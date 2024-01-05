2023'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Çin, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobil satışları artıyor. 2023 yılında toplam 72.179 adet satılan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,5 seviyesine ulaştı.
Satılan elektrikli otomobiller arasında, düşük vergi dilimine giren 160 kW altı otomobiller yüzde 72,4 pay ile çoğunlukta. Peki geçen yıl Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı? Gelin hep birlikte listeye bir göz atalım.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X V2
|19.583
|2.
|Tesla Model Y
|12.150
|3.
|Renault Megane E-TECH
|2.892
|4.
|MG4
|2.842
|5.
|Skywell ET5
|2.541
|6.
|Opel Corsa
|1.777
|7.
|Renault ZOE
|1.772
|8.
|Opel Mokka
|1.757
|9.
|Dacia Spring
|1.483
|10.
|Mercedes EQB
|1.481
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.