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    Kia’dan tarihi satış başarısı: EV4 ve yeni modeller yolda

    Kia, 2025 yılının ilk çeyreğinde global satış rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Elektrikli SUV modelleri EV3 ve EV5’in ardından şimdi de ilk sedan modeli EV4’ü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

    Kia’dan tarihi satış başarısı: EV4 ve yeni modeller yolda Tam Boyutta Gör

    Kia, 2025’e şimdiye kadarki en güçlü satış performansıyla girdi. Yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 772 binden fazla araç satışı gerçekleştiren marka, üst üste üçüncü kez rekor kırdı. Satışların büyük bölümü yurt dışı pazarlardan gelirken, iç pazarda da 134 binden fazla araç teslim edildi.

    Markanın bu ivmesinde son yıllarda attığı dönüşüm adımları etkili oldu. 2021’de logosundan tasarım diline kadar birçok noktayı yenileyen Kia, özellikle elektrikli araç hamlesiyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı ve verimli modellerle geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen şirket, bu stratejinin ilk meyvesini EV5 ve EV3 ile aldı.

    EV3, kompakt SUV segmentinde sunduğu fiyat-performans oranıyla öne çıktı. Avrupa’da yaklaşık 39 bin dolardan satışa sunulan model, yalnızca Kore’de ilk ayında 10 bin siparişe ulaştı. EV5 ise Çin pazarında 20 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla elektrikli araçlara erişimi daha da kolaylaştırdı.

    Şimdi gözler Kia’nın ilk elektrikli sedanı EV4’e çevrildi. Yaklaşık 30 bin dolardan ön siparişe açılan model, özellikle SUV ağırlıklı pazarda farklı bir soluk getirmesiyle öne çıkıyor. Şirket, EV4’ün yıl içinde Avrupa ve ABD dahil olmak üzere birçok pazarda satışa sunulacağını doğruladı.

    Bu yıl ayrıca hatchback versiyonun da Avrupa’da satışa çıkması planlanıyor. ABD’de ise EV6 ve EV9’un tam kapasiteyle üretime geçtiği açıklandı. Kia, bu hamleyle ABD’deki elektrikli araç pazarında etkisini artırmayı hedefliyor.

    Elektrikli binek araçların yanı sıra, yeni bir ticari seri de yolda. PV5 adlı orta boy elektrikli van, Kia’nın bu alandaki ilk ciddi adımı olacak ve Volkswagen ID.Buzz gibi modellere rakip olarak konumlandırılacak.

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