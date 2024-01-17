2023'te küresel lityum iyon pil üretimi %44 artarak 1 TWh seviyesini aştı

Pazar analizleri yapan CRU Group'un raporuna göre 2023'te lityum iyon batarya hücresi üretimi yıllık %44 artarak 1.017 GWh'e ulaştı. Sadece elektrikli araçları değil, depolama, mobil cihazlar vs bütün alanlarda kullanılan bataryaları kapsayan istatistiğe göre lityum demir fosfat (LFP) hücrelerin pazar payı %52'ye yükseldi.

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Lityum iyon pil üretiminde Çinli CATL, açık ara zirvede yer alırken, onu BYD ve LG takip etti. Bu üç firmanın üretim hacmi küresel üretimin üçte ikisini oluşturdu.

2023'te lityum iyon pillerin %76'sı Çin'de üretildi. Çin'de 778 GWh büyüklüğünde pil hücresi üretimi gerçekleşirken, Avrupa'da 102 GWh, Kuzey Amerika'da ise 75 GWh'lik üretim gerçekleşti.

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2023'te küresel lityum iyon pil üretimi 1 TWh seviyesini aştı