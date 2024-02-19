2024 model BYD Dolphin, büyük batarya seçeneğiyle daha uzun menzil sunacak

Çinli BYD, elektrikli hatchback modeli Dolphin'in 2024 model yılı versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 23 Şubat'ta tanıtılacağı belirtilen Honor Edition isimli versiyon, daha büyük batarya ile tercih edilebilecek. Üstelik yerel medyanın belirttiğine göre giriş seviyesi mevcut modelden daha ucuz olacak.
2024 model BYD Dolphin'in ölçülerinde herhangi bir değişiklik yok. 4125 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe ve 1570 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi de 2700 mm olarak karşımıza çıkıyor. Motor da 70 kW maksimum güç ve 180 Nm maksimum tork üretmeye devam ediyor.
Büyük batarya seçeneği
Öte yandan, mevcut versiyon 45 kWsa batarya ile CLTC'ye göre 420 km menzil sunarken, 2024 model yılında buna ek olarak 60 kWsa kapasite ile 520 km'lik menzil seçeneği de sunulacak. Yeni batarya Çin'deki müşterilerin yanı sıra Avrupa ve diğer denizaşırı pazarlardaki müşteriler tarafından da tercih edilebilecek.
İç mekanda da güncellemeler mevcut
Son olarak, Dolphin'in multilink bağımsız arka süspansiyon ile donatılacağı da belirtiliyor. Daha fazla güncelleme mevcut ancak tüm detaylar 23 Şubat'ta paylaşılacak. BYD Dolphin'in fiyatı Çin'de 104.800 Yuan'dan (455.300 TL) başlıyor. Yeni versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.
Not: Haberdeki görseller 2024 model yılı versiyona ait.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.