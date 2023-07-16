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    Tesla Cybertruck üretimi başladı: İlk seri üretim versiyonu banttan indi

    Üretimi adeta yılan hikayesine dönen Tesla Cybertruck için önemli bir kilometre taşına ulaşıldı. Tesla ilk elektrikli pick-up modelinin Texas'taki Gigafactory'de banttan indiğini duyurdu.
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    Tesla ilk Cybertruck'ı üretti: İlk üretim versiyonu banttan indi Tam Boyutta Gör

    Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sosyal medya hesabında Cybertruck'ın üretimine başladığını duyurdu. Şirket, Texas'taki Gigafactory'de montajı yapılan ilk elektrikli pick-up'ın fotoğrafını yayınlayarak "İlk Cybertruck, Giga Texas'ta üretildi!" açıklamasını yaptı.

    Tesla, Cybertruck'ın tam ölçekli seri üretimine bu yılın sonunda başlamayı planlıyor. Gövdesi ağır hizmet tipi paslanmaz çelikten yapılan elektrikli pick-up aynı zamanda zırhlı camlara sahip. Şirketin patronu Elon Musk'a göre aracın gövdesi 9 mm'lik bir mermiye dayanabilecek kadar güçlü.

    Tesla ilk Cybertruck'ı üretti: İlk üretim versiyonu banttan indi Tam Boyutta Gör

    Üretim programı birçok kez ertelendi

    Tesla Cybertruck ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı. Aracın 2021 yılında seri üretime girmesi planlanıyordu ancak bu 2022 yılına ertelendi. Şirket 2022'nin Ocak ayında üretimi tekrar 2023'e öteledi. Musk bu gecikmeyi, aracı potansiyel müşteriler için daha cazip hale getirmek için yapılacak değişikliklere bağladı. Ayrıca şirketin tedarik zincirindeki aksaklıklardan etkilendiğini de belirtti.

    Cybertruck'ta otopilot, otomatik park etme ve dört tekerlekten çekiş özellikleri standart olarak yer alıyor. Araç tek, çift ve üç motorlu olmak üzere üç farklı versiyonda sunulacak. Bu modeller batarya kapasitelerine göre 400, 500 ve 800 kilometre civarında menzil sağlayacak. Aracın üst versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşabiliyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    8 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    Tesla, gigafactory ve
    5 etiket daha cybertruck texas elektrikli pick-up Teknoloji Haberleri Yaşam
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