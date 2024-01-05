2023'te otomotiv pazarı 1.2 milyonu aşarak rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına yönelik verileri paylaştı. Buna göre, hem aralık ayında hem de yılın tamamında tüm zamanların satış rekoru kırıldı.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak 1.232.635 adet oldu. Bu değer, hem geçen yılın hem de pazarın 10 yıllık ortalamasının çok üzerinde. Söz konusu dönemde otomobil satışları da yüzde 63,2 artışla 967.341 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 39,2 oranında artarak 265.294 adet oldu.

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Pazarda C segmenti otomobiller 542.432 adetle yüzde 56,1 pay alırken B segment otomobiller de 309.987 adetle yüzde 32 paya sahip oldu. Gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise SUV'ların yüzde 51,1 pay ile yılı lider kapattığı görülüyor. Sedan otomobiller ise 257.469 adetle yüzde 26,6 paya sahip.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,5

Motor tipine göre benzinli otomobil satışları yüzde 66,8 pay ile lider konumda. Dizel otomobillerin satışlardaki payı yüzde 13,8'e kadar gerilerken, hibrit otomobiller yüzde 10,8 pay ile neredeyse dizellere yetişti. Elektrikli otomobil satışları ise 72.179 adetle yüzde 7,5 paya kadar çıktı. Elektrikli otomobil satışlarında vergi dilimi düşük olan 160 kW'ın altındaki modeller yüzde 72,4 pay ile çoğunluğu oluşturdu.

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