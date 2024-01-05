Çin, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobil satışları artıyor. 2023 yılında toplam 72.179 adet satılan elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,5 seviyesine ulaştı.

Satılan elektrikli otomobiller arasında, düşük vergi dilimine giren 160 kW altı otomobiller yüzde 72,4 pay ile çoğunlukta. Peki geçen yıl Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı? Gelin hep birlikte listeye bir göz atalım.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil satışlarında Togg T10X'in 19.583 adetle lider olduğunu görmekteyiz. Tesla Model Y ise son aylarda gerileyen satışlarıyla ikinci sırada bulunuyor. Renault Megane E-Tech ve MG4'ün 3 bine yakın satışla başa baş bir mücadele verdiği pazarda Skywell de ET5 modeliyle beşinci sırada yer alıyor. Mercedes EQB'nin lüks model olarak ilk 10'a girmiş olması da dikkat çekici.

2023'te otomotiv pazarı 1.2 milyonu aşarak rekor kırdı 5 sa. önce eklendi

2023'te en çok satılan elektrikli otomobiller ⚡ Sıra Model Adet 1. Togg T10X V2 19.583 2. Tesla Model Y 12.150 3. Renault Megane E-TECH 2.892 4. MG4 2.842 5. Skywell ET5 2.541 6. Opel Corsa 1.777 7. Renault ZOE 1.772 8. Opel Mokka 1.757 9. Dacia Spring 1.483 10. Mercedes EQB 1.481

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2023'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller