Yeni 2023 Volkswagen Amarok tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Yeni nesil 2023 Volkswagen Amarok, uzun bir teaser kampanyasının ardından bugün tamamen ortaya çıktı. Altyapı olarak (merdiven kasalı şasi) Ford Ranger'ın ikizi olan model, kendine has tasarımıyla farkını ortaya koyuyor. Yenilenen pickup, Amarok, Life, Style, arazi odaklı PanAmericana ve lüks odaklı Aventura donanım seviyeleriyle satılacak.

2023 Volkswagen Amarok, özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Volkswagen Amarok, genel hatlarıyla oldukça kaslı bir görünüm sunuyor. Ön bölümde 'X' şekli oluşturan bir tasarım karşımıza çıkarken gündüz LED'leriyle çevrili standart matrix LED farlar da doğrudan göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Yenilenen pickup'ın arka bölümünde de dikey yerleşimli stoplar ve büyük bir Amarok yazısı dikkat çekiyor.

İkinci nesil Amarok'un aks mesafesi selefine göre 175 mm artışla 3270 mm'ye ulaşmış. Alman üretici bu sayede özellikle çift kabin düzeninde arka yolcular için daha fazla alan yarattığının altını çiziyor. Bunun yanı sıra toplam uzunluk da 96 mm artışla 5350 mm'ye ulaşmış. Yeni Amarok'un genişliği 1910 mm (+34 mm) ve yüksekliği de 1888 mm (+10 mm) olarak karşımıza çıkıyor.

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Tercih edilen jant ve lastik kombinasyonuna bağlı olarak artan yükseklik 2023 Volkswagen Amarok'u arazide daha yetenekli hale getiren tek özellik değil. Bunun yanı sıra lastiklerin ardındaki ön-arka çıkıntılar da yeni nesilde kısalmış. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 29 ve 21 derece olarak açıklanan pickup'ın sudan geçme yüksekliği de 500 mm'den 800 mm'ye kadar çıkmış.

2023 Volkswagen Amarok, kaputun altında tercih edilen motora göre 3500 kg'a kadar çekme kapasitesine ve 1160 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Yenilenen pickup'ın tavanı da 350 kg statik yük taşıyabiliyor. Bu da Alman üreticinin dört kişilik tavan çadırını opsiyon listesine eklemesini sağlamış. Bunun dışında SUV görünümü sunan hardtop kasa kapağı, koruma demiri ve şnorkel gibi pek çok aksesuar da opsiyon listesinde.

Yeni Amarok'un iç mekanı da baştan aşağıya yenilendi. Düzen olarak Ranger'ı anımsatan alanda merkezdeki dikey ekranın boyutu donanım seviyesine göre 10 inç ile 12 inç arasında değişiyor. Sistem Ford'un SYNC4 işletim sistemiyle kontrol ediliyor ancak Amarok'a özel grafikler sunuluyor. Bunun dışında deri direksiyon simidi, dijital gösterge (8 veya 12 inç) grafikleri, orta konsoldaki düğmeler ve vites topuzuyla Ford logolu ikizinden ayrılan modelde elektronik park freni ve üst donanım seviyelerinde Harman Kardon ses sistemi ve 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar bulunuyor.

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2023 Volkswagen Amarok motor seçenekleri

Yeni Amarok'un kaputu altında benzinli ve dizel motor seçenekleri yer alıyor. Afrika pazarında 148 hp güç üreten 2.0 litre TDI dizel motorla açılış yapan pickup, diğer pazarlarda aynı motordan 168 hp güç alacak. Daha pahalı olan bi-turbo dört silindirli dizel motorlar ise 201 hp veya 207 hp güç sunacak.

Dizel modellerin en tepesinde ise 238 hp veya 247 hp güç sunan 3.0 litre V6 motor yer alacak. Benzinli motorların tercih edildiği pazarlarda ayrıca 298 hp güç üreten 2.3 litre turbo benzinli motor da göreceğiz. 207 hp ve üzerindeki motorlarda 10 ileri otomatik şanzıman standart olacak. Diğerlerinde ise seçenekler 5 veya 6 ileri manuel ile 6 ileri otomatik arasında değişecek.

Müşteriler yeni Amarok'ta iki farklı 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi bulacak. Söz konusu sistem tercihe göre seçilebilir veya sürekli dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek. Bazı pazarlarda Amarok'un daha ucuz, arkadan itişli versiyonları da satılacak.

Yeni nesil Amarok'un üretimine Eylül ayında Ford'un Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında başlanması planlanıyor. Volkswagen, Güney Amerika bölgeleri için ilk nesil modelin Arjantin'deki üretimini de sürdürecek. Yeni nesil Amarok'un Nisan 2023'te Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

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