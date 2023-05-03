2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

İkinci sırada ise Fransız üretici Renault geliyor. Dört aylık dönemde 27.450 adet satış yapan markanın satışları geçen yıla göre sadece yüzde 3 civarında artmış. Ayrıca, ilk üçte yer almasa da Peugeot'nun satışlarını geçen yıla göre yüzde 188 oranında artırmış olması da dikkat çekici.
İlk 10'da yer alan markalar arasında sadece Toyota'nın satışları gerilemiş. Son sırada yer alan Japon marka, 9.387 adet otomobil satarak geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde daralma yaşamış.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Fiat
|45.841
|2.
|Renault
|27.450
|3.
|Volkswagen
|18.786
|4.
|Peugeot
|18.226
|5.
|Hyundai
|16.713
|6.
|Dacia
|15.986
|7.
|Opel
|14.808
|8.
|Skoda
|12.791
|9.
|Citroen
|9.731
|10.
|Toyota
|9.387
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Fiat Egea Sedan
|32.363
|2.
|Renault Clio HB
|19.244
|3.
|Fiat Egea Cross
|12.633
|4.
|Dacia Duster
|10.378
|5.
|Hyundai i20
|8.426
|6.
|Peugeot 3008
|7.204
|7.
|Opel Corsa
|5.651
|8.
|Toyota Corolla
|5.481
|9.
|Volkswagen T-Roc
|5.356
|10.
|Peugeot 2008
|4.715
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah