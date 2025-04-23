Volkswagen, Çin'e özel üç yeni elektrikli konseptini sergiledi

Volkswagen, 20 yeni enerjili araç (NEV) dahil olmak üzere Çin'de 30'dan fazla yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlar arasında, tamamen elektrikli veya menzil uzatıcılı güç aktarma organlarına sahip ID konsept otomobillerinin üretim versiyonları yer alacak. Ayrıca, gelişmiş otonom sürüş için yapay zeka tabanlı sistemlerle donatılacaklar.
Volkswagen, konsept modellerin arkasındaki tasarım ve teknolojinin, pazara özgü özellikler sunma amacıyla Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlandığını vurguladı. Stil açısından yeni konseptler, geçen yıl tanıtılan ID. Code SUV'nin devamı niteliğinde.
Volkswagen ID. Aura
ID. Aura, bölgede halihazırda satışta olan ID.7 Next veya ID.7 Vizzion ile hiçbir benzerlik taşımıyor. Bunun yerine, daha keskin ve sert bir tasarıma sahip. İçeride, yapay zeka destekli bir asitanın yanı sıra bilgi-eğlence sistemi için son teknoloji, akıllı telefon benzeri bir arayüz vadediyor.
Volkswagen ID. Evo
Volkswagen ID. Era
Volkswagen Çin Teknoloji Merkezi CEO'su Thomas Ulbrich, hedefin üretim modellerini 34 ay içinde geliştirmek olduğunu belirtti. Şirketin yeni modelleriyle Çinli rakiplerine karşı nasıl bir başarı elde edeceği merak konusu olacak.
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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