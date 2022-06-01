Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-AMG One, 1049 beygirlik hibrit sistemiyle sahnede

    2017'de konsept olarak tanıtılan hiper otomobil artık üretim halini aldı. Tasarımı ve özellikleriyle tam bir yol canavarı olan yeni Mercedes-AMG One, gücünü aktif aerodinamik unsurlarla birleştiriyor.
    Oy Ver

    2023 Mercedes-AMG One tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık beş yıl önce konsept formuyla karşımıza çıkan Mercedes-AMG One, aradan geçen uzun sürenin ardından ilk kez üretim gövdesiyle sahneye çıktı. Formula 1 araçlarından esinlenilerek geliştirilen hiper otomobilin kalbinde 1049 beygirlik hibrit motor yatıyor.

    Mercedes-AMG One, özellikleriyle neler sunuyor?

    Tam bir yol canavarı olan ortadan motorlu AMG One'ın Formula 1 temelli 1.6 litre V6 motoru elektrikli turboya sahip ve 11.000 devir çevirebiliyor. Tek başına 566 beygir güç üretebilen bu içten yanmalı motora dört tane de elektrik motoru eşlik ediyor. Krank mili üzerindeki motor 161 beygir, turboşarj üzerindeki motor da 121 beygir güç üretiyor. Ön aks üzerine konumlandırılan iki elektrik motoru da toplamda 322 beygir güç sağlıyor. Mercedes, elektrikli turbonun düşük devirde daha fazla torku mümkün kılması sayesinde söz konusu sistemin atmosferik V8'den çok daha hızlı tepki verdiğini belirtiyor.

    Mercedes-AMG One'ın arka aksı, direksiyona entegre kulakçıklarla manuel olarak kontrol edilebilen 7 ileri şanzıman ve diferansiyel kilidiyle birlikte hibrit düzene sahip. Ön aks ise özel olarak bir çift elektrik motorundan güç alıyor. AMG Performance 4Matic+ tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ve ön akstaki tork yönlendirme sistemi de mümkün olan en iyi çekiş performansını sağlıyor. Mercedes, öndeki elektromotorların yavaşlama esnasında yüzde 80'e kadar enerji geri kazanımı sağlayarak yüksek performanslı lityum iyon bataryanın şarj olmasına yardım ediyor. 8.4 kWsa kapasiteye sahip batarya, AMG One'a 18.1 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor ve 3.7 kW entegre şarj cihazı ile doldurulabiliyor.

    2023 Mercedes-AMG One tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    AMG One'da altı farklı sürüş modu bulunuyor: Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 ve Individual. EV modunda adından da anlaşılacağı gibi saf elektrik sürüş modunda ilerleniyor. Race Safe modu elektrik motorlarına öncelik veren normal bir sürüş sunarken, Strat 2 modunda sadece pistler için uyumlu olan maksimum güç ve en agresif şasi ayarlarına geçiş yapılıyor. Aracın 0-100 km/s verisi açıklanmadı ancak Race Start fonksiyonu ile 0-200 km/s hızlanmasının 7 saniye sürdüğü belirtiliyor. Azami hız ise elektronik olarak 352 km/s ile sınırlandırılmış. Son olarak, F1 temelli hibrit sistemin yapılan güncellemeler ile Euro 6 emisyon normlarıyla uyumlu hale getirildiğini de belirtelim.

    Mercedes-AMG'nin hiper otomobili, alüminyum ön ve arka alt çerçevelere sahip karbon fiber monokok şasiyi temel alıyor. Motor ve şanzıman da taşıyıcı görevi görüyor. Ayarlanabilir coilover süspansiyon, Comfort, Sport ve Sport+ modları sunuyor. Bunlardan sonuncusu, ön tarafı 37 mm, arkayı da 30 mm kadar alçaltıyor. Bunun yanı sıra yoldaki engellere ve kasislere karşı ön aksı yükseltme fonksiyonu da bulunuyor. AMG One'da karbon seramik kompozit frenler görev yapıyor. Önde 398mm diskler ve altı pistonlu kaliperler, arkada 380mm diskler ve dört pistonlu kaliperler mevcut. Tüm disklerin delikli ve içten havalandırmalı olduğu belirtiliyor.

    Hiper otomobilin dış tasarımı 2017'deki konsept haliyle neredeyse aynı. Tavandaki hava girişinin arkaya doğru yüzgeç şeklini alması, ön çamurluklarda panjur biçimindeki aktif kapakçıklar, yukarı doğru açılan kapılar ve aktif arka spoyler, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arkaya baktığımızda ise ince LED stopların üzerindeki arka lipin biraz daha büyük olduğu ve devasa difüzörde bazı değişiklikler yapıldığı göze çarpıyor. Çıkarılabilir karbon fiber motor kapakları ve daha büyük yan aynalar da diğer değişiklikler arasında. En çok göze çarpan değişim ise modele özel 10 kollu dövme alüminyum jantlar. Jantların üzerinde aerodinamik karbon fiber kapak mevcut.

    Mercedes-AMG One'dan 275 adet üretilecek ve 2.72 milyon dolarlık araçların her biri çoktan satılmış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    daysleeperxp 15 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız