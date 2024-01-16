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    Mercedes: Katı hal pillerine gerek kalmayabilir

    Mercedes'in baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, lityum iyon pillerdeki gelişmeler nedeniyle gelecekteki elektrikli otomobiller için katı hal pil teknolojisinin gerekli olmayabileceğini söyledi.
    Mercedes: Katı hal pillerine gerek kalmayabilir Tam Boyutta Gör
    Mercedes'in baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, lityum iyon pillerde gerçekleşen gelişmeler sonucunda lityum pillerin, maliyet ve enerji yoğunluğu konusunda katı hal pillerle başa baş noktaya gelebileceğini söyledi.

    Katı hal pil teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve daha düşük maliyet nedeniyle uzun süredir elektrikli araçlar için bir sonraki atılım olarak lanse ediliyor, Ancak Schäfer geleneksel lityum iyon pil hücrelerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerin katı hal pillerine ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

    Schäfer, katı hal teknolojisinin güvenlik konusunda avantajlı olduğunu kabul ediyor ancak lityum teknolojisinde de gelişmelerin olduğunu belirtiyor. Schäfer, Mercedes'in ABD ve Kore'de teknolojiyi geliştiren start-up firmalara yatırım yaptığını ve teknolojinin gelişimini hâlâ ilgiyle izlemeye devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte, katı hal pil teknolojisinin potansiyel olarak piyasaya sürülmesiyle ilgili çok iyimser tahminlerin otonom sürüş tahminlerini hatırlattığını belirtiyor.

    Mercedes silikon anotlu bataryalar üzerinde çalışıyor

    Mercedes, halihazırda Sila Nanotechnologies firmasıyla birlikte lityum iyon bataryalardaki grafit anot yerine nano-kompozit silikondan imal edilen yeni nesil bir anot kullanarak enerji yoğunluğu ve şarj hızını artırmak için çalışıyor. Bataryalarda daha fazla silikon kullanımı ile birlikte enerji yoğunluğunun %20-40 artması bekleniyor. Nano-kompozit silikon, nano-tel silikon ve diğer malzeme seçenekleri henüz yüksek maliyeti nedeniyle sadece üst düzey projelerde kendine yer bulabiliyor. Ancak 2024 ve sonrasında üretimin de artmasıyla silikon anotlu bataryaların hızla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 9 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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