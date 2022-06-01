Mercedes-AMG One, 1049 beygirlik hibrit sistemiyle sahnede

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Yaklaşık beş yıl önce konsept formuyla karşımıza çıkan Mercedes-AMG One, aradan geçen uzun sürenin ardından ilk kez üretim gövdesiyle sahneye çıktı. Formula 1 araçlarından esinlenilerek geliştirilen hiper otomobilin kalbinde 1049 beygirlik hibrit motor yatıyor.

Mercedes-AMG One, özellikleriyle neler sunuyor?

Tam bir yol canavarı olan ortadan motorlu AMG One'ın Formula 1 temelli 1.6 litre V6 motoru elektrikli turboya sahip ve 11.000 devir çevirebiliyor. Tek başına 566 beygir güç üretebilen bu içten yanmalı motora dört tane de elektrik motoru eşlik ediyor. Krank mili üzerindeki motor 161 beygir, turboşarj üzerindeki motor da 121 beygir güç üretiyor. Ön aks üzerine konumlandırılan iki elektrik motoru da toplamda 322 beygir güç sağlıyor. Mercedes, elektrikli turbonun düşük devirde daha fazla torku mümkün kılması sayesinde söz konusu sistemin atmosferik V8'den çok daha hızlı tepki verdiğini belirtiyor.

Mercedes-AMG One'ın arka aksı, direksiyona entegre kulakçıklarla manuel olarak kontrol edilebilen 7 ileri şanzıman ve diferansiyel kilidiyle birlikte hibrit düzene sahip. Ön aks ise özel olarak bir çift elektrik motorundan güç alıyor. AMG Performance 4Matic+ tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ve ön akstaki tork yönlendirme sistemi de mümkün olan en iyi çekiş performansını sağlıyor. Mercedes, öndeki elektromotorların yavaşlama esnasında yüzde 80'e kadar enerji geri kazanımı sağlayarak yüksek performanslı lityum iyon bataryanın şarj olmasına yardım ediyor. 8.4 kWsa kapasiteye sahip batarya, AMG One'a 18.1 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor ve 3.7 kW entegre şarj cihazı ile doldurulabiliyor.

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AMG One'da altı farklı sürüş modu bulunuyor: Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 ve Individual. EV modunda adından da anlaşılacağı gibi saf elektrik sürüş modunda ilerleniyor. Race Safe modu elektrik motorlarına öncelik veren normal bir sürüş sunarken, Strat 2 modunda sadece pistler için uyumlu olan maksimum güç ve en agresif şasi ayarlarına geçiş yapılıyor. Aracın 0-100 km/s verisi açıklanmadı ancak Race Start fonksiyonu ile 0-200 km/s hızlanmasının 7 saniye sürdüğü belirtiliyor. Azami hız ise elektronik olarak 352 km/s ile sınırlandırılmış. Son olarak, F1 temelli hibrit sistemin yapılan güncellemeler ile Euro 6 emisyon normlarıyla uyumlu hale getirildiğini de belirtelim.

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Mercedes-AMG'nin hiper otomobili, alüminyum ön ve arka alt çerçevelere sahip karbon fiber monokok şasiyi temel alıyor. Motor ve şanzıman da taşıyıcı görevi görüyor. Ayarlanabilir coilover süspansiyon, Comfort, Sport ve Sport+ modları sunuyor. Bunlardan sonuncusu, ön tarafı 37 mm, arkayı da 30 mm kadar alçaltıyor. Bunun yanı sıra yoldaki engellere ve kasislere karşı ön aksı yükseltme fonksiyonu da bulunuyor. AMG One'da karbon seramik kompozit frenler görev yapıyor. Önde 398mm diskler ve altı pistonlu kaliperler, arkada 380mm diskler ve dört pistonlu kaliperler mevcut. Tüm disklerin delikli ve içten havalandırmalı olduğu belirtiliyor.

Hiper otomobilin dış tasarımı 2017'deki konsept haliyle neredeyse aynı. Tavandaki hava girişinin arkaya doğru yüzgeç şeklini alması, ön çamurluklarda panjur biçimindeki aktif kapakçıklar, yukarı doğru açılan kapılar ve aktif arka spoyler, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arkaya baktığımızda ise ince LED stopların üzerindeki arka lipin biraz daha büyük olduğu ve devasa difüzörde bazı değişiklikler yapıldığı göze çarpıyor. Çıkarılabilir karbon fiber motor kapakları ve daha büyük yan aynalar da diğer değişiklikler arasında. En çok göze çarpan değişim ise modele özel 10 kollu dövme alüminyum jantlar. Jantların üzerinde aerodinamik karbon fiber kapak mevcut.

Mercedes-AMG One'dan 275 adet üretilecek ve 2.72 milyon dolarlık araçların her biri çoktan satılmış durumda.

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