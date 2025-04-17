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    Kia’nın yeni elektrikli sedanı EV4, 2026 başında yollarda olacak

    Kia, tamamen elektrikli ilk global sedan modeli EV4’ü resmi olarak tanıttı. 2026 yılının başında satışa çıkması beklenen EV4, sportif tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Kia’nın yeni elektrikli sedanı EV4, 2026 başında yollarda olacak Tam Boyutta Gör

    Kia, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni bir sedan modeliyle güçlendiriyor. 2026’nın başında yollara çıkacak EV4, markanın tamamen elektrikli ilk global sedanı olma özelliğini taşıyor. New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, elektrikli SUV’lerin hâkim olduğu pazarda daha şık ve ulaşılabilir bir seçenek sunmayı hedefliyor.

    Kia’nın yeni elektrikli sedanı EV4, 2026 başında yollarda olacak Tam Boyutta Gör

    Kia’nın elektrikli platformu üzerine inşa edilen EV4, yere yakın duruşu ve fastback tarzı tavan çizgisiyle sportif bir siluet sunuyor. Ön yüzde Star Map ışık imzası ve yeniden yorumlanan Kia ızgarası dikkat çekerken, arka bölümdeki dikey stoplar ve çift parçalı spoyler dinamizmi artırıyor. GT-Line donanımına özel 19 inç jantlar da bu sportif görünümü destekliyor.

    Kia’nın yeni elektrikli sedanı EV4, 2026 başında yollarda olacak Tam Boyutta Gör

    İç tasarımda ise ferahlık ve teknoloji ön planda. Geniş dijital ekranlar, iki kollu direksiyon ve çok renkli ambiyans aydınlatma ile EV4, hem şık hem işlevsel bir kabin sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği, dijital anahtar teknolojisi ve yapay zekâ destekli asistan gibi donanımlar da teknolojik altyapıyı tamamlıyor.

    EV4’ün giriş seviyesi Light versiyonunda 58,3 kWh’lik batarya bulunuyor ve bu seçenek yaklaşık 235 mil (378 km) menzil sağlıyor. Wind ve GT-Line donanımlarında sunulan 81,4 kWh’lik batarya ise 330 milin (531 km) üzerine çıkıyor. Her iki versiyonda da önde konumlu 150 kW gücünde bir motor yer alıyor. DC hızlı şarjla bataryayı %10’dan %80’e yalnızca yarım saatte doldurmak mümkün.

    Gelişmiş sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi güvenlik özellikleriyle tamamlanan EV4, aynı zamanda dış cihazlara enerji aktarabilen V2L özelliğiyle de öne çıkıyor. Kia EV4’ün global pazarda 2026 yılı başında satışa sunulması bekleniyor.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 14 saat önce

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