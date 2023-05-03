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    2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Verilere göre otomobil satışları hem Ocak-Nisan dönemi hem de Nisan ayı özelinde rekor kırdı. Arz sıkıntısı olmasaydı satışlar daha da artabilirdi. Bunda şüphesiz ki önümüzdeki seçimin etkisi büyük.
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    2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör
    Peki 2023 yılında şimdiye dek en çok hangi otomobiller satıldı? Paylaşılan verilere göre, Ocak-Nisan dönemindeki otomobil satışlarında Fiat'ın liderliği söz konusu. Egea sayesinde toplam 45.841 adet satış yapan marka, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 150'nin üzerinde artırmış durumda.

    İkinci sırada ise Fransız üretici Renault geliyor. Dört aylık dönemde 27.450 adet satış yapan markanın satışları geçen yıla göre sadece yüzde 3 civarında artmış. Ayrıca, ilk üçte yer almasa da Peugeot'nun satışlarını geçen yıla göre yüzde 188 oranında artırmış olması da dikkat çekici.

    İlk 10'da yer alan markalar arasında sadece Toyota'nın satışları gerilemiş. Son sırada yer alan Japon marka, 9.387 adet otomobil satarak geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde daralma yaşamış.

    2023'ün ilk dört ayında en çok otomobil satan markalar
    Sıra Marka Adet
    1. Fiat 45.841
    2. Renault 27.450
    3. Volkswagen 18.786
    4. Peugeot 18.226
    5. Hyundai 16.713
    6. Dacia 15.986
    7. Opel 14.808
    8. Skoda 12.791
    9. Citroen 9.731
    10. Toyota 9.387

    Model bazında ise Fiat Egea Sedan'ı ilk sırada görmek bizleri şaşırtmıyor. Verilere baktığımızda, Fiat'ın otomobil satışlarının neredeyse tamamı Egea'dan oluşuyor. Öyle ki Egea Cross da üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. İkili ayıran isim ise 19.244 adetle Clio HB oluyor.

    2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller
    Sıra Model Adet
    1. Fiat Egea Sedan 32.363
    2. Renault Clio HB 19.244
    3. Fiat Egea Cross 12.633
    4. Dacia Duster 10.378
    5. Hyundai i20 8.426
    6. Peugeot 3008 7.204
    7. Opel Corsa 5.651
    8. Toyota Corolla 5.481
    9. Volkswagen T-Roc 5.356
    10. Peugeot 2008 4.715
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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    tereson mu driclor mu yakışıklıyım ama sevgilim yok etek traşı sonrası kaşıntı nasıl geçer belediyeden duba izni en iyi silgi

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