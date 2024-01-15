SK On, elektrikli araçlara yönelik LFP bataryalar için düğmeye bastı

Otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmek için maliyetleri düşürmek ve kobalt gibi malzemelerle ilgili tedarik zinciri endişelerinden kaçınmak amacıyla LFP gibi farklı batarya türlerini kullanmayı planlıyor. SK On ise halihazırda LFP bataryalarda üretim noktasına gelmiş durumda. Choi’ye göre otomobil üreticilerle anlaşılması halinde LFP bataryalarda seri üretimi 2026’da başlamak mümkün.
"Çinli üreticilerle rekabet etmek zor"
SK On, hangi firmalar ile görüştüklerini açıklamadı ancak Ford, Volkswagen ve Hyundai gibi büyük otomobil üreticilerine elektrikli araç bataryaları tedarik etmekle aktif olarak ilgileniyorlar. Choi, şirketin Avrupa veya Çin'de LFP bataryaları üretme olasılığını araştırdığını ve Çin LFP'leri ile maliyet konusunda rekabet etmenin zorluğunu kabul ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, odak noktası yalnızca fiyattan ziyade enerji yoğunluğu, şarj süresi ve verimlilik olmaya devam ediyor.
SK On’un Güney Koreli rakipleri olan LG Energy Solution ve Samsung SDI da 2026 yılında LFP ürünlerinin seri üretimini hedefliyor. SK On'un ABD, Güney Kore, Macaristan ve Çin'de üretim tesisleri bulunuyor. Ancak firma tedarik maliyetleri nedeniyle ABD’de LFP batarya üretimine sıcak bakmıyor. İlk hedef ise Avrupa.
SK On, LFP batarya üretiminde ilerlerken, firma aynı zamanda prizmatik ve silindirik tip elektrikli araç bataryaları da geliştiriyor. SK On Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Chey Jae-won ayrı bir açıklamada, SK On'un Tesla ve diğerleri tarafından kullanılan silindirik pillerin geliştirilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/01/15/sk-on-aims-for-mass-production-of-lfp-batteries-by-2026-targeting-ev-market/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/sk-may-start-mass-producing-lfp-batteries-automakers-2026-executive-2024-01-11/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.