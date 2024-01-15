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    SK On, elektrikli araçlara yönelik LFP bataryalar için düğmeye bastı

    Batarya teknolojileri an itibariyle hiç olmadığı kadar önemli durumda. Bunun farkında olan Güney Koreli SK On, elektrikli araçlar için LFP bataryaların seri üretimine başlamayı hedefliyor.
    SK On, elektrikli araçlar için LFP batarya üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    SK On'un İdari İşler Müdürü Choi Young-chan, şirketin Çinli rakipleri tarafından benimsenen stratejiye uygun bir hareketle LFP batarya planını açıkladı. Güney Koreli SK On, 2026 gibi erken bir tarihte lityum demir fosfat (LFP) pillerin seri üretimine başlamaya hazırlanıyor ve daha uygun maliyetli bir batarya sunmak için büyük geleneksel otomobil üreticileriyle işbirliği yapmayı hedefliyor.

    Otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmek için maliyetleri düşürmek ve kobalt gibi malzemelerle ilgili tedarik zinciri endişelerinden kaçınmak amacıyla LFP gibi farklı batarya türlerini kullanmayı planlıyor. SK On ise halihazırda LFP bataryalarda üretim noktasına gelmiş durumda. Choi’ye göre otomobil üreticilerle anlaşılması halinde LFP bataryalarda seri üretimi 2026’da başlamak mümkün.

    "Çinli üreticilerle rekabet etmek zor"

    SK On, hangi firmalar ile görüştüklerini açıklamadı ancak Ford, Volkswagen ve Hyundai gibi büyük otomobil üreticilerine elektrikli araç bataryaları tedarik etmekle aktif olarak ilgileniyorlar. Choi, şirketin Avrupa veya Çin'de LFP bataryaları üretme olasılığını araştırdığını ve Çin LFP'leri ile maliyet konusunda rekabet etmenin zorluğunu kabul ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, odak noktası yalnızca fiyattan ziyade enerji yoğunluğu, şarj süresi ve verimlilik olmaya devam ediyor.

    SK On, elektrikli araçlar için LFP batarya üretimine başlayacak Tam Boyutta Gör
    CATL ve BYD dahil olmak üzere Çinli batarya üreticileri, kendi iç pazarlarındaki güçlü talepten faydalanarak küresel LFP üretimine hakim durumdalar. Çinli üreticilerin LFP bataryaları nikel bazlı muadillerinden yaklaşık %20 daha ucuz olmakla birlikte, nikel bazlı alternatiflere kıyasla menzili biraz daha düşük olsa da elektrikli araçlar için ekonomik bir seçenek sunmakta.

    SK On’un Güney Koreli rakipleri olan LG Energy Solution ve Samsung SDI da 2026 yılında LFP ürünlerinin seri üretimini hedefliyor. SK On'un ABD, Güney Kore, Macaristan ve Çin'de üretim tesisleri bulunuyor. Ancak firma tedarik maliyetleri nedeniyle ABD’de LFP batarya üretimine sıcak bakmıyor. İlk hedef ise Avrupa.

    SK On, LFP batarya üretiminde ilerlerken, firma aynı zamanda prizmatik ve silindirik tip elektrikli araç bataryaları da geliştiriyor. SK On Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Chey Jae-won ayrı bir açıklamada, SK On'un Tesla ve diğerleri tarafından kullanılan silindirik pillerin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/01/15/sk-on-aims-for-mass-production-of-lfp-batteries-by-2026-targeting-ev-market/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/sk-may-start-mass-producing-lfp-batteries-automakers-2026-executive-2024-01-11/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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