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    2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki SUV rekabeti ne durumda?

    Seçimin de etkisiyle ilk çeyrekte hem binek hem de hafif ticari araç satışlarında rekor bir dönem yaşandı. Peki ilk üç aylık dönemde Türkiye'de en çok satılan SUV/crossover modeller hangileri oldu?
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    2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki SUV rekabeti ne durumda? Tam Boyutta Gör
    ODMD'nin verilerine göre, SUV/crossover pazarında 2023'ün ilk çeyreğinde de Fiat Egea Cross'un liderliği sürüyor. Mart ayında 3.679 adet satan model, ilk üç ayda toplam 9.415 adetlik satış rakamına ulaşmış. Onun hemen arkasında ise 7.379 adetle yeni neslinin Bursa'da üretileceği açıklanan Dacia Duster bulunuyor.

    Yakında yeni nesli tanıtılacak olan Peugeot 3008 ise Mart ayında atak yaparak adını ilk üçe yazdırmayı başarmış. Geçen ay 2.797 adet satışla ikinci sırada yer alan modelin ilk çeyrekteki toplam skoru 5.367 adet olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesilde tam elektrikli ve yeni hibrit versiyonlarını göreceğimiz 3008'in eli daha güçlü olacaktır.

    2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki SUV rekabeti ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Opel'in B-SUV segmentindeki temsilcisi Mokka da geçen ay elde ettiği 2.012 adetlik satışla üst sıralarda yer almayı başarıyor. Ancak toplamdaki 2.433 adetlik performans Mokka'yı ilk çeyrek sıralamasında dokuzuncu sıraya kadar itiyor. İşte 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan SUV/crossover modeller ve başlangıç fiyatları:

    Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 🚗
    Sıra Model Adet Başlangıç Fiyatı
    1. Fiat Egea Cross 9.415 515.900 TL
    2. Dacia Duster 7.379 641.900 TL
    3. Peugeot 3008 5.367 1.172.000 TL
    4. Volkswagen T-Roc 4.084 982.000 TL
    5. Hyundai Bayon 3.709 627.000 TL
    6. Peugeot 2008 3.338 885.000 TL
    7. Dacia Sandero Stepway 3.240 553.000 TL
    8. Skoda Kamiq 2.458 824.900 TL
    9. Opel Mokka 2.433 973.900 TL
    10. Opel Crossland 1.775 738.900 TL

    En çok satan SUV sıralamasında VW Tiguan 11'inci, Citroen C5 Aircross 13'üncü, Toyota Corolla Cross 14'üncü, Nissan Qashqai 16'ıncı ve Hyundai Tucson 17'inci sırada yer alıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 5 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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