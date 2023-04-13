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    2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası BYD oldu

    Toplam satışlarda geçen yıla göre yüzde 13 düşüş olmasına rağmen satışlarını yüzde 71 artırmayı başaran BYD hem toplamda hem hibrit+elektriklide hem de tam elektrikli satışlarında lider konumda.
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    2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası BYD Tam Boyutta Gör
    Son dönemde elektrikli otomobil denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Çin'de otomotiv pazarının 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin verileri açıklandı. Buna göre, yılın ilk üç aylık döneminde Çin'de en çok otomobil satan marka BYD oldu.

    Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 4.3 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışların 891 bin adedini tam elektrikli, 423 bin adedini ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor. Bu iki segmentin toplam satışlardaki payı yüzde 30 civarında.

    2023 ilk çeyrek toplam satışlar
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 484.545
    2. Volkswagen 442.203
    3. Toyota 344.643
    4. Changan 229.764
    5. Honda 218.861
    6. Geely 201.355
    7. Wuling 190.937
    8. BMW 164.742
    9. Benz 138.742
    10. Tesla 137.429
    2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası BYD Tam Boyutta Gör
    Geçen yıla göre düşüş yaşanmasına karşın bazı markalar kendi adına ciddi yükseliş gösterdi. İlk sırada olan BYD, 484.545 adet satışla yüzde 11,35 pazar payına sahip. Volkswagen ise 442.203 adetle ikinci sırada yer alıyor. Toyota, Changan ve Honda ile ilk beş tamamlanıyor. Volkswagen yüzde 10,36, diğer üç marka ise yüzde 10'un altında pazar payına sahip.

    2023 ilk çeyrek tam elektrikli otomobil satışları
    Sıra Marka Adet
    1. BYD 224.729
    2. Tesla 137.429
    3. Aion 80.308
    4. Wuling 76.418
    5. Changan 52.849
    6. Geely 47.234
    7. Nio 31.041
    8. Neta 22.449
    9. BMW 18.733
    10. Xpeng 18.230
    2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası BYD Tam Boyutta Gör
    Genel olarak bakıldığında BYD ve Tesla hariç birçok markanın satışlarının geçen yıla göre düştüğü belirtiliyor. BYD ise satışlarını yüzde 71 gibi ciddi bir oranda artırmış durumda. Ayrıca Tesla da satışlarını yüzde 26 artırarak ilk kez üç aylık satışlarda ilk 10'da yer almayı başardı.

    2023 ilk çeyrek en çok satılan otomobiller
    Sıra Model Adet
    1. BYD Song Plus 102.826
    2. Tesla Model Y 94.647
    3. BYD Qin Plus 79.239
    4. Volkswagen Lavida 72.613
    5. Wuling Hongguang Mini 69.842
    6. Nissan Sylphy 69.807
    7. BYD Dolphin 67.951
    8. BYD Yuan Plus 62.528
    9. Volkswagen Sagitar 52.919
    10. Changan CS75 Plus 51.749

    Tam elektrikli otomobil satışlarında da BYD'nin liderliği söz konusu. 224.729 adet satış yapan marka yüzde 25,22 paya sahip. Tesla ise 137.429 adet ve yüzde 15,42 payla ikinci sırada yer alıyor. Söz konusu dönemde en çok satılan model BYD Song Plus. Ardından Tesla Model Y ve BYD Qin Plus geliyor. İlk 10 sırada BYD'nin toplam dört modeli var.

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