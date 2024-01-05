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    2023'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

    Geçen yıl pazara birçok yeni elektrikli otomobil modelinin girmesiyle birlikte rekabet arttı. Özellikle %10 vergi dilimine giren modellerin tercih edildiği pazarda en çok satılan modelleri listeledik.

    Çin, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobil satışları artıyor. 2023 yılında toplam 72.179 adet satılan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,5 seviyesine ulaştı.

    Satılan elektrikli otomobiller arasında, düşük vergi dilimine giren 160 kW altı otomobiller yüzde 72,4 pay ile çoğunlukta. Peki geçen yıl Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı? Gelin hep birlikte listeye bir göz atalım.

    2023'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil satışlarında Togg T10X'in 19.583 adetle lider olduğunu görmekteyiz. Tesla Model Y ise son aylarda gerileyen satışlarıyla ikinci sırada bulunuyor. Renault Megane E-Tech ve MG4'ün 3 bine yakın satışla başa baş bir mücadele verdiği pazarda Skywell de ET5 modeliyle beşinci sırada yer alıyor. Mercedes EQB'nin lüks model olarak ilk 10'a girmiş olması da dikkat çekici.

    2023'te en çok satılan elektrikli otomobiller ⚡
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X V2 19.583
    2. Tesla Model Y 12.150
    3. Renault Megane E-TECH 2.892
    4. MG4 2.842
    5. Skywell ET5 2.541
    6. Opel Corsa 1.777
    7. Renault ZOE 1.772
    8. Opel Mokka 1.757
    9. Dacia Spring 1.483
    10. Mercedes EQB 1.481
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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