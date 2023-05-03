Model bazında ise Fiat Egea Sedan'ı ilk sırada görmek bizleri şaşırtmıyor. Verilere baktığımızda, Fiat'ın otomobil satışlarının neredeyse tamamı Egea'dan oluşuyor. Öyle ki Egea Cross da üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. İkili ayıran isim ise 19.244 adetle Clio HB oluyor.

2023'ün ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller