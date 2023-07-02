Polis, suçları yakalamak için robot taksilerin video görüntülerini istiyor

- Robot taksilerin kameraları polis radarında
- Ben yanlış bir şey yapmıyorum, polisin elinde veri olması kimin umurunda?
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Robot taksilerin kameraları polis radarında
Sürücüsüz araçlar, şehir sokaklarında gezinirken 360 derecelik görüntü ve yığınla veri yakalayan bir düzineden fazla kameraya sahip olabiliyor. Bu da kanıt arayan devlet kurumlarına haliyle cazip geliyor. Örneğin, otonom araç şirketi Waymo'nun San Francisco ve Arizona'nın Maricopa County'deki görüntüleri için çıkarılmış dokuz arama emri bulunuyor. Ek olarak Waymo'nun rakibi Cruise da bir arama emri ile karşı karşıya.
Öte yandan örneklerin hepsi makul görünüyor: Polis, cinayetlerden soygunlara ve kaçırma girişimlerine kadar çeşitli suçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yardım istiyor. Kâr amacı gütmeyen dijital haklar grubu Electronic Frontier Foundation'da (EFF) kıdemli politika analisti olan Matthew Guariglia, polisin bu araçlardan veri toplamasındaki sorunun her zaman şeffaf olmayan kullanımla ilgili olduğunu söylüyor. Toplanacak verilerin nasıl toplanacağı, nasıl depolanacağı ve polisin bunlara nasıl erişebileceğinin şeffaf olması gerektiği ösyleniyor.
Ben yanlış bir şey yapmıyorum, polisin elinde veri olması kimin umurunda?
Sonuç olarak sürücüsüz araçlar ve robot taksiler giderek yaygınlaşırken bu araçlarda bulunan kameralar ve mikrofonlar daha fazla tartışma konusu olacak. Elbette bu araçların suçluların yakalanmasına katkı yapması ve suçun azaltılması son derece önemli. Bunun yanında mahremiyet savunucuları video görüntülerinin gözetim için kullanılması, kapsam genişletme ya da soruşturulan suçla ilgisi olmayan bireylerin gözetlenmesi gibi yetkinin kötüye kullanılmasına dikkat çekiyor. Ek olarak, insanların sürekli izlendikleri düşüncesiyle hareket etmelerinin ifade özgürlüğünü etkileyebileceği de belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D