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    2024 model BYD Dolphin, büyük batarya seçeneğiyle daha uzun menzil sunacak

    Üstelik Çin'deki fiyat savaşları nedeniyle 2024 BYD Dolphin'in mevcut versiyona göre daha ucuz bir başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor.                

    Çinli BYD, elektrikli hatchback modeli Dolphin'in 2024 model yılı versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 23 Şubat'ta tanıtılacağı belirtilen Honor Edition isimli versiyon, daha büyük batarya ile tercih edilebilecek. Üstelik yerel medyanın belirttiğine göre giriş seviyesi mevcut modelden daha ucuz olacak.

    2024 model BYD Dolphin'in ölçülerinde herhangi bir değişiklik yok. 4125 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe ve 1570 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi de 2700 mm olarak karşımıza çıkıyor. Motor da 70 kW maksimum güç ve 180 Nm maksimum tork üretmeye devam ediyor.

    Büyük batarya seçeneği

    Öte yandan, mevcut versiyon 45 kWsa batarya ile CLTC'ye göre 420 km menzil sunarken, 2024 model yılında buna ek olarak 60 kWsa kapasite ile 520 km'lik menzil seçeneği de sunulacak. Yeni batarya Çin'deki müşterilerin yanı sıra Avrupa ve diğer denizaşırı pazarlardaki müşteriler tarafından da tercih edilebilecek.

    İç mekanda da güncellemeler mevcut

    2024 BYD Dolphin, büyük batarya ile daha uzun menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    2024 model BYD Dolphin'in iç mekanında da bazı ufak eklemeler mevcut. Elektrikli hatchback artık yeni Type C girişine ve 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesine sahip. Bunun dışında ön koltuklara soğutma özelliğinin eklendiği ve arka camların karartıldığı da belirtiliyor.

    Son olarak, Dolphin'in multilink bağımsız arka süspansiyon ile donatılacağı da belirtiliyor. Daha fazla güncelleme mevcut ancak tüm detaylar 23 Şubat'ta paylaşılacak. BYD Dolphin'in fiyatı Çin'de 104.800 Yuan'dan (455.300 TL) başlıyor. Yeni versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.

    Not: Haberdeki görseller 2024 model yılı versiyona ait.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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