşadıklarını da belirten Reyhanoğlu, 2022'nin son 3.5 ayında lojistik tarafında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

    Reyhanoğlu, "Lojistik sektöründeki krizlerin etkisiyle araçlarımız gecikmeli olarak geldi. Bu sorunlar kısmen yine hayatımızda olacak ama artık bizim araç getirmemizi veya büyümemizi engelleyecek boyutta olmayacağını söyleyebilirim. Her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz" tahmini paylaştı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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