2023'ün ilk yarısında Türkiye'nin otomobil üretimi %21 arttı

OSD'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 462 bin 401 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 765 bin 282 adedi buldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 23 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 15 artarak 17,7 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk 6 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 505 bin 926 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı.

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Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 10 bin 195 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk 6 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 6 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 17,7 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 16 artarak 16,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 17 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

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