Volkswagen, 286 beygirlik yeni elektrik motorunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara yönelik milyarlarca euro yatırım yapan Volkswagen, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Alman üreticinin son yeniliği, APP550 adı verilen yeni elektrik motoru oldu.

Daha yüksek performans ve verimliliği bir arada sunmak için geliştirilen APP550, bu yılın son çeyreğinden itibaren elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanacak. ID modellerinin temelini oluşturan MEB platformu için geliştirilen yeni e-motor, arka tekerleklere 210 kW (286 PS) güç ve 550 Nm civarında maksimum tork sağlayacak.

Volkswagen, yeni motorda önemli ölçüde artırılan maksimum tork değerinin hem 0'dan hızlanmalarda hem de yüksek hızlarda üstün bir güç gelişimi sağladığını ifade ediyor. Bu da şirketin belirttiğine göre elektrikli otomobillerde hem güç hem de menzil açısından iyileşme sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Alman üretici, bu performansı elde edebilmek için daha yüksek etkili sarım sayısına ve daha büyük bir tel kesitine sahip gelişmiş bir stator kullanmış. Ayrıca rotor, daha güçlü bir sabit mıknatısla kombine edilmiş. Tahrik sistemi de genel olarak üretilen yüksek torka dayanabilecek şekilde güçlendirilmiş.

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Volkswagen mühendisleri sadece performansa değil verimliliğe de odaklanmış. Bu kapsamda, ısı yönetim sistemi de dahil olmak üzere güç aktarma sistemindeki pek çok bileşen optimize edilmiş. Yeni sistemde, elektrikli yağ pompasına gereksinim duymadan çalışan enerji tasarruflu bir soğutma sistemi kullanılmış.

Tam Boyutta Gör Bunun yerine sistemin şanzımanın dişli çarkları ve yağ beslemesi ve dağıtımı için özel olarak oluşturulmuş bileşenler vasıtasıyla kendini bağımsız olarak soğutabildiği belirtiliyor. Isınan yağ, aracın soğutma sıvısı devresi tarafından soğutuluyor. Volkswagen ayrıca statorun dışının da bir su soğutucu ile donatıldığını belirtiyor.

APP550 adı verilen sistem Almanya'daki Kassel fabrikasında üretilecek. Bu motorun ilk olarak Nisan ayı içerisinde tanıtılacak Volkswagen ID.7'de kullanılması bekleniyor.

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Volkswagen, 286 beygirlik yeni elektrik motorunu tanıttı