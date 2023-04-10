2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki SUV rekabeti ne durumda?

Seçimin de etkisiyle ilk çeyrekte hem binek hem de hafif ticari araç satışlarında rekor bir dönem yaşandı. Peki ilk üç aylık dönemde Türkiye'de en çok satılan SUV/crossover modeller hangileri oldu?