2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası BYD oldu

- 2023 ilk çeyrek toplam satışlar
- 2023 ilk çeyrek tam elektrikli otomobil satışları
- 2023 ilk çeyrek en çok satılan otomobiller
- Yorumlar
Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 4.3 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışların 891 bin adedini tam elektrikli, 423 bin adedini ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor. Bu iki segmentin toplam satışlardaki payı yüzde 30 civarında.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|BYD
|484.545
|2.
|Volkswagen
|442.203
|3.
|Toyota
|344.643
|4.
|Changan
|229.764
|5.
|Honda
|218.861
|6.
|Geely
|201.355
|7.
|Wuling
|190.937
|8.
|BMW
|164.742
|9.
|Benz
|138.742
|10.
|Tesla
|137.429
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|BYD
|224.729
|2.
|Tesla
|137.429
|3.
|Aion
|80.308
|4.
|Wuling
|76.418
|5.
|Changan
|52.849
|6.
|Geely
|47.234
|7.
|Nio
|31.041
|8.
|Neta
|22.449
|9.
|BMW
|18.733
|10.
|Xpeng
|18.230
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|BYD Song Plus
|102.826
|2.
|Tesla Model Y
|94.647
|3.
|BYD Qin Plus
|79.239
|4.
|Volkswagen Lavida
|72.613
|5.
|Wuling Hongguang Mini
|69.842
|6.
|Nissan Sylphy
|69.807
|7.
|BYD Dolphin
|67.951
|8.
|BYD Yuan Plus
|62.528
|9.
|Volkswagen Sagitar
|52.919
|10.
|Changan CS75 Plus
|51.749
Tam elektrikli otomobil satışlarında da BYD'nin liderliği söz konusu. 224.729 adet satış yapan marka yüzde 25,22 paya sahip. Tesla ise 137.429 adet ve yüzde 15,42 payla ikinci sırada yer alıyor. Söz konusu dönemde en çok satılan model BYD Song Plus. Ardından Tesla Model Y ve BYD Qin Plus geliyor. İlk 10 sırada BYD'nin toplam dört modeli var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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