Yeni Peugeot 408 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanan Peugeot 408’de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.

Yeni Peugeot 408 fiyat listesi 💰 (2023) Versiyon Fiyat 408 Allure 1.110.000 TL 408 GT 1.283.000 TL

Peugeot 408’in Allure donanım seviyesi 1 milyon 110 bin TL’den satışa sunulurken, GT donanım seviyesine sahip Peugeot 408 modeline ise 1 milyon 283 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla sahip olunabiliyor. Peugeot 408 modeli için Mart ayı boyunca 240 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve % 0.99 faizli finansman kampanyası sunuluyor.

Yeni Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Peugeot 408 Allure paketinde tasarım ve stil konusundaki standartları, Parlak Krom Ön Izgara, Karartılmış Arka Camlar, Peugeot LED Teknolojili farlar, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Egzoz Çıkışları olarak göze çarparken 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla tasarım tamamlanıyor.

İç mekanda Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Ambiyans Aydınlatması, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Baldır destekli Sürücü Koltuğu, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Yolcu Koltuğu, Akustik lamine ön cam, Hava Kalitesi Sistemi (AQS), Tam Otomatik Klima, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 408 Allure’un sürüş destek sistemleri arasında; 180 derecelik Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu, Ön-arka Park Sensörü, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 m’ye kadar algılama), Aktif Şerit Takip Sistemi, Hız Limiti Tanıma ve Önerme, Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far), Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici yer alıyor.

Teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik Dijital Ön Gösterge Paneli, 10 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (Type C), Kablosuz Mirror Screen, 12V Güç Soketi bulunuyor.

Yeni PEUGEOT 408 GT’de ise ALLURE’dan farklı olarak, Özel GT Tasarımı Gövde Rengi Krom Ön Izgara, Yan Gövde PEUGEOT logosu, Matrix Full LED Teknolojili Farlar, GT Tasarımı 3D LED Arka Stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jantlar yer alıyor. İç mekandaki tasarım farklılıkları ise; Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Ön Panel, Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Kapı Kaplamaları, Siyah İç Tavan Kaplaması, GT Logolu Isıtmalı Deri Kaplı Direksiyon, Elektrikli 10 yön ayarlanabilir-Hafızalı-Isıtmalı-Ayarlanabilir baldır destekli-Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu (AGR onaylı), Elektrikli 6 yön ayarlanabilir-Bel destekli-Isıtmalı-Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR onaylı), Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşemeli Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar ve Açılır Cam Tavan olarak dikkat çekiyor.

Spor Sürüş Paketi’ni de barındıran PEUGEOT 408 GT bu sayede, daha hızlı vites geçişleri, daha yüksek hızda vites geçişi, spor direksiyon hakimiyeti ve daha hızlı tork aktarımı için optimize edilmiş pedallara kavuşuyor. Temiz Kabin (Clean Cabin System), Elektrikli Bagaj Kapağı, LED Aydınlatmalı & Havalandırmalı Torpido Gözü, VisioPark Paketi, Ön-arka Park Sensörleri, Yan Sensörler, 360 Derecelik 4 Kameralı Park Desteği, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Şerit Konumlama Asistanı, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi, 10 inçlik 3D Dijital Ön Gösterge Paneli, i-Toggles ve 3D Navigasyon Sistemi gibi donanımlar da PEUGEOT 408 GT’de standart.

AGR sertifikalı koltuklarda farklı seçenekler

Tam Boyutta Gör Peugeot 408 Allure’da Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar standart donanımda yer alıyor. Peugeot 408 GT’deyse Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar standart olarak sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor.

SUV kodlarıyla harmanlanan fastback tasarım

Yeni 408’in tasarımında, ilk göze çarpan unsur markaya özgü kedi duruşu oluyor ve marka aidiyetine gönderme yapıyor. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna gururla ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Peugeot 408, Allure donanımında 19 inçlik JASPE, GT donanımında 19 inçlik GRAPHITE jantlarla yere sağlam basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408’i, Peugeot ailesine mükemmel bir şekilde entegre ediyor.

Peugeot 408 GT’nin farlarında kullanılan Matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. Bu far tasarımı 408’e kararlı ve güçlü bir bakış kazandırıyor. Işık imzası tampona entegre aslan dişi tasarımı iki LED şeridi ile aşağı doğru uzanıyor.

408, C segmentinde alışık olunmadık, güçlü SUV kodları barındıran göz alıcı bir Fastback karoser formunda dış tasarıma sahip. EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687 mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe ve 1.478 mm yüksekliğe sahip. 2.787 mm’lik dingil mesafesi geniş arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiriyor. Ön iz genişliği 1.589 mm ve arka iz genişliği 1.604 mm olan yeni PEUGEOT 408, 19 inçlik jantlarıyla güçlü ve kendinden emin bir duruş sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Önden bakıldığında yeni nesil Peugeot modellerinin karakteristik unsuru olan yatay ve uzun motor kaputu dikkat çekiyor. Bu tasarım seçimi kaput/yan cephe oyuklarını görsel olarak gizlerken aynı zamanda otomobile modern ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yine bu tasarım uygulaması gövdenin dış çizgisini basitleştirerek gövde parçalarının mükemmel şekilde oturmasını sağlıyor.

Ön ızgara yeni 408’e iddialı ve güçlü bir görünüm kazandırıyor. Aynı zamanda sürüş destek sistemlerine ait radarı gizleyen yeni marka logosuna da ev sahipliği yapıyor. Izgaranın gövde renginde olması, onun tamponun geneliyle bütünleşmesini sağlıyor. Yeni nesil Peugeot modellerinde kullanılan bu tasarım anlayışı aynı zamanda elektrikliye geçiş için de bir işaret oluşturuyor.

Büyük siyah yüzeyler, ön cephenin grafik temasını karakterize ediyor ve otomobilin genişliğini, sağlamlığını görsel olarak vurguluyor. Gövdeyi çevreleyen siyah korumalar birleşerek aslan dişi tasarımı ışık imzasını çevreliyor ve kontrast oluşturarak ışık imzasının görünürlüğünü arttırıyor.

Yeni Peugeot 408’in profili, dinamizmi güçlendirmek üzere tasarlanan siyah ve gövde renginde parçaların ayrım çizgisiyle vurgulanıyor. Yine bu ayrım çizgisi, özellikle de yan cam çizgisiyle ve arka cam çizgisiyle iç mekân genişliğine dikkat çekiyor. Gövde ve tekerlek davlumbazına ait yan koruma kaplamaları, gövde rengini belirli bir açıyla keserek eğimli bir çizgi ile ters görünüm efekti oluşturup arka tampona kadar uzanıyor.

Tavan çizgisinin arkası özellikle aerodinamik açıdan büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hava akışı mükemmel bir aerodinamik koridor oluşturan iki “kedi kulağı” tarafından bagaj kapağı spoylerine doğru yönlendirilerek optimize ediliyor.

19 inçlik jantlar hareketsizken bile dikkat çekiyor, düşük hızlardaki sürüşte benzersiz bir görsel etki yaratıyor. Jantların sıra dışı tasarımı, yeni 408’in konsept yaklaşımıyla da uyumlu bir yapı sunuyor. Yeni Peugeot 408, Obsession Mavi, Titanyum Gri, Tekno Gri, Elixir Kırmızı, Sedef Beyaz ve İnci Siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretiliyor.

Konforlu iç mekân deneyimi

Tam Boyutta Gör C segmentinde SUV kodlarıyla, sunduğu daha dinamik tasarım ve geniş alanla fark yaratmak için tasarlanan yeni Peugeot 408, üstün sürüş keyfi için zengin bir donanım sunuyor. Bağımsız Alman ergonomi ve sırt sağlığı uzmanları derneğinin AGR sertifikasına sahip olan ön koltuklar ile donatılan yeni 408 GT, zengin koltuk ayarı seçenekleriyle en uzun yolcukları bile keyfe dönüştürüyor.

Peugeot 408 GT’de koltuklar, sürücü için iki hafıza ile 10 yönlü elektrikli ayar, yolcu için 6 yönlü elektrikli ayar, ayrıca 5 farklı programa sahip 8 hava masajı ve koltuk ısıtması işlevleriyle donatılıyor. Koltukların tasarımını; gözenekli kumaş, teknik ağ, alcantara ve kabartmalı deri olmak üzere kaliteli malzemeler tamamlıyor.

GT versiyonlarında koltuklar, gösterge paneli, kapı panelleri ve konsoldaki pedler Adamite renkli dikişlerle süsleniyor. Orta konsol kemeri, kablosuz şarj alanına kadar uzanıyor. Konsolun geri kalanı, bir kol dayama, iki USB C soketi (şarj/veri), iki büyük bardak tutucu ve 33 litreye kadar saklama alanları ile işlevsel ve pratik bir yapı sunuyor.

Yeni Peugeot 408, 2.787 mm’lik dingil mesafesiyle arka koltuk yolcularına 188 mm diz mesafesi ile geniş bir yaşama alanı sunuyor. Ön koltuklar, arka yolcuların bacaklarını altına sokabilecekleri ayak boşluğunu sağlıyor. Koltukların tasarımı ve koltuk açısı, yolculara seyahatleri sırasında optimum konfor için alanı en iyi şekilde kullanma fırsatı veriyor. Allure donanım seviyesinden itibaren önde iki, orta konsolun arkasında da iki USB C şarj soketi bulunuyor.

Yeni Peugeot 408, standart olarak iki parça halinde katlanan (60/40) bir arka koltuk ve bir kayak bölmesi ile donatılıyor. GT versiyonunda iki bölüm, bagajın yanlarında bulunan iki kumanda ile pratik bir şekilde katlanabiliyor. Yeni 408, 536 litre ile geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.611 litreye ulaşıyor.

Bagaj zeminin altında 36 litre ek saklama alanı da bulunuyor. Sırtlık katlandığında, 1,89 metreye kadar nesneler yüklenebiliyor. Bagajda bulunan 12V prizi, LED aydınlatma, saklama ağı, kayış ve çanta kancaları kullanım kolaylığını destekliyor. Arka pandizot, bagaj kapağına sabit olduğundan bagaj kapağı açıldığında kapakla kalkıyor ve kullanımı kolaylaştırıyor.

GT versiyonunda otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı, eller dolu olduğunda bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Bagaj kapağını açmak için tamponun altına ayak uzatma, uzaktan kumanda, bagaj kapağı düğmesi veya ön konsoldaki bagaj açma düğmesi kullanılabiliyor.

Merkezi ekranın arkasındaki LED ortam aydınlatması (8 renk seçeneği) gözü yormayan bir ışık yayıyor. Aynı ışık, donanım seviyesine bağlı olarak kumaş, Alcantara® veya orijinal preslenmiş alüminyumdan oluşan kapı panellerine kadar uzanıyor.

Yeni Peugeot 408’in sıcaklık ve akustik konforu, özel cam teknolojileriyle iyileştirildi. 3,85 mm kalınlığındaki ön ve arka cam, lamine ön ve yan camlarla ek ses yalıtımı ve güvenlik sunuyor.

Klima sistemi yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Ön havalandırma ızgaraları yüksekte konumlanıyor ve arka koltuk yolcuları için orta konsolun arkasında iki havalandırma ızgarası bulunuyor. AQS (Hava Kalitesi Sistemi) yolcu kabinine giren havanın kalitesini sürekli olarak izliyor. Sistem dış hava sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiriyor. GT donanım seviyesinden itibaren hava arıtma sistemi Clean Cabin (Temiz Kabin) de sunuluyor. Hava kalitesi, merkezi dokunmatik ekranda gösteriliyor.

Peugeot i-Cockpit ile eşsiz sürüş deneyimi

Tam Boyutta Gör Peugeot i-Cockpit, Peugeot modellerini rakiplerinden ayıran en güçlü noktalarından biri olurken, her yeni nesil ile daha da gelişti ve modernize edildi. Yeni Peugeot 408 ile sunulan yeni bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect, ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından yeni standartlar belirliyor.

Peugeot i-Cockpit’in en önemli unsurlarından biri olan kompakt direksiyon simidi, benzersiz çeviklik ve hareket hassasiyeti ile sürüş keyfini arttırıyor. Direksiyon ergonomik bir tasarıma sahipken, GT donanım seviyesinde ısıtma özelliği ile de donatılıyor. Bunun yanında bilgi-eğlence sistemi dışında bazı sürüş destek sistemlerinin kontrollerini de bünyesinde barındırıyor.

Direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Dijital gösterge tamamen kişiselleştirilebiliyor ve kontrol panelinden değiştirilebilen çeşitli ekran modlarına (Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı, vb.) sahip.

Yeni Peugeot 408’in ön konsol yapısı, yüksek havalandırma mimarisine dayanıyor. Bu mimari, termal konforu artırmak için hava çıkışlarını yolcuların baş bölgesinde, yüksek bir konuma yerleştiriyor. Yine bu mimari, sürücünün önünde bulunan dijital ekrandan biraz daha alçak olan merkezi 10 inçlik dokunmatik ekranın sürücüye yaklaşmasına olanak tanıyor.

Sistem, merkezi ekranın altına, açıkça görülecek şekilde yerleştirilen ve segmentinde benzersiz bir estetik ve teknoloji seviyesi sağlayan kişiselleştirilebilir i-toggle düğmeleriyle destekleniyor. Her i-toggle, iklimlendirme, telefon ayarları, radyo istasyonu veya uygulama olmak üzere kullanıcının tercihine göre ayarlanmış dokunmaya duyarlı bir kısayol görevi görüyor.

Peugeot İç Tasarım Ekibi’nin yeni 408’in kabinini tasarlarken hedeflerinden biri, ön yolcuların arasındaki boşluğu dengelemekti. PEUGEOT i-Cockpit®, sürüş ergonomisini optimize eden sürücü odaklı merkezi ekran felsefesini devam ettiriyor. Orta konsol bilinçli olarak yolcu odaklı bir tasarımla şekilleniyor. Tüm dinamik kontroller, sürücü tarafında bir yay şeklinde gruplanıyor. Sürücü, tek bir dokunuş ile 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanın sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

Peugeot i-Connect Advanced Sistemi

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 408, üst düzey bağlantı deneyimi sunuyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş akıllı telefon ve otomobil entegrasyonu ile benzersiz bir günlük kullanım konforu sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor. Sistemde sekiz adede kadar farklı profil kaydedilebiliyor. Akıllı telefonu otomobilin bilgi-eğlence sistemine bağlayan ekran yansıtma işlevi ile kablosuz ve Bluetooth üzerinden iki telefon aynı anda bağlanabiliyor. Dört adet USB-C girişi, bağlanabilirlik çözümlerini tamamlıyor.

10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi ekran kolay bir kullanım sunuyor. Ekran, bir tablet gibi çoklu pencereler, widget’lar veya kısayollar ile kişiselleştirilebiliyor. Farklı menüler arasında soldan sağa veya bildirimler için yukarıdan aşağı kaydırmak yetiyor. Üç parmakla tıklayarak uygulama ekranı açılabiliyor. Yine akıllı telefonda olduğu gibi, tek bir dokunuş ile ana sayfaya ulaşılabiliyor. Ekranın üst kısmındaki kalıcı başlık, dış sıcaklık, klima, uygulama sayfalarındaki konum, bağlantı verileri, bildirimler ve saati gösteriyor.

Peugeot i-Connect Advanced, üst düzey bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. GT donanım seviyesinde navigasyon ile de donatılıyor. Harita, 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem “kablosuz”, bağlantı ile güncelleniyor.

Teknoloji ve güvenlik standartları

Yeni Peugeot 408, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Dur&Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi araçlar arası mesafeyi ayarlarken, çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni 140 km/s’ye kadar gece ve gündüz yayaları ya da bisikletlileri algılıyor. Yön düzeltme işlevi ile aktif şeritten çıkma uyarısı sürüş güvenliğini arttırmaya katkıda bulunuyor.

Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı direksiyon hareketlerini analiz ederek, 70 km/s üzerindeki hızlarda ve uzun süreli sürüşlerde dikkat dağınıklığını algılıyor. Kapsamı genişletilen trafik işareti tanıma sistemi hız işaretlerine ek olarak dur işaretleri, tek yön, sollama yapılmaz, sollama yapılmaz sonu işaretlerini de algılayarak dijital gösterge ekranında gösteriyor.

“Night Vision” Gece Görüş Sistemi, uzun huzmeli farların görüş menzilinden önce kızıl ötesi görüş sistemi ile geceleri veya görüşün zayıf olduğu durumlarda aracın önündeki canlıları (yayalar/hayvanlar) tespit ediyor. Uzun menzilli kör nokta izleme sistemi 75 metreye kadar tarama yapıyor. Arka trafik uyarısı, geri manevralarda sürücüyü yakındaki bir tehlikelere karşı uyarıyor.

Entegre temizleme başlığına sahip 180° açılı yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası araç kirlense bile güvenlikten ödün vermiyor. 4 adet yüksek çözünürlüklü kamera (ön, arka ve yan) ile 360° park yardımcısı ile geri vitese takıldığında yan ayna açısı ayarı park ve manevralarda sürücünün işini kolaylaştırıyor.

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Otomatik uzun far, Matrix LED farların öndeki veya yaklaşan araçların gözünü kamaştırmadan uzun huzmelerin maksimum kullanımını sağlıyor.

Yeni Peugeot 408, günlük kullanımı kolaylaştırmak için farklı donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında; Yakınlık mesafeli eller serbest giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı ile eller serbest açma, ısıtmalı direksiyon simidi, çevre ve iç denetimli süper kilitlenme alarmı, elektrikli el freni ve perdeli açılır tavan bulunuyor.

Yeni Peugeot 408 aracın yoldaki yönü de dahil olmak üzere yolcu sayısı ve konum bilgisi içeren e-call acil durum çağrısı ile sistemi ile donatılıyor.

Aerodinami ile birleşen verimlilik uzmanı motor

Tam Boyutta Gör Yeni 408 geliştirilirken, tüketimi ve CO₂ emisyonlarını azaltmak, Peugeot ekiplerinin en önemli önceliklerinden biri oldu. Tüm Peugeot modellerinde olduğu gibi aerodinami büyük bir titizlikle ele alındı. Tampon, bagaj kapağı, difüzör, aynalar, gövde altı kaplamaları Peugeot’nun tasarım ve aerodinami mühendisleri arasındaki yakın iş birliğiyle birlikte gövde ile optimize edildi.

Bunun yanında jantların tasarımı da daha iyi aerodinamik verimlilik sağlıyor ve otomobilin genel performansına katkıda bulunuyor. Gövde rijitliği, titreşim konforunu artırmak için yapısal elemanların birleştirilmesiyle optimize edildi. 11,18 m dönüş çapı, üstün yol tutuş, sınıfının en iyi sürüş konforu ve üstün sürüş keyfi, yeni Peugeot 408’in DNA’sının bir parçasını oluşturuyor.

Yeni Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı turbo benzinli motor ile ithal ediliyor. 5500 d/d’de 130 HP maksimum güç ve 1750 d/d’de 230 Nm maksimum tork üreten motor, 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile birlikte Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. Yeni Peugeot 408, 210 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0-100 km/s hızlanması 10.4 saniyede tamamlanıyor ve WLTP normlarına göre 6.0 ile 6.1 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip.

Fransa’nın Mulhouse kentinde üretilen yeni PEUGEOT 408’in ilerleyen dönemlerde tamamen elektrikli versiyonun da Türkiye’de satış sunulması planlanıyor.

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