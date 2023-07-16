Tesla Cybertruck üretimi başladı: İlk seri üretim versiyonu banttan indi

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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sosyal medya hesabında Cybertruck'ın üretimine başladığını duyurdu. Şirket, Texas'taki Gigafactory'de montajı yapılan ilk elektrikli pick-up'ın fotoğrafını yayınlayarak "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklamasını yaptı.

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Tesla, Cybertruck'ın tam ölçekli seri üretimine bu yılın sonunda başlamayı planlıyor. Gövdesi ağır hizmet tipi paslanmaz çelikten yapılan elektrikli pick-up aynı zamanda zırhlı camlara sahip. Şirketin patronu Elon Musk'a göre aracın gövdesi 9 mm'lik bir mermiye dayanabilecek kadar güçlü.

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Üretim programı birçok kez ertelendi

Tesla Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı. Aracın 2021 yılında seri üretime girmesi planlanıyordu ancak bu 2022 yılına ertelendi. Şirket 2022'nin Ocak ayında üretimi tekrar 2023'e öteledi. Musk bu gecikmeyi, aracı potansiyel müşteriler için daha cazip hale getirmek için yapılacak değişikliklere bağladı. Ayrıca şirketin tedarik zincirindeki aksaklıklardan etkilendiğini de belirtti.

Cybertruck'ta otopilot, otomatik park etme ve dört tekerlekten çekiş özellikleri standart olarak yer alıyor. Araç tek, çift ve üç motorlu olmak üzere üç farklı versiyonda sunulacak. Bu modeller batarya kapasitelerine göre 400, 500 ve 800 kilometre civarında menzil sağlayacak. Aracın üst versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşabiliyor.

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Tesla ilk Cybertruck'ı üretti: İlk üretim versiyonu banttan indi