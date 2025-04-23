Volkswagen, Çin'e özel üç yeni elektrikli konseptini sergiledi

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Tam Boyutta Gör Çin'de son dönemde yerel otomobil üretcilerine karşı zorlanan Volkswagen, 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda üç yeni elektrikli konsept modelini sergileyerek kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Alman üreticinin sergilediği ID. Aura, ID. Evo ve ID. Era modelleri Çin pazarına özel olarak geliştirildi.

Volkswagen, 20 yeni enerjili araç (NEV) dahil olmak üzere Çin'de 30'dan fazla yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar arasında, tamamen elektrikli veya menzil uzatıcılı güç aktarma organlarına sahip ID konsept otomobillerinin üretim versiyonları yer alacak. Ayrıca, gelişmiş otonom sürüş için yapay zeka tabanlı sistemlerle donatılacaklar.

Volkswagen, konsept modellerin arkasındaki tasarım ve teknolojinin, pazara özgü özellikler sunma amacıyla Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandığını vurguladı. Stil açısından yeni konseptler, geçen yıl tanıtılan ID. Code SUV'nin devamı niteliğinde.

Volkswagen ID. Aura

Tam Boyutta Gör Modellerden ilki olan ID. Aura sedan, FAW-Volkswagen ortak girişimi tarafından geliştirildi. Bu model, tamamen elektrikli ve özellikle Çin pazarı için geliştirilen Kompakt Ana Platform (CMP) üzerinde oturuyor.

ID. Aura, bölgede halihazırda satışta olan ID.7 Next veya ID.7 Vizzion ile hiçbir benzerlik taşımıyor. Bunun yerine, daha keskin ve sert bir tasarıma sahip. İçeride, yapay zeka destekli bir asitanın yanı sıra bilgi-eğlence sistemi için son teknoloji, akıllı telefon benzeri bir arayüz vadediyor.

Volkswagen ID. Evo

Tam Boyutta Gör Bir sonraki konsept, Volkswagen Anhui ortak girişiminin geliştirdiği ID. Evo SUV. "Genç, yaşam tarzına önem veren alıcılar" için tasarlanan otomobil, iki parçalı şerit şeklindeki şeklindeki agresif farlarıyla sportif görünümde bir otomobil. ID. Evo, tamamen elektrikle çalışan 800 voltluk bir mimari üzerine inşa edilecek.

Volkswagen ID. Era

Tam Boyutta Gör Son olarak, SAIC Volkswagen ortak girişiminden ID. Era ürün gamını tamamlıyor. Geniş üç sıralı bir SUV olarak tanımlanan ID. Era, menzil uzatıcılı bir güç aktarma organına sahip olacak. Köşeli ve kutu benzeri tasarımıyla dikkat çeken otomobil, 1000 km'nin üstünde bir menzil sunacak. Bu menzilin 300 km'si bataryalardan, 700 km'si içten yanmalı motorla sağlanacak.

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Volkswagen Çin Teknoloji Merkezi CEO'su Thomas Ulbrich, hedefin üretim modellerini 34 ay içinde geliştirmek olduğunu belirtti. Şirketin yeni modelleriyle Çinli rakiplerine karşı nasıl bir başarı elde edeceği merak konusu olacak.

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Volkswagen, Çin'e özel üç yeni elektrikli konseptini sergiledi