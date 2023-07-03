Yeni BMW X3, şarj edilebilir hibrit versiyonuyla Güney Afrika'da üretilecek

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW, ürün gamını gençleştirmeye devam ediyor. Şimdi sıra 2017'den beri yollarda olan G01 nesil BMW X3'e geldi. Şirketten yapılan açıklamada yeni nesil BMW X3'ün önümüzdeki yıl tanıtılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre yeni nesil BMW X3, PHEV yani şarj edilebilir hibrit SUV olarak Güney Afrika'da üretilerek diğer pazarlara ihraç edilecek. Detaylar henüz belli değil ancak çekilen görüntülere göre mevcut kasaya kıyasla benzer bir silüet ve daha büyük boyutlar göreceğimizi söyleyebiliriz. Önde daha kızgın bakışlı farların karşımıza çıkacağı modelde gizli kapı kolları gibi yeni detaylar da göreceğiz. İç tarafta ise diğer yeni modellerde olduğu gibi bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel bulunacak.

Yeni BMW X3'ün şarj edilebilir hibrit versiyonunda daha önceki versiyona göre iyileştirmeler bekliyoruz. 2021'de ürün gamından çıkarılan bu versiyonda sadece 30 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili ve 288 hp güç sunuluyordu. Yeni nesildeki şarj edilebilir hibrit sistemin hem daha güçlü olması hem de daha uzun menzil sunmayı bekleniyor. Güncel modellerden örnek vermek gerekirse, mevcut X5 PHEV'de 65 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili bulunuyor.

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Elbette BMW X3 ile birlikte tam elektrikli versiyonu iX3 de kapsamlı bir güncellemeden geçirilecek. Yeni model, mevcut kasadaki CLAR platformu yerine BMW'nin %100 elektrikli araçlar için geliştirdiği Neue Klasse platformunu kullanacak. Buna ek olarak, üç elektrik motoruyla daha yüksek performans sunan yeni BMW iX3M ile ilgili söylentiler de var.

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Yeni nesil BMW X3 ile ilgili detaylar ilerleyen aylarda kademeli olarak ortaya çıkacaktır. Söz konusu modelin 2024'ün ilk aylarında tanıtılması ve yıl sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 BMW X3, PHEV versiyonuyla Güney Afrika'da üretilecek