Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2023'te otomotiv pazarı 1.2 milyonu aşarak rekor kırdı

    2023 yılında SUV gövde tipi yüzde 51'in üzerinde payla lider olurken, elektrikli otomobillerin de toplam satışlardaki payı yüzde 7,5 seviyesine yükseldi. İşte detaylar:

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına yönelik verileri paylaştı. Buna göre, hem aralık ayında hem de yılın tamamında tüm zamanların satış rekoru kırıldı.

    2023 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 1.232.635 adet oldu. Bu değer, hem geçen yılın hem de pazarın 10 yıllık ortalamasının çok üzerinde. Söz konusu dönemde otomobil satışları da yüzde 63,2 artışla 967.341 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 39,2 oranında artarak 265.294 adet oldu.

    2023'te otomotiv pazarı 1.2 milyonu aşarak rekor kırdı Tam Boyutta Gör

    Pazarda C segmenti otomobiller 542.432 adetle yüzde 56,1 pay alırken B segment otomobiller de 309.987 adetle yüzde 32 paya sahip oldu. Gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise SUV'ların yüzde 51,1 pay ile yılı lider kapattığı görülüyor. Sedan otomobiller ise 257.469 adetle yüzde 26,6 paya sahip.

    Elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,5

    Motor tipine göre benzinli otomobil satışları yüzde 66,8 pay ile lider konumda. Dizel otomobillerin satışlardaki payı yüzde 13,8'e kadar gerilerken, hibrit otomobiller yüzde 10,8 pay ile neredeyse dizellere yetişti. Elektrikli otomobil satışları ise 72.179 adetle yüzde 7,5 paya kadar çıktı. Elektrikli otomobil satışlarında vergi dilimi düşük olan 160 kW'ın altındaki modeller yüzde 72,4 pay ile çoğunluğu oluşturdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nsis error teknorot yorum lavabodan fokurdama sesi miyop geriler mi arabanın camı kapanmıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58
    Acer Aspire 3 A315-58
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız