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    Anlık Bildirim

    2023'te küresel lityum iyon pil üretimi %44 artarak 1 TWh seviyesini aştı

    2023'te lityum iyon batarya hücresi üretimi yıllık %44 artarak 1.017 GWh'e ulaştı. Çin, 778 GWh üretim ile %76 pazar payına ulaşarak açık ara lider durumda bulunuyor.
    2023'te küresel lityum iyon pil üretimi 1 TWh seviyesini aştı
    Pazar analizleri yapan CRU Group'un raporuna göre 2023'te lityum iyon batarya hücresi üretimi yıllık %44 artarak 1.017 GWh'e ulaştı. Sadece elektrikli araçları değil, depolama, mobil cihazlar vs bütün alanlarda kullanılan bataryaları kapsayan istatistiğe göre lityum demir fosfat (LFP) hücrelerin pazar payı %52'ye yükseldi.

    Lityum iyon pil üretiminde Çinli CATL, açık ara zirvede yer alırken, onu BYD ve LG takip etti. Bu üç firmanın üretim hacmi küresel üretimin üçte ikisini oluşturdu.

    2023'te lityum iyon pillerin %76'sı Çin'de üretildi. Çin'de 778 GWh büyüklüğünde pil hücresi üretimi gerçekleşirken, Avrupa'da 102 GWh, Kuzey Amerika'da ise 75 GWh'lik üretim gerçekleşti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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