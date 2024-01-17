2023'te küresel lityum iyon pil üretimi %44 artarak 1 TWh seviyesini aştı

Lityum iyon pil üretiminde Çinli CATL, açık ara zirvede yer alırken, onu BYD ve LG takip etti. Bu üç firmanın üretim hacmi küresel üretimin üçte ikisini oluşturdu.
2023'te lityum iyon pillerin %76'sı Çin'de üretildi. Çin'de 778 GWh büyüklüğünde pil hücresi üretimi gerçekleşirken, Avrupa'da 102 GWh, Kuzey Amerika'da ise 75 GWh'lik üretim gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.