Tam Boyutta Gör Mercedes'in baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, lityum iyon pillerde gerçekleşen gelişmeler sonucunda lityum pillerin, maliyet ve enerji yoğunluğu konusunda katı hal pillerle başa baş noktaya gelebileceğini söyledi.

Katı hal pil teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve daha düşük maliyet nedeniyle uzun süredir elektrikli araçlar için bir sonraki atılım olarak lanse ediliyor, Ancak Schäfer geleneksel lityum iyon pil hücrelerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerin katı hal pillerine ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

Schäfer, katı hal teknolojisinin güvenlik konusunda avantajlı olduğunu kabul ediyor ancak lityum teknolojisinde de gelişmelerin olduğunu belirtiyor. Schäfer, Mercedes'in ABD ve Kore'de teknolojiyi geliştiren start-up firmalara yatırım yaptığını ve teknolojinin gelişimini hâlâ ilgiyle izlemeye devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte, katı hal pil teknolojisinin potansiyel olarak piyasaya sürülmesiyle ilgili çok iyimser tahminlerin otonom sürüş tahminlerini hatırlattığını belirtiyor.

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Mercedes silikon anotlu bataryalar üzerinde çalışıyor

Mercedes, halihazırda Sila Nanotechnologies firmasıyla birlikte lityum iyon bataryalardaki grafit anot yerine nano-kompozit silikondan imal edilen yeni nesil bir anot kullanarak enerji yoğunluğu ve şarj hızını artırmak için çalışıyor. Bataryalarda daha fazla silikon kullanımı ile birlikte enerji yoğunluğunun %20-40 artması bekleniyor. Nano-kompozit silikon, nano-tel silikon ve diğer malzeme seçenekleri henüz yüksek maliyeti nedeniyle sadece üst düzey projelerde kendine yer bulabiliyor. Ancak 2024 ve sonrasında üretimin de artmasıyla silikon anotlu bataryaların hızla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

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Mercedes: Katı hal pillerine gerek kalmayabilir