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    Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Altyapı kısmında yeni Ford Ranger'ı temel alan ikinci nesil Volkswagen Amarok, iç ve dış tasarımıyla farkını ortaya koyuyor. Peki yeni Amarok Türkiye'de kaç para? İşte detaylar:
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    2023 Volkswagen Amarok Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın ortasında tanıtılan yeni Volkswagen Amarok'un Türkiye fiyatı bugün yapılan lansman ile açıklandı. Farklı donanım seçenekleri ve motorlarla satılacak olan 2023 Volkswagen Amarok fiyatı lansmana özel 1.200.000 TL'den başlıyor. Lansmana özel tüm versiyonlarda 100 bin TL indirim yapılmış.

    Yeni Volkswagen Amarok fiyat listesi 💸
    Versiyon 2.0 TDI 3.0 TDI
    Life 1.200.000 TL -
    Style 1.275.000 TL 1.350.000 TL
    Style Plus 1.350.000 TL -
    PanAmericana - 1.425.000 TL
    Aventura - 1.500.000 TL

    Yeni Volkswagen Amarok, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen Amarok, Türkiye'de Life, Style, Style Plus, PanAmericana ve Aventura olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılacak. Motor tarafında ise 2.0 TDI ve 3.0 TDI olmak üzere iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Life ve Style Plus donanımları sadece 2.0 TDI ile tercih edilebilirken PanAmericana ve Aventura ise yalnızca 3.0 TDI ile satın alınabiliyor. Style ise her iki seçenekte de mevcut.

    Yenilenen Amarok'un Euro6d uyumlu dizel motorlarının detaylarına baktığımızda ise ilk seçeneğin (1996cc) 3750 d/d'da 205 PS azami güç ve 1750-2000 d/d aralığında 500 Nm maksimum tork ürettiğini görmekteyiz. Amarok'un bu motorla 0-100 km/s hızlanma süresi 10,5 saniye sürüyor.

    Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    3.0 TDI ise ilkinden farklı olarak altı silindire sahip. 3250 d/d'da 240 PS azami güç üretebilen motor 1750 - 2250 d/d aralığında 600 Nm maksimum tork sunuyor. Bu motorla birlikte yeni Volkswagen Amarok'un 0-100 km/s hızlanma süresi 8,8 saniyeye kadar düşüyor.

    Tüm versiyonlarda 10 vitesli otomatik şanzıman ve 4Motion dört çeker sistem standart. Şunu da belirtmek gerekir ki yeni Amarok, seçilebilir ve sürekli olmak üzere iki farklı dört çeker sistemle tanıtılmıştı. Türkiye'ye gelen versiyonun seçilebilir (2H-4A-4H-4L) versiyon olduğunu söylemeden geçmeyelim.

    Yeni Volkswagen Amarok donanımları

    Yeni Amarok'un giriş seviyesindeki Life donanımında 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED farlar ve LED sis farları, bagaj havuzu, 8 yöne ayarlanabilir ön koltuklar, kumaş koltuk döşemeleri, 10,1 inç bilgi-eğlence sistemi, 8 inç dijital gösterge paneli, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, elektromekanik park freni, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı ile şehir içi acil frenleme özellikli Front Assist gibi öne çıkan özellikler karşımıza çıkıyor.

    Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Style seviyesinde ise Life'a ek olarak 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, "IQ.Light" LED Matrix farlar, bolca krom detay, Artvelour koltuk döşemeleri, ön koltuk ısıtma, ön cam ısıtma, 12 inç bilgi-eğlence sistemi, Klimatronik klima, 12.3 inç dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile kör nokta uyarı sistemi ve şerit değiştirme asistanı Side Assist gibi daha gelişmiş özellikler mevcut.

    Style Plus donanımı Türkiye'ye özel sunuluyor. Bu versiyon için 2.0 TDI motor ile Aventura'daki özellikleri bir araya getiriyor diyebiliriz. Style'a ek olarak 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, gövde altı koruması, daha fazla deri trim, ısıtmalı direksiyon, 12 inç bilgi-eğlence sistemi ve navigasyon, ambiyans aydınlatma, otomatik park assist ve kendi kendine park sistemi ile 360 derece kamera, bu seviyenin öne çıkan donanımları arasında.

    Yeni Amarok ile ilgili diğer detaylar

    İkinci nesil Amarok'un aks mesafesi selefine göre 175 mm artışla 3270 mm'ye ulaşmış. Alman üretici bu sayede özellikle çift kabin düzeninde arka yolcular için daha fazla alan yarattığının altını çiziyor. Bunun yanı sıra toplam uzunluk da 96 mm artışla 5350 mm'ye ulaşmış. Yeni Amarok'un genişliği 1910 mm (+34 mm) ve yüksekliği de 1888 mm (+10 mm) olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tercih edilen jant ve lastik kombinasyonuna bağlı olarak artan yükseklik 2023 Volkswagen Amarok'u arazide daha yetenekli hale getiren tek özellik değil. Bunun yanı sıra lastiklerin ardındaki ön-arka çıkıntılar da yeni nesilde kısalmış. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 29 ve 21 derece olarak açıklanan pickup'ın sudan geçme yüksekliği de 500 mm'den 800 mm'ye kadar çıkmış.

    2023 Volkswagen Amarok, kaputun altında tercih edilen motora göre 3500 kg'a kadar çekme kapasitesine ve 1160 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Yenilenen pickup'ın tavanı da 350 kg statik yük taşıyabiliyor.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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