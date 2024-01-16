Mercedes: Katı hal pillerine gerek kalmayabilir

Katı hal pil teknolojisi, daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj ve daha düşük maliyet nedeniyle uzun süredir elektrikli araçlar için bir sonraki atılım olarak lanse ediliyor, Ancak Schäfer geleneksel lityum iyon pil hücrelerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerin katı hal pillerine ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini söylüyor.
Schäfer, katı hal teknolojisinin güvenlik konusunda avantajlı olduğunu kabul ediyor ancak lityum teknolojisinde de gelişmelerin olduğunu belirtiyor. Schäfer, Mercedes'in ABD ve Kore'de teknolojiyi geliştiren start-up firmalara yatırım yaptığını ve teknolojinin gelişimini hâlâ ilgiyle izlemeye devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte, katı hal pil teknolojisinin potansiyel olarak piyasaya sürülmesiyle ilgili çok iyimser tahminlerin otonom sürüş tahminlerini hatırlattığını belirtiyor.
Mercedes silikon anotlu bataryalar üzerinde çalışıyor
Mercedes, halihazırda Sila Nanotechnologies firmasıyla birlikte lityum iyon bataryalardaki grafit anot yerine nano-kompozit silikondan imal edilen yeni nesil bir anot kullanarak enerji yoğunluğu ve şarj hızını artırmak için çalışıyor. Bataryalarda daha fazla silikon kullanımı ile birlikte enerji yoğunluğunun %20-40 artması bekleniyor. Nano-kompozit silikon, nano-tel silikon ve diğer malzeme seçenekleri henüz yüksek maliyeti nedeniyle sadece üst düzey projelerde kendine yer bulabiliyor. Ancak 2024 ve sonrasında üretimin de artmasıyla silikon anotlu bataryaların hızla yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.