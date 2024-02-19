2024 model BYD Dolphin, büyük batarya seçeneğiyle daha uzun menzil sunacak

Çinli BYD, elektrikli hatchback modeli Dolphin'in 2024 model yılı versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. 23 Şubat'ta tanıtılacağı belirtilen Honor Edition isimli versiyon, daha büyük batarya ile tercih edilebilecek. Üstelik yerel medyanın belirttiğine göre giriş seviyesi mevcut modelden daha ucuz olacak.

2024 model BYD Dolphin'in ölçülerinde herhangi bir değişiklik yok. 4125 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe ve 1570 mm yüksekliğe sahip olan modelin aks mesafesi de 2700 mm olarak karşımıza çıkıyor. Motor da 70 kW maksimum güç ve 180 Nm maksimum tork üretmeye devam ediyor.

Büyük batarya seçeneği

Öte yandan, mevcut versiyon 45 kWsa batarya ile CLTC'ye göre 420 km menzil sunarken, 2024 model yılında buna ek olarak 60 kWsa kapasite ile 520 km'lik menzil seçeneği de sunulacak. Yeni batarya Çin'deki müşterilerin yanı sıra Avrupa ve diğer denizaşırı pazarlardaki müşteriler tarafından da tercih edilebilecek.

İç mekanda da güncellemeler mevcut

Tam Boyutta Gör 2024 model BYD Dolphin'in iç mekanında da bazı ufak eklemeler mevcut. Elektrikli hatchback artık yeni Type C girişine ve 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesine sahip. Bunun dışında ön koltuklara soğutma özelliğinin eklendiği ve arka camların karartıldığı da belirtiliyor.

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Son olarak, Dolphin'in multilink bağımsız arka süspansiyon ile donatılacağı da belirtiliyor. Daha fazla güncelleme mevcut ancak tüm detaylar 23 Şubat'ta paylaşılacak. BYD Dolphin'in fiyatı Çin'de 104.800 Yuan'dan (455.300 TL) başlıyor. Yeni versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.

Not: Haberdeki görseller 2024 model yılı versiyona ait.

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2024 BYD Dolphin, büyük batarya ile daha uzun menzil sunacak