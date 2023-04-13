Volkswagen, 286 beygirlik yeni elektrik motorunu tanıttı

Daha yüksek performans ve verimliliği bir arada sunmak için geliştirilen APP550, bu yılın son çeyreğinden itibaren elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanacak. ID modellerinin temelini oluşturan MEB platformu için geliştirilen yeni e-motor, arka tekerleklere 210 kW (286 PS) güç ve 550 Nm civarında maksimum tork sağlayacak.
Volkswagen, yeni motorda önemli ölçüde artırılan maksimum tork değerinin hem 0'dan hızlanmalarda hem de yüksek hızlarda üstün bir güç gelişimi sağladığını ifade ediyor. Bu da şirketin belirttiğine göre elektrikli otomobillerde hem güç hem de menzil açısından iyileşme sağlayacak.
Volkswagen mühendisleri sadece performansa değil verimliliğe de odaklanmış. Bu kapsamda, ısı yönetim sistemi de dahil olmak üzere güç aktarma sistemindeki pek çok bileşen optimize edilmiş. Yeni sistemde, elektrikli yağ pompasına gereksinim duymadan çalışan enerji tasarruflu bir soğutma sistemi kullanılmış.
APP550 adı verilen sistem Almanya'daki Kassel fabrikasında üretilecek. Bu motorun ilk olarak Nisan ayı içerisinde tanıtılacak Volkswagen ID.7'de kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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