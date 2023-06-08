iPhone’a 2023’te ne kadar zam geldi?

Tam Boyutta Gör Dolar kurundaki artışı fiyatlara yansıtan Apple, iPhone fiyatlarına üç haftada üç defa zam yaptı. Üç haftada iPhone 14'e 7.500 TL, iPhone 14 Pro'ya 10 bin TL zam geldi. Peki iPhone’a bu sene ne kadar zam geldi? Bu içeriğimizde 1 Ocak’tan itibaren gelen tüm zamları listeliyoruz.

2023'te iPhone'a dört kere zam geldi 📈

Apple, 2023 yılında iPhone'lara dört defa zam yaptı. iPad, AirPods, MacBook gibi diğer Apple ürünlerinde üç defa fiyat artışı oldu.

Apple'dan yeni zam: iPhone fiyatları ne kadar oldu? 6 sa. önce eklendi

iPhone 14 fiyatı altı ayda yüzde 37 artı 💹

1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterirken, iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. Yatırım aracı olarak dolar yerine iPhone'u tercih edenler daha karlı çıktı.

"iPhone fiyatları ne kadar oldu?" diye merak edenler için 2023 iPhone fiyatları tablosu şöyle 🔽

iPhone fiyat listesi 💰 2023 iPhone Modeli 8 Haziran 5 Haziran 18 Mayıs 18 Ocak* 1 Ocak iPhone 14 128 GB 42.499 TL 37.999 TL 35.999 TL 32.999 TL 30.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 46.999 TL 41.999 TL 39.999 TL 36.999 TL 34.999 TL iPhone 14 Pro 128 GB 54.999 TL 48.999 TL 45.999 TL 41.999 TL 39.999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 58.999 TL 52.999 TL 49.999 TL 45.999 TL 43.999 TL iPhone 13 Mini 128 GB 31.999 TL 28.499 TL 26.999 TL 24.999 TL 24.999 TL iPhone 13 128 GB 35.999 TL 31.999 TL 29.999 TL 27.999 TL 27.999 TL iPhone 12 64 GB 31.999 TL 28.499 TL 26.999 TL 24.999 TL 24.999 TL iPhone SE 2022 64 GB 21.699 TL 19.499 TL 18.499 TL 16.999 TL 16.999 TL

*18 Ocak'ta sadece iPhone 14 ve 14 Pro serisine zam geldi.

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